MAN-CEO: E-Lkw rechnen sich nach zweieinhalb bis drei Jahren

MAN Truck & Bus sieht sich beim Ausbau der Elektromobilität gut aufgestellt. Bereits seit dem ersten Halbjahr laufen Vorserienmodelle der E-Lkw bei Kunden im Praxisbetrieb, im Juni 2025 startete die Serienproduktion. CEO Alexander Vlaskamp betont im Gespräch mit Business Insider, dass die Volkswagen-Tochter in den vergangenen sechs Monaten der am schnellsten wachsende Hersteller schwerer E-Lkw in Europa gewesen sei – über 700 Bestellungen liegen bereits vor.

Trotz dieses Fortschritts bleibt die Ladeinfrastruktur ein Engpass. Vlaskamp kritisiert, dass Netzbetreiber nicht schnell genug Ladeanschlüsse mit drei Megawatt Leistung in Speditionsdepots installieren. Obwohl das Fahrzeugportfolio von klassischen Lkw bis hin zu E-Müllwagen bereit sei, fehle es Kunden an Planungssicherheit.

Um elektrische Lkw wirtschaftlich attraktiv zu machen, fordert der Manager politische Maßnahmen. Die geplante Mautbefreiung für Elektro-Lkw bis 2031 müsse zügig umgesetzt werden. Gemeinsam mit Subventionen und der ab 2027 steigenden CO₂-Abgabe auf Diesel könne sich ein E-Lkw dann im Vergleich zum Verbrenner bereits nach zweieinhalb bis drei Jahren amortisieren. Zusätzlich schlägt MAN vor, die Hälfte der Mauteinnahmen – rund sieben Milliarden Euro jährlich – in Ladeinfrastruktur und Förderprogramme zu investieren, um vor allem Mittelständler zu entlasten.

Ein weiterer Hebel zur Förderung der Elektromobilität ist laut MAN die Senkung der Strompreise. Vlaskamp fordert einen Industriestrompreis für die Logistikbranche und schlägt vor, die Kosten pro Kilowattstunde an E-Tankstellen auf 20 bis 30 Cent zu senken – derzeit lägen sie bei 45 bis 50 Cent. „Schließlich transportieren wir die Güter nur, um die Wirtschaft am Laufen zu halten.“

Auch im Bereich autonomer Fahrtechnologien sieht sich MAN als Vorreiter. Das Unternehmen investiert seit Jahren in entsprechende Entwicklungen. Dennoch behindern finanzielle Rückstellungen zur Einhaltung der EU-CO₂-Vorgaben die Skalierung. „Für die Skalierung brauchen wir allerdings mehr Investitionskapazitäten“, warnt Vlaskamp. Er ist für eine koordinierte europäische Strategie, um technologische Abhängigkeiten zu vermeiden. Eine breite Einführung autonomer Lkw auf Autobahnen sei innerhalb von drei bis fünf Jahren realistisch – sofern geeignete Rahmenbedingungen geschaffen würden.

Schon erfolgreich mit E-Bussen

Im Bussegment ist MAN bereits international erfolgreich. Über 2.500 vollelektrische Stadtbusse sind europaweit im Einsatz und haben gemeinsam mehr als 100 Millionen Kilometer zurückgelegt. Laut Vlaskamp ein Beweis für die Marktreife: „Vor allem in Südeuropa gewinnen wir sogar Marktanteile mit E-Bussen – und holen den ein oder anderen Kunden von den Chinesen zurück.“ Die Stärke von MAN liege hier nicht nur in der Technik, sondern auch in einer etablierten Service-Infrastruktur.

Trotz starker Konkurrenz will MAN seine Marktposition weiter ausbauen. Die erreichte Marktführerschaft sei das Ergebnis jahrelanger Entwicklung, praktischer Erfahrung und enger Partnerschaften mit öffentlichen Verkehrsbetrieben, so der CEO. Wirtschaftlich sieht sich das Unternehmen stabil aufgestellt. In den kommenden Jahren will man über eine Milliarde Euro in Deutschland investieren – unter anderem in die Weiterbildung der Belegschaft für Elektro- und autonomes Fahren.

Neben der Batterieelektrik verfolgt MAN alternative Technologien. Im Fokus steht dabei der Wasserstoffverbrennungsmotor – kein Massenprodukt für Europa, sondern eine Lösung für Regionen mit speziellen Bedingungen. Die Technologie basiert auf bestehenden Motorenplattformen wie Methangas- und Dieselantriebe. MAN arbeitet dabei eng mit deutschen Zulieferern wie Mahle, Bosch und Voith zusammen. „Ich könnte natürlich kurzfristig Geld sparen, wenn ich das stoppen würde – aber zulasten unserer Zukunftsfähigkeit“, erklärt Vlaskamp.