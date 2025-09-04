Software wird zur Milliardenquelle für Autohersteller, China gibt Tempo vor

Die Automobilindustrie befindet sich im Umbruch: Software wird laut Experten bis 2030 zur wichtigsten Einnahmequelle der Hersteller. Im Zentrum dieser Entwicklung stehen sogenannte software-definierte Fahrzeuge (SDVs), die dank elektronischer Architektur über ihre gesamte Lebensdauer hinweg per „Over-the-Air“-Updates aktualisiert und erweitert werden können.
Obwohl kein Modell auf dem Markt bislang vollständig software-definiert ist, gilt Tesla als führend auf diesem Weg – rund 80 bis 85 Prozent sind laut Pedro Pacheco, Vizepräsident bei der US-Unternehmensberatung Gartner, bereits erreicht. „Aber es gibt kein einziges Auto auf dem Markt, das vollständig software-definiert ist“, erklärt der Experte in einem Bericht von Automotive News.
Tesla fehlen der Gartner-Analyse zufolge noch ein vollständig elektromechanisches Fahrwerk, eine stärker KI-basierte Fahrzeugarchitektur sowie ein Sprachassistent, um die 100-Prozent-Marke zu erreichen. Auf den nächsten Plätzen folgen chinesische Hersteller wie Nio und Xpeng sowie die weiteren US-Elektroautobauer Rivian und Lucid. Diese liegen bei etwa 70 Prozent, seien aber limitiert „bei Architektur, Rechenleistung und KI-Anwendungen“, so Pacheco.
Traditionshersteller wie Jaguar Land Rover, Mazda und Toyota hinken stark hinterher – sie liegen unter der 10-Prozent-Marke und nutzen laut Gartner noch „Old-School-Software“. Nio, Xpeng, Tesla und Li Auto gelten laut den Analysten von S&P Global Mobility hingegen als führend bei SDV-Fähigkeiten. Besonders hervorgehoben wird der Nio ET9, der als einziges Fahrzeug 2025 Level 5 im SDV-Bewertungsmodell von S&P Global erreicht. Weitere Modelle wie der Xpeng P7, Li Auto M6 und Teslas Cybertruck erreichten Level 4.
Insgesamt bieten S&P Global zufolge lediglich rund drei Prozent der Fahrzeuge weltweit Level 3 oder höher. Zwei Gruppen treiben laut den Beratern der Boston Consulting Group (BCG) die Entwicklung voran: Technikorientierte Start-ups und traditionsreiche Hersteller, die Software frühzeitig integriert haben. Diese Unternehmen hätten ihre Organisationen auf Software ausgerichtet und würden oft von Führungskräften mit Tech-Hintergrund geleitet.
Zu den etablierten Herstellern mit Fortschritten im Softwarebereich zählen laut Gartner Ford, General Motors, BMW und Mercedes-Benz. Alle vier werden für ihre Fähigkeit gelobt, Software über Over-the-Air-Updates zu verkaufen – ein wichtiger Schritt hin zur Monetarisierung. Demgegenüber schneiden Hersteller wie JLR (Jaguar Land Rover), Mazda und Toyota schwach ab, da ihr Fokus weiterhin auf Hardware liegt.
„In China ist Software König“
Gerade mit Blick auf den wachsenden Wettbewerb aus China müssten diese Hersteller nun rasch aufholen. „In China ist Software König“, sagt Gartner-Experte Pacheco. Die Marktverhältnisse dort seien oft ein Vorbote für globale Entwicklungen.
Einige klassische Hersteller setzen verstärkt auf Partnerschaften, um beim Thema Software aufzuschließen. Volkswagen etwa hat nach einem eigenen gescheiterten Versuch mit der Tochter Cariad Kooperationen mit Rivian und Xpeng gestartet. Auch BMW und Mercedes-Benz verfolgen ähnliche Strategien. BMW bewege sich laut Branchenkenner Ferdinand Dudenhöffer „in zwei Welten“ – der westlichen und der chinesischen, wobei letztere wichtiger sei wegen ihrer Größe und Innovationskraft.
Jefferies-Analyst Philippe Houchois sieht BMW, Mercedes und General Motors bereits auf dem Weg zu echten SDVs. Ford hingegen müsse sich Unterstützung holen, ebenso wie Stellantis und Renault. Dennoch: BCG-Experte Giuseppe Collino sieht aktuell noch kein vollständig software-definiertes Fahrzeug auf dem Markt, erwartet aber erste Markteinführungen im kommenden Jahr. „Das dürfte ein Wendepunkt für die Branche sein.“
Auch wenn hohe Investitionen in Elektronik-Architekturen und vernetzte Dienste noch eine Hürde darstellen, ist das Potenzial groß: Abonnements und digitale Services könnten das Fahrerlebnis verbessern und neue Einnahmequellen erschließen. „Durch technologische Innovation und strategische Partnerschaften können Autohersteller den Wert eines Fahrzeugs über kontinuierliche Updates steigern“, erklärt S&P-Analyst Manuel Tagliavini.
Laut der Beratung Accenture könnten digitale Services bis 2040 weltweit Einnahmen von 3,5 Billionen Dollar generieren – das entspräche rund 40 Prozent des gesamten automobilen Umsatzes. Ford und General Motors rechneten bereits bis 2030 mit Software-Einnahmen von jeweils 20 bis 25 Milliarden Dollar.
Seltsam, wird hier nicht immer erklärt ein Auto definiert sich durch Beschleunigung und Nordschleifenzeiten.
Was soll das denn werden?
Lootboxen wie bei mobile Games?
Für mich wäre es sicher ein Grund ein Auto überhaupt nicht zu kaufen, wenn ich im Nachgang irgendwelche Features („Autopilot“ oder Sitzheizung als Beispiel) über ein Abo freischalten soll.
Nein Danke.
„Tesla fehlen der Gartner-Analyse zufolge noch ein vollständig elektromechanisches Fahrwerk, eine stärker KI-basierte Fahrzeugarchitektur sowie ein Sprachassistent, um die 100-Prozent-Marke zu erreichen.“
Das macht wieder Sinn, …
– Grok ist in US-Fahrzeugen drin und das ist viel mehr als ein Sprachassistent
– was ist eine KI-basierte Fahrzeugarchitektur, wenn nicht massig KI im Fahrzeug zum Einsatz kommt = FSD
– vollständig elektromechanisches Fahrwerk = hat doch eigentlich nur der Cybertruck, wieso wird der ausgerechnet in der Kategorie hinter NIO gewertet?
Wenn schon müssten sie jede einzelne Komponenten überprüfen, ob die durch OTA zu updaten / zu beeinflussen ist. Ich frag mich wie die das feststellen wollen. Alle Hersteller die dauernd in der Garage ihre Updates abholen, müssten eine 0, maximal eine 1 bekommen. Wie rückständig kann etwas sein, wenn der PC das seit 30 Jahren kann. Wenn man diese Bewertungen liest denkt man, wer schreibt diese Bewertung, ein Metzger oder Bäcker. 😉
Und ich kann ja nicht im einen Fall das bewerten was real vorhanden ist und dann bei VW dichten was mit Rivian irgendwann verbaut wird, oder ist nur das Wunschkonzert von ecomento was hier erwähnt werden muss / Relevanz für die Bewertung kann es ja nicht haben, es wird irgendwann verbaut, wenn es klappt / es Rivian oder gar VW noch gibt.
Ich dachte Xaomi wäre beim SDV am weitesten. Aber die werden noch nicht mal erwähnt.
Mercedes CLA soll auch ein SDV sein, leider keine Einschätzung dazu.
Und die Neue Klasse von BMW soll ja auch 100% SDV sein. OK die ist noch nicht auf dem Markt…
Wundert mich nicht dass Xiaomi nicht erwähnt wird, deren Software ist schon bei ihren Handys eine der schlechtesten am Markt. HyperOS kompletter Fail.