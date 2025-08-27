VW-Marken führen Europas E-Auto-Verkäufe im Juli 2025 an, Tesla Model Y bleibt Spitzenreiter

Volkswagen dominiert den europäischen Markt für rein batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) mit seinen Marken VW, Skoda und Audi. Im Juli stellte der Konzern drei der vier meistverkauften Elektromarken, wie die Automobilwoche unter Berufung auf vorläufige Zahlen von Dataforce berichtet. Die Daten erfassen 99,9 Prozent der Verkäufe in der EU, dem Vereinigten Königreich und den EFTA-Staaten, nur Zypern hat noch keine Zahlen gemeldet.
Am erfolgreichsten war demnach VW Pkw, das seine Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 83 Prozent auf 22.355 Elektroautos steigern konnte. Besonders stark nachgefragt waren die Modelle ID.3, ID.4/5 und ID.7. Der Kompaktwagen ID.3 war dabei mit 6.917 Zulassungen der beliebteste Stromer der Marke.
BMW sicherte sich mit 15.847 Neuzulassungen im Juli Platz zwei auf dem BEV-Markt, nur knapp vor Skoda. Zwischen den beiden Marken lagen lediglich 101 Neuzulassungen. BMWs Ergebnis wurde maßgeblich durch den iX1 getragen, der allein auf 6.494 Zulassungen kam. Die Batterie-Version des kompakten SUV stellte 41 Prozent der gesamten Elektroverkäufe der Bayern im Juli. Skoda hingegen profitierte vom neuen elektrischen Kompakt-SUV Elroq, das insgesamt 8.715 Mal zugelassen wurde.
Audi belegte mit 11.023 Neuzulassungen im Juli Rang vier. Das erfolgreichste Modell der Marke war das Mittelklasse-SUV Q4 e-tron mit 3.261 Neuzulassungen. Auf Platz fünf folgte Renault, die Franzosen steigerten ihre Elektroverkäufe um 75 Prozent auf 9.857 Fahrzeuge. Hauptverantwortlich für diesen Erfolg war der neue Kleinwagen 5 E-Tech, der 58 Prozent der Renault-Elektrozulassungen ausmachte.
Tesla, das im Juni 2025 mit 32.557 Neuzulassungen noch an der Spitze stand, verzeichnete im Juli einen deutlichen Rückgang um 37 Prozent auf 9.668 Elektroautos. Damit fiel das Unternehmen auf Rang sieben zurück. Dennoch bleibt das Mittelklasse-SUV Tesla Model Y trotz eines Rückgangs um 34 Prozent weiterhin das meistverkaufte E-Auto Europas im bisherigen Jahresverlauf – mit über 28.500 Zulassungen Vorsprung auf den VW ID.3.
Die erfolgreichsten Elektromarken im Juli 2025
|Marke
|Neuzulassungen
|Veränderung
|VW
|22.355
|83 %
|BMW
|15.847
|8 %
|Skoda
|15.746
|235 %
|Audi
|11.023
|32 %
|Renault
|9.857
|75 %
|Hyundai
|9.822
|58 %
|Tesla
|9.668
|−37 %
|Mercedes
|9.054
|10 %
|Kia
|8.726
|44 %
|BYD
|7.492
|88 %
Volvo verlor seinen Platz in den Top Ten der Elektrohersteller an BYD. Die chinesische Marke konnte ihre Neuzulassungen um 88 Prozent steigern, 7.492 Neuzulassungen reichten für Platz 10. Volvo hingegen kämpft mit einem starken Rückgang beim Kompakt-SUV EX30, dessen Zulassungen im Jahresvergleich um 61 Prozent sanken. Ein wesentlicher Grund ist laut dem Bericht die Produktionsverlagerung von China nach Belgien, um höhere EU-Zölle zu umgehen.
Insgesamt wurden bis Ende Juli europaweit 1.379.925 rein batterieelektrische Fahrzeuge neu zugelassen – ein Zuwachs von 25,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Die beliebtesten Elektroautos Januar-Juli 2025
|Modell
|Neuzulassungen
|Veränderung
|Tesla Model Y
|75.139
|−33,5 %
|VW ID.4
|46.627
|35,0 %
|VW ID.3
|44.352
|37 %
|Tesla Model 3
|44.103
|−32,7 %
|VW ID.7
|43.566
|456,5 %
|Skoda Elroq
|42.563
|0,0 %
|Kia EV3
|40.777
|0,0 %
|Renault 5 E-Tech
|39.744
|62.000,0 %
|BMW iX1
|37.932
|27,1 %
|Skoda Enyaq
|37.749
|35,4 %
Auch bei den Plug-in-Hybriden verzeichnete der Markt ein Plus von 25,5 Prozent, hier wurden 706.372 Fahrzeuge neu registriert. Das beliebteste Plug-in-Hybrid-Modell war der VW Tiguan mit 38.334 Zulassungen, gefolgt vom BYD Seal U mit 35.094 und dem Volvo XC60 mit 34.504 Einheiten.
Na ja, wir haben den 27. August und auf eu-evs sieht es erst einmal nicht danach aus. Und ehrlich, wenn der Elroq dann doch auf Platz 1 europaweit steht, wär es doch prima. „Vielleicht wird sich das bewahrheiten, aber wenn nicht, wirst du so tun als hättest du das nie gesagt. ;-)“ Klingt nicht nach mir, aber egal, ich kann zugeben wenn ich mich geirrt habe.