Studie: Autozulieferer suchen nach neuen Geschäftsfeldern

Zahlreiche Automobilzulieferer setzen zunehmend auf die Erschließung neuer Märkte und die Entwicklung innovativer Produkte, um ihren Unternehmenswert zu steigern. Dies ist ein zentrales Ergebnis einer weltweiten Befragung von über 500 Private-Equity-Entscheidern durch die Unternehmensberatung FTI Consulting im zweiten Quartal 2025.

Demnach arbeiten 36 Prozent der Befragten aus dem Automotive-Bereich „sehr häufig“ an der Entwicklung neuer Geschäftsfelder – deutlich mehr als in anderen Branchen wie Energie (30 %) oder Gesundheitswesen (25 %). Insgesamt halten 79 Prozent der Teilnehmer aus dem Automobilsektor das Thema für aktuell relevant, berichtet die Automobilwoche.

Ralf Winzer, Vorstand und Partner bei FTI-Andersch, sagt, dass viele Unternehmen der deutschen Zulieferindustrie erkannt hätten, dass sie ihren bisherigen Kurs nicht fortsetzen können. Die Ursachen seien eine sinkende Nachfrage in Europa sowie ein zunehmender globaler Wettbewerb, insbesondere durch neue Anbieter aus China. Infolge dessen versuchten viele Zulieferer, sich neu zu erfinden oder zumindest zu diversifizieren.

Chancen für einen erfolgreichen Markteintritt sieht Winzer vor allem in Branchen mit hohen technischen Anforderungen wie die Automobilindustrie. Dazu zählen laut seiner Einschätzung die Luftfahrt, erneuerbare Energien, Wehrtechnik sowie industrielle Antriebssysteme. Die Gemeinsamkeiten in Bezug auf Präzision, Qualität und Dokumentation könnten zwar den Einstieg erleichtern, bedeuteten jedoch gleichzeitig einen erheblichen zeitlichen Vorlauf.

Wandel kein Selbstläufer

Der Experte betont jedoch, dass technisches Know-how allein nicht ausreiche. Zulassungen, neue Kundenbeziehungen, kleinere Losgrößen und andere Produktzyklen würden viele Unternehmen vor kulturelle und operative Herausforderungen stellen, erklärt Winzer. Sein Rat: Unternehmen sollten schrittweise vorgehen, mit Nischenprodukten beginnen und strategische Partnerschaften eingehen – so lasse sich das Risiko für das Kerngeschäft minimieren. Gleichzeitig mahnt er zur Wachsamkeit: „Das ist kein Selbstläufer.“

Um den Wandel zu finanzieren, setzen viele Unternehmen auf Effizienzsteigerung. 42 Prozent der Befragten optimieren sehr häufig ihre Lieferketten und Prozesse, 41 Prozent nutzen ihr operatives Kapital effizienter, und 39 Prozent arbeiten aktiv an der Anpassung ihrer Kostenstrukturen. Der Kostendruck ist hoch – nicht zuletzt wegen Überkapazitäten, des Rückgangs des Verbrennergeschäfts und des wachsenden Investitionsbedarfs.

Folglich sortieren viele Zulieferer konsequent aus, was nicht mehr wirtschaftlich oder zukunftsfähig ist. Dies geschieht laut Winzer durch „Carve-outs, Verkäufe oder die Stilllegung kompletter Produktlinien oder Werke“. Auch mittelständische Unternehmen seien gezwungen, sich neu auszurichten – oft unter schwierigen Rahmenbedingungen.

Ein zentraler Faktor für künftigen Erfolg ist aus Sicht der Befragten eine moderne Technologie- und IT-Infrastruktur. 47 Prozent investieren hier sehr häufig, insgesamt 88 Prozent haben entsprechende Maßnahmen angegeben. Ziel sei es, neue Märkte zu erschließen, bestehende Kunden zu bedienen und die Unternehmen digital zukunftsfähig zu machen.

Dabei spielt der technologische Reifegrad eine entscheidende Rolle für die Bewertung durch Investoren. Laut den Private-Equity-Entscheidern ist die Integration von KI und Automatisierung in operative Prozesse das wichtigste Kriterium für einen erfolgreichen Exit – noch vor der Skalierbarkeit des Geschäftsmodells. Winzer: „Wer jetzt nicht in KI-gestützte Prozesse und moderne IT-Infrastruktur investiert, riskiert, in wenigen Jahren weder wettbewerbsfähig noch attraktiv für Käufer zu sein.“