Software wird zur Milliardenquelle für Autohersteller, China gibt Tempo vor

Die Automobilindustrie befindet sich im Umbruch: Software wird laut Experten bis 2030 zur wichtigsten Einnahmequelle der Hersteller. Im Zentrum dieser Entwicklung stehen sogenannte software-definierte Fahrzeuge (SDVs), die dank elektronischer Architektur über ihre gesamte Lebensdauer hinweg per „Over-the-Air“-Updates aktualisiert und erweitert werden können.

Obwohl kein Modell auf dem Markt bislang vollständig software-definiert ist, gilt Tesla als führend auf diesem Weg – rund 80 bis 85 Prozent sind laut Pedro Pacheco, Vizepräsident bei der US-Unternehmensberatung Gartner, bereits erreicht. „Aber es gibt kein einziges Auto auf dem Markt, das vollständig software-definiert ist“, erklärt der Experte in einem Bericht von Automotive News.

Tesla fehlen der Gartner-Analyse zufolge noch ein vollständig elektromechanisches Fahrwerk, eine stärker KI-basierte Fahrzeugarchitektur sowie ein Sprachassistent, um die 100-Prozent-Marke zu erreichen. Auf den nächsten Plätzen folgen chinesische Hersteller wie Nio und Xpeng sowie die weiteren US-Elektroautobauer Rivian und Lucid. Diese liegen bei etwa 70 Prozent, seien aber limitiert „bei Architektur, Rechenleistung und KI-Anwendungen“, so Pacheco.

Traditionshersteller wie Jaguar Land Rover, Mazda und Toyota hinken stark hinterher – sie liegen unter der 10-Prozent-Marke und nutzen laut Gartner noch „Old-School-Software“. Nio, Xpeng, Tesla und Li Auto gelten laut den Analysten von S&P Global Mobility hingegen als führend bei SDV-Fähigkeiten. Besonders hervorgehoben wird der Nio ET9, der als einziges Fahrzeug 2025 Level 5 im SDV-Bewertungsmodell von S&P Global erreicht. Weitere Modelle wie der Xpeng P7, Li Auto M6 und Teslas Cybertruck erreichten Level 4.

Insgesamt bieten S&P Global zufolge lediglich rund drei Prozent der Fahrzeuge weltweit Level 3 oder höher. Zwei Gruppen treiben laut den Beratern der Boston Consulting Group (BCG) die Entwicklung voran: Technikorientierte Start-ups und traditionsreiche Hersteller, die Software frühzeitig integriert haben. Diese Unternehmen hätten ihre Organisationen auf Software ausgerichtet und würden oft von Führungskräften mit Tech-Hintergrund geleitet.

Zu den etablierten Herstellern mit Fortschritten im Softwarebereich zählen laut Gartner Ford, General Motors, BMW und Mercedes-Benz. Alle vier werden für ihre Fähigkeit gelobt, Software über Over-the-Air-Updates zu verkaufen – ein wichtiger Schritt hin zur Monetarisierung. Demgegenüber schneiden Hersteller wie JLR (Jaguar Land Rover), Mazda und Toyota schwach ab, da ihr Fokus weiterhin auf Hardware liegt.

„In China ist Software König“

Gerade mit Blick auf den wachsenden Wettbewerb aus China müssten diese Hersteller nun rasch aufholen. „In China ist Software König“, sagt Gartner-Experte Pacheco. Die Marktverhältnisse dort seien oft ein Vorbote für globale Entwicklungen.

Einige klassische Hersteller setzen verstärkt auf Partnerschaften, um beim Thema Software aufzuschließen. Volkswagen etwa hat nach einem eigenen gescheiterten Versuch mit der Tochter Cariad Kooperationen mit Rivian und Xpeng gestartet. Auch BMW und Mercedes-Benz verfolgen ähnliche Strategien. BMW bewege sich laut Branchenkenner Ferdinand Dudenhöffer „in zwei Welten“ – der westlichen und der chinesischen, wobei letztere wichtiger sei wegen ihrer Größe und Innovationskraft.

Jefferies-Analyst Philippe Houchois sieht BMW, Mercedes und General Motors bereits auf dem Weg zu echten SDVs. Ford hingegen müsse sich Unterstützung holen, ebenso wie Stellantis und Renault. Dennoch: BCG-Experte Giuseppe Collino sieht aktuell noch kein vollständig software-definiertes Fahrzeug auf dem Markt, erwartet aber erste Markteinführungen im kommenden Jahr. „Das dürfte ein Wendepunkt für die Branche sein.“

Auch wenn hohe Investitionen in Elektronik-Architekturen und vernetzte Dienste noch eine Hürde darstellen, ist das Potenzial groß: Abonnements und digitale Services könnten das Fahrerlebnis verbessern und neue Einnahmequellen erschließen. „Durch technologische Innovation und strategische Partnerschaften können Autohersteller den Wert eines Fahrzeugs über kontinuierliche Updates steigern“, erklärt S&P-Analyst Manuel Tagliavini.

Laut der Beratung Accenture könnten digitale Services bis 2040 weltweit Einnahmen von 3,5 Billionen Dollar generieren – das entspräche rund 40 Prozent des gesamten automobilen Umsatzes. Ford und General Motors rechneten bereits bis 2030 mit Software-Einnahmen von jeweils 20 bis 25 Milliarden Dollar.