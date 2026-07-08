Tesla Model Y im Juni an deutscher E-Auto-Spitze, Skoda Elroq im 1. Halbjahr 2026 vorn

Der deutsche Markt für Elektroautos verzeichnete im Juni einen deutlichen Zuwachs an Neuzulassungen. Insgesamt wurden 84.057 rein batterieelektrische Fahrzeuge registriert, was einer Steigerung von 78,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Der Anteil der Elektroautos am Gesamtmarkt belief sich damit auf 28,4 Prozent.

Besonders stark entwickelte sich US-Elektroautobauer Tesla im Juni: Die Neuzulassungen des mittelgroßen SUV-Coupés Model Y stiegen von 1304 Fahrzeugen im Vorjahresmonat auf 6023 Einheiten, was einem Zuwachs von 362 Prozent entspricht. Teslas Mittelklasse-Limousine Model 3 verzeichnete im Halbjahresvergleich ein Plus von 261 Prozent. Damit zeigte die Marke bei den Verkaufszahlen eine deutliche Erholung.

Die meistverkauften Elektroautos im Juni 2026

Tesla Model Y: 6023

VW ID.3: 3514

Skoda Enyaq: 3383

Skoda Elroq: 3315

BMW iX1: 2628

Mini Cooper E: 2327

Audi A6 e-tron: 2274

VW ID.7: 2248

Cupra Tavascan: 2159

Mercedes CLA: 2048

Fokus 1. Halbjahr 2026

Betrachtet man die kumulierten Zulassungen der ersten sechs Monate des Jahres, so konnte Tesla mit dem Model Y die Zahlen auf 19.701 Einheiten mehr als verdreifachen. Dennoch blieb ein Modell des Volkswagen-Konzerns führend: Das mittelgroße SUV Skoda Elroq war im ersten Halbjahr mit 20.138 Zulassungen das meistverkaufte Elektroauto. Es schnitt damit besser ab als der Kompaktwagen VW ID.3, der 18.240 Einheiten erreichte.

Deutsche Hersteller halten im ersten Halbjahr einen Anteil von knapp 58 Prozent an den Neuzulassungen. Jedes zweite verkaufte Elektroauto stammt von einem deutschen Konzern. Während die Mittelklasse-Limousine Mercedes CLA mit über 11.000 Zulassungen im ersten Halbjahr 2026 in die Top Ten einstieg, verzeichnete der als Limousine und Kombi erhältliche große VW ID.7 einen Rückgang von 19 Prozent. Beim Mittelklasse-SUV ID.4 und seiner Coupé-Vesion ID.5 sank die Zahl im Halbjahresvergleich um 31 Prozent.

Chinesische Marken wie BYD, Leapmotor oder MG gewinnen zunehmend Marktanteile. Im Juni machten chinesische Hersteller rund sieben Prozent der elektrischen Neuzulassungen aus. Im ersten Halbjahr konnten diese Marken ihre Zulassungen nahezu verdoppeln und wuchsen damit fast viermal so schnell wie deutsche Hersteller. Der Kleinwagen Leapmotor T03 verfehlte die Top Ten im Juni mit 1912 Einheiten nur knapp.