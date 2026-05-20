IEA erwartet 23 Millionen Stromer-Verkäufe im Jahr 2026

Die weltweiten Verkäufe von Elektroautos sollen 2026 erneut steigen. Die Internationale Energieagentur (IEA) erwartet in ihrem jährlichen „Global EV Outlook“ 23 Millionen verkaufte Fahrzeuge. Damit läge der Stromer-Anteil bei knapp 30 Prozent aller weltweit verkauften Autos. Dazu zählt die IEA rein batteriebetriebene E-Modelle (BEV), Plug-in-Hybridfahrzeuge (PHEV) sowie Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge (FCEV).

Im letzten Jahr wuchsen die globalen Elektroauto-Verkäufe laut den Analysten um 20 Prozent auf mehr als 20 Millionen. Ein Viertel aller neu verkauften Autos war elektrisch. In rund 40 Ländern erreichten Elektroautos mindestens 10 Prozent der Neuwagenverkäufe.

Im ersten Quartal 2026 gingen die weltweiten Elektroauto-Verkäufe gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8 Prozent zurück. In Europa stiegen die Verkäufe um knapp 30 Prozent. In der Asien-Pazifik-Region ohne China legten sie um 80 Prozent zu, in Lateinamerika um 75 Prozent. Im März verzeichneten fast 90 Länder ein Verkaufswachstum gegenüber dem Vorjahr. Rund 30 davon erreichten monatliche Rekordwerte.

„Die Verkaufszahlen von Elektroautos haben im vergangenen Jahr in fast 100 Ländern neue Rekorde erreicht. Die wachsende Beliebtheit von Elektrofahrzeugen hat einen bedeutenden Wandel für die Automobilmärkte und das Energiesystem insgesamt eingeleitet – und sorgt nun inmitten der größten Ölversorgungskrise der Geschichte für eine gewisse Entlastung“, so IEA-Exekutivdirektor Fatih Birol. „Mit Blick auf die Zukunft dürften die gesunkenen Batteriepreise und die möglichen politischen Reaktionen auf die aktuelle globale Energiekrise den Märkten für Elektrofahrzeuge weiteren Auftrieb geben.“

China größter Produktionsstandort für E-Fahrzeuge

China blieb 2025 der größte Produktionsstandort für Elektrofahrzeuge. Hersteller der Volksrepublik lieferten 60 Prozent der weltweit verkauften Elektroautos. Europäische und nordamerikanische Hersteller kamen jeweils auf etwa 15 Prozent.

China produzierte 2025 fast drei Viertel der weltweit fast 22 Millionen hergestellten Elektroautos. Die chinesischen E-Fahrzeug-Exporte verdoppelten sich auf mehr als 2,5 Millionen. Außerhalb der drei großen Stromer-Märkte China, Europa und den USA stammten 55 Prozent der verkauften Stromer aus chinesischen Importen.

Die IEA sieht Elektrofahrzeuge in wichtigen Märkten zunehmend als kostenwettbewerbsfähig. Bis 2035 könnte die weltweite E-Fahrzeug-Flotte ohne Zwei- und Dreiräder auf bis zu 510 Millionen steigen. Der heutige Bestand liegt laut der IEA-Analyse bei fast 80 Millionen.

Auch elektrische Lastwagen verzeichneten 2025 ein deutliches Wachstum. Die weltweiten Verkäufe haben sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Elektrische Modelle machten fast jeden zehnten weltweit verkauften Lastwagen aus.

Südostasien wird als Region mit besonders starker Dynamik bei Elektrofahrzeugen beschrieben. Die jährlichen Elektroauto-Verkäufe haben sich dort 2025 mehr als verdoppelt. Ihr Marktanteil lag bei knapp 20 Prozent und könnte bis 2035 auf 60 Prozent steigen.