Tesla Model Y im Juni an deutscher E-Auto-Spitze, Skoda Elroq im 1. Halbjahr 2026 vorn

Der deutsche Markt für Elektroautos verzeichnete im Juni einen deutlichen Zuwachs an Neuzulassungen. Insgesamt wurden 84.057 rein batterieelektrische Fahrzeuge registriert, was einer Steigerung von 78,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Der Anteil der Elektroautos am Gesamtmarkt belief sich damit auf 28,4 Prozent.
Besonders stark entwickelte sich US-Elektroautobauer Tesla im Juni: Die Neuzulassungen des mittelgroßen SUV-Coupés Model Y stiegen von 1304 Fahrzeugen im Vorjahresmonat auf 6023 Einheiten, was einem Zuwachs von 362 Prozent entspricht. Teslas Mittelklasse-Limousine Model 3 verzeichnete im Halbjahresvergleich ein Plus von 261 Prozent. Damit zeigte die Marke bei den Verkaufszahlen eine deutliche Erholung.
Die meistverkauften Elektroautos im Juni 2026
- Tesla Model Y: 6023
- VW ID.3: 3514
- Skoda Enyaq: 3383
- Skoda Elroq: 3315
- BMW iX1: 2628
- Mini Cooper E: 2327
- Audi A6 e-tron: 2274
- VW ID.7: 2248
- Cupra Tavascan: 2159
- Mercedes CLA: 2048
Fokus 1. Halbjahr 2026
Betrachtet man die kumulierten Zulassungen der ersten sechs Monate des Jahres, so konnte Tesla mit dem Model Y die Zahlen auf 19.701 Einheiten mehr als verdreifachen. Dennoch blieb ein Modell des Volkswagen-Konzerns führend: Das mittelgroße SUV Skoda Elroq war im ersten Halbjahr mit 20.138 Zulassungen das meistverkaufte Elektroauto. Es schnitt damit besser ab als der Kompaktwagen VW ID.3, der 18.240 Einheiten erreichte.
Deutsche Hersteller halten im ersten Halbjahr einen Anteil von knapp 58 Prozent an den Neuzulassungen. Jedes zweite verkaufte Elektroauto stammt von einem deutschen Konzern. Während die Mittelklasse-Limousine Mercedes CLA mit über 11.000 Zulassungen im ersten Halbjahr 2026 in die Top Ten einstieg, verzeichnete der als Limousine und Kombi erhältliche große VW ID.7 einen Rückgang von 19 Prozent. Beim Mittelklasse-SUV ID.4 und seiner Coupé-Vesion ID.5 sank die Zahl im Halbjahresvergleich um 31 Prozent.
Chinesische Marken wie BYD, Leapmotor oder MG gewinnen zunehmend Marktanteile. Im Juni machten chinesische Hersteller rund sieben Prozent der elektrischen Neuzulassungen aus. Im ersten Halbjahr konnten diese Marken ihre Zulassungen nahezu verdoppeln und wuchsen damit fast viermal so schnell wie deutsche Hersteller. Der Kleinwagen Leapmotor T03 verfehlte die Top Ten im Juni mit 1912 Einheiten nur knapp.
Kommentare
brainDotExe meint
Glückwunsch Skoda!
Nicht nur Platz 1 bei den BEVs sondern auch Platz 1 bei den Importmarken.
Powerwall Thorsten meint
Ob es wohl günstiger ist mit einem Fahrzeugtyp 6000 Verkäufe in einem gegebenen Zeitraum und Markt zu erzielen oder dafür mehrere Fahrzeuge mit verschiedenen Karosserieteilen, Farben, Felgen, etc an verschiedenen Produktionsstätten mit dem entsprechendem unproduktiven, redundanten, teuren Wasserkopf zu benötigten?
Was denkst du David?
Wie hoch wird wohl jeweils die Gewinnmarge sein?
MK meint
@PowerwallThorsten:
Schauen Sie sich z.B. Skoda Elroq und Enyaq noch mal an: die sind bis zur C-Säule identisch. Amaturenbrett, Scheinwerfer, Sitze, Windschutzscheibe, aber auch Motorhaube, Kotflügel, Türen…und natürlich auch die von Ihnen genannten Felgen: Alles absolut identisch und werden auf einer Fertigungslinie gebaut. Und rechnen Sie diese beiden mal zusammen: Schon sind Sie vor dem Model Y.
Und dann teilen sich die Skoda Modelle noch Akkus, Motoren, Achsen, Wärmepumpe, Software usw. mit ID.4, ID.7 usw.
hu.ms meint
Die beiden tesla sehen im vergleich zu den beiden meistverkauften der VWgroup immer noch schwach aus…..
Und wie hat sich gleich der marktanteil von tesla in D die letzten jahre entwickelt ?
Paule meint
Marktanteil kann ich nicht in der GuV finden. Steht er auf der Aktiva oder Passiva Seite? Ist mir wohl irgendwo durchgerutscht.
David meint
Die MEB ist das Erfolgsmodell der Elektromobilität. Sie übertrumpft alles. Das ist nicht zu übersehen. Und der erste Vierling, der Raval, kommt auch schon auf Stückzahlen. Die Story geht also weiter! Gnade Gott der Konkurrenz! Beeindruckend übrigens, wie der A6 als einziges Premiumfahrzeug der oberen Mittelklasse vorne mitmischt.
wosis meint
unsicher, ob das Satire ist, hmm
LOL meint
in Deutschland … weltweit sieht das ganz anders aus .. ;-)
South meint
Nö, schlicht gelogen. Affig, immer den gleichen Unsinn zu erzählen. Tesla verkauft weltweit immer noch deutlich mehr eAutos als VW… und Gnade Gott doch dem, der zwar Stücke verkauft, aber keine Gewinne damit macht… da guggste mal zu VW…
BEV meint
wann kommt man bei VW auf den Trichter, dass es nicht mehr so sinnvoll ist das selbe Auto unter vier Marken zu verkaufen?
Es sind nicht die schönsten oder besten Autos vom VW Konzern ganz oben sondern die, die preislich am attraktivsten sind.
Diesen Marken- und Variantenwahnsinn muss man sich auch leisten können.
Frank Peters meint
Wann kommt Tesla auf den Trichter, das sie 3 bis 4 mal soviel verkaufen könnten, wenn es nicht nur das 08/15 Einheitsmodel gäbe?
Das Baukastenprinzip muss wohl erst noch (durch Tesla) erfunden werden oder?