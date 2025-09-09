Hongqi EHS5: Neues Mittelklasse-SUV kommt nach Europa

Die chinesische Marke Hongqi hat auf der IAA Mobility 2025 in München ein neues Elektroauto vorgestellt. Das Modell soll auch in Europa angeboten werden. Der EHS5 verbinde eine hochrobuste Sicherheitsarchitektur mit großzügigem Raumkonzept, erstklassigem Reisekomfort und moderner Vernetzung, wirbt der Hersteller.

Die Karosseriestruktur besteht den Angaben nach zu 78 Prozent aus „ultrahochfesten Stählen“. Ihre Spitzenzugfestigkeit übertreffe sogar die Werte aktueller U- Boot-Klassen und sorge damit für maximale Strukturstabilität im Crashfall. Der EHS5 habe eine 5-Sterne-Bewertung nach der aktuellen C-NCAP-Norm und sei auf die Anforderungen des Euro-NCAP-Standards ausgelegt. Zum aktiven Schutz zählten ein vorausschauendes Notbremssystem mit Multiszenario-Erkennung, eine 360-Grad-Umfelderfassung sowie Querverkehrswarner vorne und hinten mit Bremseingriff.

Auch die Hochvoltbatterie weise ein mehrschichtiges Schutzkonzept auf: Ihre sechsseitige Isolierung sorge für bestmögliche Isolation thermischer Einflüsse von innen und außen sowie besondere konstruktive Penetrations- und Stoßresistenz in Extremsituationen, erklären die Entwickler. Das Maßnahmenpaket sorge zudem für ein Erreichen des IPX8-Standards und somit für eine Wasser- und Eintauchbeständigkeit von bis zu 120 Stunden. Das Batteriepaket sei außerdem ASIL-D-konform und sorge im Crashfall für eine elektrische Trennung der Hochvoltkomponenten innerhalb von drei Millisekunden.

Dank seiner intelligenten Architektur und einem Radstand von 2.900 Millimetern biete der EHS5 großzügige Platzverhältnisse auf allen Sitzen, wirbt Hongqi. Die „Queen’s Seat“-Vordersitze lassen sich 18-fach elektrisch einstellen und sind per One-Touch-Funktion in eine Relaxposition fahrbar. Zudem sind sie mit Sitzbelüftung, Sitzheizung und Massagefunktion ausgestattet. Im Fond erhöht eine um bis zu sechs Grad neigbare Rückenlehne den Langstreckenkomfort. Die Doppellaminierung der Akustikverglasung mit Verbundscheiben soll für eine deutlich verbesserte Schallabschirmung des Interieurs sorgen.

„Ein reduziertes Interieur-Design mit hochwertigen Soft-Touch-Materialien, einem Mikrofaser-Dachhimmel, ein Panorama-Glasdach mit einer Gesamtfläche von 2,16 m² und spezieller UV- und Wärmeschutzausrüstung, sowie ein Luftionisator für die Klimaautomatik prägen das Ambiente und runden das Komforterlebnis ab“, heißt es weiter.

Im Cockpit findet sich ein 15,6-Zoll-Touchscreen und ein großes Head-up-Display mit Augmented-Reality-Funktion sowie ein Dynaudio-Soundsystem mit 14 Lautsprechern. Apple CarPlay und Android Auto sowie Apps wie Spotify und YouTube sind ebenso Standard wie eine Vier-Zonen-Sprachbedienung, die die akustische Steuerung von jedem Platz aus ermöglicht. Vehicle-to-Load (V2L), kabelloses Laden von Smartphones sowie eine One-Touch-Bett-Funktion und ein Haustier-Modus erhöhen den Nutzwert und Komfort zusätzlich.

Hongqi verspricht „Oberklasse-Eindruck“

„Unterstützt wird der Oberklasse-Eindruck von einer ausgewogenen Fahrwerksabstimmung – vorn Doppelquerlenker, hinten Mehrlenker – die nicht nur für ruhiges Abrollen, sondern auch für sichere Fahreigenschaften sorgt.“ Bis zu 1.611 Liter Kofferraumvolumen im Heck werden durch 42 Liter zusätzlichen Stauraum im „Frunk“ unter der Fronthaube ergänzt, der etwa Ladezubehör und andere Kleinteile aufnimmt.

Zum Start in Europa wird der EHS5 mit 85 kWh Batteriekapazität verfügbar sein. Damit soll er eine WLTP-Reichweite von bis zu 550 Kilometern erreichen, bei einem Verbrauch von 16,2 kWh/100 km. An DC-Schnellladesäulen kann der Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent in rund 20 Minuten abgeschlossen werden. Die Zellchemie der Lithium-Eisenphosphat-Hochvoltbatterie wurde laut Hongqi mit Blick auf höchste Leistungsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen und geringe Degradation optimiert.

Weitere technische Angaben werden nicht gemacht. Auch, was das Auto kostet und wann es in Deutschland erhältlich sein wird, bleibt abzuwarten. Den großen Bruder Hongqi EHS7 gibt es hierzulande ab knapp 60.000 Euro.