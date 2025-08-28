Designchef: Unsere E-Autos müssen der Identität von VW folgen

VW richtet das Design seiner Elektroautos künftig stärker an der eigenen Markenidentität aus. Der frühere Fokus auf futuristisches Design sei nicht länger notwendig, da sich die Elektromobilität mittlerweile im Massenmarkt etabliert habe, erklärt Chefdesigner Andreas Mindt im Gespräch mit Auto Motor und Sport.

Die ersten Modelle hätten sich gezielt an sogenannte „Early Adopter“ gerichtet – Kunden, die neue Technologien als Erste ausprobieren. „Inzwischen sind wir im Mainstream angekommen, jetzt machen wir Elektroautos für alle. Das muss dann jedoch auch jedem gefallen“, so Mindt. Die Rückmeldungen seien ermutigend, insbesondere beim Konzeptwagen ID. Every1, der einen Ausblick auf ein günstiges Einsteiger-Elektroauto gibt.

Zugleich räumt der Designer mit gestalterischen Irrtümern der Anfangszeit auf. Ein zentrales Beispiel sei die Gestaltung der Fahrzeugfront. „Ein Elektroauto hat keinen Verbrennungsmotor, sondern einen kleinen Elektromotor, also brauche ich auch keine Motorhaube. Ich mache die Hauben also ganz kurz. Und ich mache eine schräge, lange Frontscheibe“, beschreibt Mindt die damalige Herangehensweise. Doch dieses Design habe sich bei direkter Sonneneinstrahlung als nachteilig erwiesen, da der Innenraum sich schnell aufheize und die Kühlung wertvolle Energie verbrauche. Solche Erfahrungen flössen nun in die Weiterentwicklung ein.

Für die Zukunft gelte es, den Charakter der Fahrzeuge stärker aus der eigenen Markenidentität abzuleiten. „Wir müssen vor allem den Charakter von unserer Identität ableiten, von der VW-Identität“, so Mindt. Statt sich an Mitbewerbern zu orientieren, solle VW sich klar positionieren. Innerhalb des Konzerns biete sich ein Vergleich an: „Der Porsche ist der Schnellste von allen. Der Lamborghini ist der Aggressivste von allen. Der Cupra ist der Coolste von allen. Und was sind wir? … Wir haben die Chance, die Sympathischsten zu sein.“

Abkehr von „ID.“-Bezeichnungen

Nicht nur beim Design seiner Elektroautos, auch bei der Namensgebung passt VW seine Strategie an. Ihre Stromer-Offensive treibt die Marke seit einigen Jahren mit der E-Auto-Familie ID. voran. Davon geht man auf Abstand und könnte künftig bekannte Modellnamen wie Golf, Polo oder up! nutzen.

Markenchef Thomas Schäfer hat laut Berichten im Sommer auf einer Betriebsversammlung das Aus für die ID.-Kennzeichnung bekräftigt. Der Manager kündigte an, dass schon ein neuer Elektro-Kleinwagen nicht mehr der bisherigen Namenskonvention folgen werde. Er wird demnach nicht VW ID.2 heißen. Schäfer sagte, dass „ikonische Namen“ nicht sterben dürften.

„Die Autos bekommen wieder richtige Namen. Die Frage stellt sich konkret mit der Markteinführung neuer Modelle – weder der ID. 2all noch der ID. Every1 werden in der Serie so heißen. Wir verkünden das, wenn es so weit ist“, hatte VW-Vertriebschef Martin Sander schon im Mai gesagt. Ebenfalls vorgesehen ist wohl, dass die besonders sportlichen Elektroautos von VW als GTI- und R-Versionen vermarktet werden. Eigentlich war dafür das neue Kürzel GTX eingeführt worden.