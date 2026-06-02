DC-Laden bei Lidl für 27 Cent pro kWh im Juni 2026 möglich

Lidl reduziert für einen Monat im Rahmen einer Aktion den Preis für das Laden von Elektroautos an seinen Schnellladesäulen in Deutschland. Vom 1. bis zum 30. Juni berechnet das Unternehmen für das Gleichstrom-Laden (DC) bundesweit 27 Cent pro Kilowattstunde (kWh), berichten unter anderem Auto Motor und Sport und die Bild. Der reguläre Preis an den DC-Ladepunkten der Discounter-Kette liegt bei 44 Cent pro kWh.

Der Aktionspreis ist günstiger als reguläre Stromtarife für Privatkunden zu Hause, die sich aktuell bei rund 35 Cent/kWh bewegen. Er fällt zudem niedriger aus als die Tarife vieler öffentlicher Schnelllader, bei denen selbst mit Anbieter-Abo häufig Preise von 50 Cent pro kWh und mehr verlangt werden.

Die Nutzung des reduzierten Preises ist an Bedingungen geknüpft: Voraussetzung ist die Verwendung der Lidl-Plus-App auf dem Smartphone in Verbindung mit dem Bezahldienst Lidl Pay. Nur Ladevorgänge, die über diese Kombination gestartet und bezahlt werden, werden zum Aktionspreis abgerechnet. Wer andere Zahlungsmethoden nutzt oder das Elektroauto per Ad-hoc-Laden freischaltet, erhält den Sondertarif nicht.

Für die Teilnahme müssen Kunden die Lidl-Plus-App installieren und ein Nutzerkonto anlegen. Anschließend ist die Aktivierung von Lidl Pay erforderlich, wofür persönliche Daten sowie eine Bankverbindung hinterlegt und ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt werden müssen. Eine Kontoverifizierung kann ein bis drei Werktage in Anspruch nehmen.

Die Ladesäulen können über den Bereich „E-Mobilität“ in der Lidl-App ausgewählt werden, wobei dort auch Ladepunkte von Kaufland angezeigt werden – beide gehören zur Schwarz-Gruppe. Der Ladevorgang kann direkt in der App gestartet oder über das Scannen eines QR-Codes an der Säule freigegeben werden.

Die Lidl-Ladesäulen stellen maximal 60 kW Ladeleistung zur Verfügung. Viele Ladepunkte des Discounters sind an die Öffnungszeiten der jeweiligen Filialen gekoppelt und stehen außerhalb dieser Zeiten häufig nicht zur Verfügung. Die Ladepreis-Aktion endet am 30. Juni 2026, danach gelten wieder die regulären Tarife.