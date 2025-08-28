Januar bis Juli 2025: Elektroauto-Anteil in der EU bei 15,6 Prozent

Im Zeitraum von Januar bis Juli 2025 sind die Neuzulassungen von Autos in der EU im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,7 Prozent zurückgegangen. Dennoch zeigt der vergangene Monat im Jahresvergleich ein Wachstum von 7,4 Prozent. Dieser Anstieg wurde maßgeblich durch die zunehmende Nachfrage nach elektrifizierten Fahrzeugen angetrieben, berichtet der Autoherstellerverband ACEA.

Im Detail registrierten die EU-Staaten bis Ende Juli 1.011.903 neue Elektroautos. Das entspricht einem Marktanteil von 15,6 Prozent, was gegenüber dem Vorjahreswert von 12,5 Prozent einen deutlichen Anstieg darstellt. Besonders in Deutschland (+38,4 %), Belgien (+17,6 %) und den Niederlanden (+6,5 %) stiegen die Zulassungen, während Frankreich mit einem Minus von 4,3 Prozent einen Rückgang verzeichnete – obwohl der Juli allein dort ein Wachstum von 14,8 Prozent brachte. Diese vier Märkte waren für über 60 Prozent der E-Auto-Zulassungen verantwortlich.

Hybridfahrzeuge bleiben unterdessen die beliebteste Antriebsart in der EU: Bis Juli 2025 wurden 2.255.080 Exemplare neu zugelassen, was einem Marktanteil von 34,7 Prozent entspricht. In allen vier größten Automärkten – Frankreich (+30,5 %), Spanien (+30,2 %), Deutschland (+10,7 %) und Italien (+9,4 %) – nahmen die Zulassungszahlen zu.

Plug-in-Hybride verzeichneten im bisherigen Jahresverlauf 561.190 Neuzulassungen. Das entspricht einem Marktanteil von 8,6 Prozent – ein Anstieg gegenüber 6,9 Prozent im Vorjahr. Spanien (+94,5 %), Deutschland (+59,2 %) und Italien (+60,3 %) trugen besonders zu diesem Wachstum bei. Im Juli selbst legten die Zulassungszahlen dieser Antriebsart um 56,9 Prozent zu und markierten damit den fünften Monat in Folge mit starkem Wachstum.

Bei den konventionellen Antrieben zeigt sich ein rückläufiger Trend: Die Neuzulassungen von Benzinfahrzeugen gingen bis Juli 2025 um 20,1 Prozent zurück. Besonders deutlich fiel der Rückgang in Frankreich aus (-33,6 %), gefolgt von Deutschland (-25,9 %), Italien (-17,8 %) und Spanien (-12,6 %). Insgesamt liegt der Marktanteil von Benzinern nun bei 28,3 Prozent, nachdem er im Vorjahr noch 35,1 Prozent betrug.

Dieselfahrzeuge verzeichneten einen noch stärkeren Rückgang: Mit einem Minus von 26,4 Prozent sank ihr Marktanteil auf 9,5 Prozent. Im Vergleich zum Juli 2024 zeigt sich auch hier ein deutliches Minus von 15,2 Prozent im Monatsvergleich.