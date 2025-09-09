Hongqi EHS5: Neues Mittelklasse-SUV kommt nach Europa

Die chinesische Marke Hongqi hat auf der IAA Mobility 2025 in München ein neues Elektroauto vorgestellt. Das Modell soll auch in Europa angeboten werden. Der EHS5 verbinde eine hochrobuste Sicherheitsarchitektur mit großzügigem Raumkonzept, erstklassigem Reisekomfort und moderner Vernetzung, wirbt der Hersteller.
Die Karosseriestruktur besteht den Angaben nach zu 78 Prozent aus „ultrahochfesten Stählen“. Ihre Spitzenzugfestigkeit übertreffe sogar die Werte aktueller U- Boot-Klassen und sorge damit für maximale Strukturstabilität im Crashfall. Der EHS5 habe eine 5-Sterne-Bewertung nach der aktuellen C-NCAP-Norm und sei auf die Anforderungen des Euro-NCAP-Standards ausgelegt. Zum aktiven Schutz zählten ein vorausschauendes Notbremssystem mit Multiszenario-Erkennung, eine 360-Grad-Umfelderfassung sowie Querverkehrswarner vorne und hinten mit Bremseingriff.
Auch die Hochvoltbatterie weise ein mehrschichtiges Schutzkonzept auf: Ihre sechsseitige Isolierung sorge für bestmögliche Isolation thermischer Einflüsse von innen und außen sowie besondere konstruktive Penetrations- und Stoßresistenz in Extremsituationen, erklären die Entwickler. Das Maßnahmenpaket sorge zudem für ein Erreichen des IPX8-Standards und somit für eine Wasser- und Eintauchbeständigkeit von bis zu 120 Stunden. Das Batteriepaket sei außerdem ASIL-D-konform und sorge im Crashfall für eine elektrische Trennung der Hochvoltkomponenten innerhalb von drei Millisekunden.
Dank seiner intelligenten Architektur und einem Radstand von 2.900 Millimetern biete der EHS5 großzügige Platzverhältnisse auf allen Sitzen, wirbt Hongqi. Die „Queen’s Seat“-Vordersitze lassen sich 18-fach elektrisch einstellen und sind per One-Touch-Funktion in eine Relaxposition fahrbar. Zudem sind sie mit Sitzbelüftung, Sitzheizung und Massagefunktion ausgestattet. Im Fond erhöht eine um bis zu sechs Grad neigbare Rückenlehne den Langstreckenkomfort. Die Doppellaminierung der Akustikverglasung mit Verbundscheiben soll für eine deutlich verbesserte Schallabschirmung des Interieurs sorgen.
„Ein reduziertes Interieur-Design mit hochwertigen Soft-Touch-Materialien, einem Mikrofaser-Dachhimmel, ein Panorama-Glasdach mit einer Gesamtfläche von 2,16 m² und spezieller UV- und Wärmeschutzausrüstung, sowie ein Luftionisator für die Klimaautomatik prägen das Ambiente und runden das Komforterlebnis ab“, heißt es weiter.
Im Cockpit findet sich ein 15,6-Zoll-Touchscreen und ein großes Head-up-Display mit Augmented-Reality-Funktion sowie ein Dynaudio-Soundsystem mit 14 Lautsprechern. Apple CarPlay und Android Auto sowie Apps wie Spotify und YouTube sind ebenso Standard wie eine Vier-Zonen-Sprachbedienung, die die akustische Steuerung von jedem Platz aus ermöglicht. Vehicle-to-Load (V2L), kabelloses Laden von Smartphones sowie eine One-Touch-Bett-Funktion und ein Haustier-Modus erhöhen den Nutzwert und Komfort zusätzlich.
Hongqi verspricht „Oberklasse-Eindruck“
„Unterstützt wird der Oberklasse-Eindruck von einer ausgewogenen Fahrwerksabstimmung – vorn Doppelquerlenker, hinten Mehrlenker – die nicht nur für ruhiges Abrollen, sondern auch für sichere Fahreigenschaften sorgt.“ Bis zu 1.611 Liter Kofferraumvolumen im Heck werden durch 42 Liter zusätzlichen Stauraum im „Frunk“ unter der Fronthaube ergänzt, der etwa Ladezubehör und andere Kleinteile aufnimmt.
Zum Start in Europa wird der EHS5 mit 85 kWh Batteriekapazität verfügbar sein. Damit soll er eine WLTP-Reichweite von bis zu 550 Kilometern erreichen, bei einem Verbrauch von 16,2 kWh/100 km. An DC-Schnellladesäulen kann der Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent in rund 20 Minuten abgeschlossen werden. Die Zellchemie der Lithium-Eisenphosphat-Hochvoltbatterie wurde laut Hongqi mit Blick auf höchste Leistungsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen und geringe Degradation optimiert.
Weitere technische Angaben werden nicht gemacht. Auch, was das Auto kostet und wann es in Deutschland erhältlich sein wird, bleibt abzuwarten. Den großen Bruder Hongqi EHS7 gibt es hierzulande ab knapp 60.000 Euro.
Kommentare
M. meint
Ach, kommt…. da ist jedes Wort zu viel… viel Spaß beim verkaufen.
E.Korsar meint
„Ihre Spitzenzugfestigkeit übertreffe sogar die Werte aktueller U- Boot-Klassen und sorge damit für maximale Strukturstabilität im Crashfall.“
Die Zugfestigkeit ist die maximale Zugspannung, die ein Werkstoff aufnehmen kann, bevor er bricht. Es existiert keine Spitzenzugfestigkeit. Das ist wie ein runder Kreis oder ein rechteckiges Quadrat.
Außerdem ist nur ein Vergleich mit tschechischem Panzerstahl zulässig. ;-)
M. meint
Jo, Marketing-Gelaber halt… so überflüssig wie das ganze Auto…
MrBlueEyes meint
Meine Prophezeiung… die Chinesischen Marken werden hier (fast) alle scheitern bzw. sich sehr schwer tun… spätestens, wenn VW/Skoda/Cupra ihre kleineren Modelle draußen haben…
Im Premium-Segment werden die auch nix reißen… das besetzen BMW, Mercedes und Audi…
Das Meiste läuft über die Flotten… da werden sich die Chinesen schwer tun… bei uns gibt es auch z.B. BYD im Angebot… aber extrem teuer im Leasing für Chinesische Autos… nimmt niemand…
Und je mehr Chinesische Marken hier nach Deutschland/Europa drängen und um den kleinen potentiellen Marktanteil gegenseitig buhlen, um so schwerer machen sie es sich gegenseitig…
Klar werden paar verkauft werden, aber wie lange werden das die Hersteller durchhalten… sind schon so einige Marken auch früher wieder verschwunden….
Und wirklich günstig sind die Autos aus Fernost bei genauerem Hinsehen auch nicht…
Gernot meint
Stimme dem zu. Die meisten Chinesen versuchen hier das zu machen, womit Lexus, Infinity, Genesis schon seit mehr als 10 Jahren scheitern: Im Premiumsegment Audi, Mercedes umd BMW aufzumischen. Und dabei haben die Chinesen noch schlechtere Ausgangsbedingungen, weil sie als absolute NoNames antreten, während hinter den o.g. Premiummarken vertrauenswürdige und etablierte Player stecken (Toyota, Nissan, Hyundai).
Die Chinesen müssen kopieren, wie Japaner und Koreaner sich hierzulande Marktanteile erkämpft haben: Mit billigen Autos, die die hiesigen Anbieter im Preis deutlich unterbieten, was ihnen angesichts der Zölle aber schwer fällt. Und wenn sie dann gewisse Marktanteile haben und nach 10 Jahren ein gewisses Vertrauen genießen, dann können sie versuchen, in höhere Segment aufzusteigen.
Hinter Hongqi steckt aber immerhin FAW. Kennt hier niemand, gehört aber zu den Big Four des chinesischen Autobaus. Die bauen um die 3 Mio. Autos im Jahr und können hierzulande zumindest länger reinbuttern als Nio, Xpeng und Co.