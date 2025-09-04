Škoda erweitert Allrad-Angebot bei Elroq und Enyaq

Mit dem Škoda Elroq 85x ist das kompakte Elektro-SUV künftig in einer weiteren Allradvariante bestellbar. Als Option ist der Elroq 85x auch als besonders dynamische Sportline-Version verfügbar. Wieder im Angebot für die nächstgrößere E-Auto-Baureihe sind zudem Enyaq 85x und Enyaq Coupé 85x.

Der erstmals verfügbare Elroq 85x bietet einen zweiten Motor an der Vorderachse und damit Allradantrieb. Mit der Systemleistung von 210 kW/286 PS beschleunigt diese Version in 6,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die 77-kWh-Batterie (netto) ermöglicht bis zu 540 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm. Am DC-Schnelllader kann mit einer Ladeleistung von bis zu 175 kW geladen werden. Dann lässt sich der Hochvoltspeicher in 28 Minuten von 10 auf 80 Prozent füllen.

Der Elroq 85x bietet serienmäßig beheizbare Vordersitze, ein beheizbares Lenkrad, Parksensoren vorn und hinten sowie ein Navigationssystem und Infotainment Online.

„Der dynamische Auftritt des Elroq wird in der Sportline-Variante besonders betont“, wirbt der Hersteller. Diese ist zu erkennen am Sportstoßfänger und den Seitenschwellern in Wagenfarbe. Für besondere Aufmerksamkeit sorgen Exterieur-Anbauteile in der Kontrastfarbe Schwarz. Der Elroq 85x als Sportline rollt auf 20-Zoll-Leichtmetallrädern Vega Schwarz glanzgedreht.

Weitere Sportline-Ausstattungsmerkmale sind unter anderem Matrix-LED-Scheinwerfer, das schlüssellose Zugangs- und Start-Stopp-System KESSY sowie eine elektrische Heckklappe mit Komfortbedienung. Sportsitze vorn mit integrierten Kopfstützen, beheizbare Vordersitze, der Travel Assist und zwei USB-Schnittstellen vorne und hinten runden die Serienausstattung ab.

Der Elroq 85x kostet ab 46.450 Euro, als Sportline ab 50.670 Euro.

Weitere Allradoption auch wieder für Enyaq und Enyaq Coupé verfügbar

Wieder verfügbar ist der Enyaq 85x als SUV und als Coupé und damit auch eine zusätzliche Allradoption für beide Karosserieformen. Mit dem zweiten Motor an der Vorderachse ergibt sich eine Systemleistung von 210 kW/286 PS. Das ermöglichen den Sprint von 0 auf 100 km/h in 6,7 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 180 km/h.

Mit der maximalen Ladeleistung von 175 kW am DC-Schnelllader lässt sich die Hochvoltbatterie in 28 Minuten von 10 auf 80 Prozent füllen. Der Enyaq 85x bietet im WLTP-Zyklus eine elektrische Reichweite von bis zu 544 Kilometern (Enyaq 85x Coupé 553 Kilometer).

„Als Sportline-Variante präsentieren sich Enyaq 85x und Enyaq Coupé 85x besonders dynamisch, wirbt Škoda. Der Enyaq 85x kostet ab 51.500 Euro (Sportline ab 56.500 Euro), das Enyaq Coupé 85x ist ab 53.750 Euro (Sportline ab 58.750 Euro) erhältlich.