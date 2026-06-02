DC-Laden bei Lidl für 27 Cent pro kWh im Juni 2026 möglich

Lidl reduziert für einen Monat im Rahmen einer Aktion den Preis für das Laden von Elektroautos an seinen Schnellladesäulen in Deutschland. Vom 1. bis zum 30. Juni berechnet das Unternehmen für das Gleichstrom-Laden (DC) bundesweit 27 Cent pro Kilowattstunde (kWh), berichten unter anderem Auto Motor und Sport und die Bild. Der reguläre Preis an den DC-Ladepunkten der Discounter-Kette liegt bei 44 Cent pro kWh.
Der Aktionspreis ist günstiger als reguläre Stromtarife für Privatkunden zu Hause, die sich aktuell bei rund 35 Cent/kWh bewegen. Er fällt zudem niedriger aus als die Tarife vieler öffentlicher Schnelllader, bei denen selbst mit Anbieter-Abo häufig Preise von 50 Cent pro kWh und mehr verlangt werden.
Die Nutzung des reduzierten Preises ist an Bedingungen geknüpft: Voraussetzung ist die Verwendung der Lidl-Plus-App auf dem Smartphone in Verbindung mit dem Bezahldienst Lidl Pay. Nur Ladevorgänge, die über diese Kombination gestartet und bezahlt werden, werden zum Aktionspreis abgerechnet. Wer andere Zahlungsmethoden nutzt oder das Elektroauto per Ad-hoc-Laden freischaltet, erhält den Sondertarif nicht.
Für die Teilnahme müssen Kunden die Lidl-Plus-App installieren und ein Nutzerkonto anlegen. Anschließend ist die Aktivierung von Lidl Pay erforderlich, wofür persönliche Daten sowie eine Bankverbindung hinterlegt und ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt werden müssen. Eine Kontoverifizierung kann ein bis drei Werktage in Anspruch nehmen.
Die Ladesäulen können über den Bereich „E-Mobilität“ in der Lidl-App ausgewählt werden, wobei dort auch Ladepunkte von Kaufland angezeigt werden – beide gehören zur Schwarz-Gruppe. Der Ladevorgang kann direkt in der App gestartet oder über das Scannen eines QR-Codes an der Säule freigegeben werden.
Die Lidl-Ladesäulen stellen maximal 60 kW Ladeleistung zur Verfügung. Viele Ladepunkte des Discounters sind an die Öffnungszeiten der jeweiligen Filialen gekoppelt und stehen außerhalb dieser Zeiten häufig nicht zur Verfügung. Die Ladepreis-Aktion endet am 30. Juni 2026, danach gelten wieder die regulären Tarife.
Kommentare
MK meint
Wer bitte bezahlt den 35 ct zu Hause?
Schaue ich in Marburg in die Außenstadtteile, wo eon Grundversorger ist, kostet da selbst der teure Grundversorgungstarif nur 30,5 ct; Ökostrom gibts teils ab 25,7 ct, bei den lokalen Stadtwerken sind es gut 32 ct (die garantieren dafür z.B. auch, dass es keine Preiserhöhung in 2026 gibt…und zwar nicht nur Neukunden, die sich mit Mindestlaufzeit binden, sondern bedinglos jedem und unabhängig von den weiteren Entwicklungen am Weltmarkt…auch nach der Strompreisexplosion zu Beginn des Ukraine-Kriegs hatten die die Preise niemals über 34 ct hinaus erhöht.
ChriBri meint
Ich kann die vielfach geäußerten Bedenken an der App nicht verstehen. Insbesondere die Kombination mit Bankeinzug macht einkaufen. einfach. Die Datenbedenken kann man sehen, wie man will. Wer seine heiligen Einkaufsdaten nicht preisgeben will, muß es ja nicht, bekommt aber dann auch nicht den Preis… quid pro quo, ist mittlerweile bei ganz vielen Geschäften Standard, ob es die Newsletter Anmeldung mit Rabatt ist oder was auch immer. Ich finde das Angebot sehr attraktiv. Die Zwangskombination mit App und Zahlungdienst ist folgerichtig.
M. meint
https://www.chip.de/news/supermaerkte-lebensmittel/lidl-vor-gericht-vorwurf-des-datenmissbrauchs-in-der-plus-app_7d3c8b7f-5ae5-48a2-a244-e4795f92b99a.html
Weiter will ich darauf nicht eingehen.
MK meint
@ChriBri:
Ich finde es vor Allem immer lustig, wenn diese Bedenken im Internet geäußert werden. Aber im Internet ist man ja „anonym“ oder so…
Von daher: Ich sehe es wie Sie: Auch „kostenlose“ Services wie WhatsApp (das wahrscheinlich die meisten derjenigen, die hier den „App-Zwang“ kritisieren vollkommen selbstverständlich nutzen) bezahlt man mit privaten daten…warum dann nicht auch Sonderkonditionen im Supermarkt wie z.B. einen besonders guten Preis für den Ladestrom auf dessen Parkplatz? Seien wir doch froh, dass es mit der Schwarz-Gruppe wenigstens einen deutschen Anbieter mit eigenen Apps, eigenem Bezahldienst, eigenen Rechenzentren usw. gibt, wo die Daten nicht direkt einem US-Konzern gegeben werden oder zumindest letztendlich doch auf einem Server von AWS oder Alphabet landen…
elektromat meint
seit Lidl Geld verlangt zusammen mit Freischaltung per App kauf ich nicht mehr bei Lidl ein. Aldi ist da wesentlich einfacher. EC Karte Freischalten, Einkaufen, mit EC Karte Einkauf bezahlen. Weg fahren.
Lidl App gedöns – nein Danke. Auch nicht bei 27 cent
M. meint
Der Preis ist super, die Zahlungsbedingungen inakzeptabel.
Knapp daneben ist auch vorbei!
F. K. Fast meint
Dank App-Zwang kann ich auch bei Kaufland nicht laden. Schade, Pech gehabt (der Anbieter und ich).
M. meint
Eben.
Es gibt ja zum Glück immer mehr Anbieter, bei denen die Preise eher fallen, da muss man sich solchen Datenkraken nicht ausliefern.
Futureman meint
Ideale Kombi und schon längst überfällig. Zum einen generiert Lidl hier mehr Umsatz, weil bei dem Preis werden die Ladesäulen bestimmt mehr genutzt. Zum anderen kann der Kunde in der normalen Verweildauer von 20-30 Minuten per DC-Laden schon einiges in den Akku bekommen. Gleichzeitig bekommt Lidl neue Daten für zukünftige Aktionen.