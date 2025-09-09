Avatr bereitet den Markteintritt in Europa vor

Die chinesische Stromer-Marke Avatr hat bei der IAA Mobility 2025 die Studie Vision Xpectra vorgestellt. Dabei bekräftigte das Unternehmen, bald auch in Europa Elektroautos anbieten zu wollen.

„Mit dem Avatr Vision Xpectra machen wir das Unsichtbare sichtbar – die emotionale Verbindung zwischen Mensch und Fahrzeug. Emotive Luxury wird Realität: nicht Status, sondern Resonanz. Nicht Besitz, sondern Gefühl“, erklärte Nader Faghihzadeh, Chief Design Officer und Executive Vice President von Avatr.

Der Avatr Vision Xpectra verkörpere die Essenz der Marke. „Jede Oberfläche, jedes Detail und jede Interaktion ist darauf ausgelegt, eine tiefe emotionale Bindung zu schaffen“, so die Designer. „Das skulpturale Exterieur strahlt Präsenz und Klarheit aus, während der Innenraum Wärme und Geborgenheit vermittelt. Intelligente Sensorik und reaktive Ambientebeleuchtung lassen das Fahrzeug atmen und reagieren. Im Zentrum steht der Vortex – mehr als ein Interface: ein wahrnehmender, lernender und interaktiver Begleiter aus Licht und Bewegung.“

Mit dem Avatr Vision Xpectra erreiche die Marke die nächste Entwicklungsstufe ihrer Designsprache und vereine „Schönheit mit Sinn“. Konkreter wird man nicht. Ob die Studie einen Ausblick auf ein korrektes Serienmodell gibt, ist unklar. Verkauft werden aktuell in China Limousinen und SUV verschiedener Größe – rein elektrisch sowie mit kompaktem Verbrennungsmotor an Bord als Stromgenerator für mehr Reichweite.

Avatr richtet sich dabei an eine Zielgruppe, die es als „New Era Pioneers“ beschreibt: „Design- und Technikbegeisterte, die grenzüberschreitende Ästhetik, persönlichen Ausdruck und eine authentische Verbindung zwischen Technologie und menschlichen Werten suchen. Für sie bietet Avatr seelenvolle Systeme statt nur smarter Produkte.“

Wann genau man in Europa starten will, spezifiziert das Unternehmen nicht. In Deutschland ist Avatr bereits mit einem „Global Design Center“ in München vor Ort aktiv.