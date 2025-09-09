VW: Stärken mit Kleinwagenfamilie „Position als führender Elektro-Hersteller in Europa“

Die Volkswagen Group will sich mit ihrer neuen Kleinwagenfamilie als führender Elektro-Hersteller in Europa etablieren. Die „Electric Urban Car Family“ soll mit zwei Modellen der Kernmarke VW sowie jeweils einem der Marken Cupra und Škoda und einem Einstiegspreis um 25.000 Euro neue Marktsegmente und Käufergruppen erschließen.

2026 erfolgt der Marktstart. Dabei setzt der Konzern auf seine bewährte Plattformstrategie, alle Modelle nutzen den weiterentwickelten Elektro-Baukasten MEB+. Erstmals kommt in der Batterie die neue Einheitszelle des Konzerns zum Einsatz. So sollen weitere Skaleneffekte und Synergien gehoben und „für Kleinwagen beachtliche Reichweiten bis zu 450 Kilometern“ ermöglicht werden.

Zudem bringen die Modelle laut Volkswagen Premium-Technologien aus höheren Segmenten in die Einstiegsklasse. Man verfolge das Ziel, mit dieser Fahrzeugfamilie mittelfristig einen Marktanteil von rund 20 Prozent im stark wachsenden Segment der Elektro-Kleinwagen im Heimatmarkt Europa zu erreichen. Das entspreche mehreren Hunderttausend Fahrzeugen pro Jahr.

Aktuelle Prognosen rechnen Europas größtem Automobilhersteller zufolge damit, dass das elektrische Kleinwagensegment in der Region in acht Jahren rund viermal so groß sein wird wie heute. „Die Volkswagen Group setzt auf ihrem Weg zum globalen Technologietreiber der Automobilindustrie mit der Electric Urban Car Family einen starken Impuls in diesem Wachstumssegment“, heißt es in einer Mitteilung.

Die neue Modellfamilie bringe Premium-Technologie in eine Klasse, die für viele Menschen den Einstieg in die Elektromobilität bedeutet, wirbt Volkswagen. So komme bei den Assistenzsystemen die neue Generation Travel Assist mit Spurwechselfunktion und Ampel-Erkennung zum Einsatz. Ebenso sei LED-Matrixlicht verfügbar.

Auch der Komfort werde großgeschrieben, mit optionalen Massagesitzen oder der Vorklimatisierung per App. Software und Konnektivität seien ebenfalls auf dem neuesten Stand der Technik. So bekämen die Fahrzeuge die weiterentwickelte Navigation mit integrierter Ladeplanung ihrer größeren Schwestermodelle. Über den App Store erhielten sie Zugang zu mehr als 100 Anwendungen aus vielen Bereichen. Die Fahrzeuge böten zudem serienmäßig eine Schnellladefunktion mit Gleichstrom (DC).

E-Kleinwagen von VW, Cupra & Škoda

Die Electric Urban Car Family umfasst vier vollelektrische Kleinwagen-Modelle von drei Marken, die erstmals alle gemeinsam auf der IAA Mobility in München gezeigt werden und 2026 in den Markt starten sollen. Die Marke VW bietet mit dem ID. Polo ein Kurzheck-Modell und mit dem ID. Cross Concept ein SUV an. Beide verkörpern den Angaben nach die neue Designsprache „Pure Positive“, die für Stabilität, Sympathie „und immer ein gewisses Extra“ stehe. Die Variante ID. Polo GTI ist das erste vollelektrische Modell der Marke VW, das die Bezeichnung GTI für besonders sportliche Fahrzeuge trägt.

Cupra schickt mit dem Raval ein Kurzheck-Modell ins Rennen, das markentypisch mit sportlichem und unkonventionellem Charakter auftreten soll. Das Stadt-SUV Škoda Epiq sei „ein Begleiter für den Alltag, ideal für Familien und lifestyleorientierte Kunden“, heißt es. „Er verkörpert innen und außen komplett die neue Marken-Designsprache ‚Modern Solid‘.“

„Im August hat die Volkswagen Group das 3,5 millionste vollelektrische Fahrzeug ausgeliefert, mehr als 2,5 Millionen davon basieren auf unserem Baukasten MEB. Jetzt zünden wir die nächste Stufe“, sagt Konzernchef Oliver Blume. „Die Electric Urban Car Family steht für Aufbruch, für Zugänglichkeit und für Fortschritt. Und für ein zentrales Versprechen der Volkswagen Group: Mobilität für alle. Aus Europa für Europa. Volkswagen liefert.“