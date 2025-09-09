BMW-Chef Zipse: „Wir brauchen alle fünf Antriebsformen“

BMW hat kürzlich den nächsten iX3 vorgestellt, der die Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ einführt. Die Bayern wollen damit erstmals im großen Stil mehrere Modelle auf einer von Grund auf für Vollstromer ausgelegten Architektur einführen. Konzernchef Oliver Zipse verspricht sich viel davon, fordert aber weiter Technologieoffenheit.
„Wir haben die Latte sehr hoch gelegt – aber wir können diese hohen Erwartungen auch erfüllen“, sagte der Manager im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. „Die Innovationen, die wir mit der Neuen Klasse in die Serie bringen, skalieren wir binnen zwei Jahren in die gesamte Breite unseres Modellportfolios. Denn wir wollen keine duale Welt aus alten und neuen Technologien.“ Von den für die Neue Klasse entwickelten Technologien abseits des E-Auto-Antriebs werden also auch andere Modelle von BMW profitieren. Das gilt ebenso für die Designsprache.
Als Aufbruchsignal für die stark unter Druck stehende deutsche Autobranche will Zipse die neue Elektroauto-Plattform nicht verstanden wissen. „Bei aller medialer Zuspitzung: Ich glaube nicht, dass die deutsche Autoindustrie einen Retter braucht“, so Manager. „Aber wir wollen mit der Neuen Klasse schon ein Statement setzen: Ein deutsches Unternehmen, das den Großteil seiner Mitarbeiter in Deutschland beschäftigt, kann dank hoher Ingenieurskunst technologisch Benchmark sein.“
Zugleich sei die Neue Klasse ein globales Produkt mit Komponenten von Zulieferern aus der ganzen Welt. Wenn man auch in Zukunft an der Spitze stehen wolle, gehe das nur global vernetzt. Mit der Neuen Klasse sieht das Management den Premiumhersteller auch im immer stärker umkämpften chinesischen Markt richtig aufgestellt. Dazu erhalten die dortigen Modelle auch Innovationen, die BMW gemeinsam mit lokalen Techpartnern „in China für China“ entwickelt hat.
Internationale Autoindustrie vor „Ausscheidungsrennen“
Angesichts des Preiskampfes in der Volksrepublik sieht Zipse eine harte Auslese unter den Herstellern, die eben erst begonnen hat. Die nächste Dekade in der internationalen Autoindustrie werde „ein Ausscheidungsrennen“. Dafür benötige man ein tragfähiges Geschäftsmodell, das ohne Subventionen erfolgreich ist. Es gebe „hervorragende innovative Unternehmen“ in China, „aber zu glauben, chinesische Hersteller seien per se wettbewerbsfähiger als deutsche, halte ich für falsch“, erklärte der BMW-Boss. „Ich bin sicher: Die deutsche Autoindustrie wird in China auch in Zukunft sehr erfolgreich sein.“
Der deutsche Premiumhersteller entwickelt für seine Elektroautos eigene Batteriezellen, die er von mehreren Lieferanten in Masse produzieren lässt. Eine eigene Akkufertigung hält Zipse wegen der sich rasant entwickelten Batteriezellentechnologie weiter für nicht zielführend. Er ist überzeugt, dass BMW hier den resilientesten Ansatz verfolgt. Den politischen Wunsch nach Unabhängigkeit durch eine europäische Akkuproduktion könne er nachvollziehen, halte ihn aber für unrealistisch. Abhängigkeiten gebe es immer und überall. „Wer versucht, sich vollständig unabhängig zu machen, der schneidet sich von Innovation und Wettbewerb ab – das ist am Ende das viel größere Risiko.“
Neben dem Elektroauto gibt es für den BMW-Chef vier ergänzende Optionen, die er alle für „hochrelevant“ hält. Erstens würden Dieselmotoren immer effizienter und könnten zum Beispiel durch HVO-100-Kraftstoff zur CO2-Reduktion beitragen. Zweitens könnten und müssten auch bei Ottomotoren die Emissionen weiter reduziert werden. Denn überall dort, wo es an Lademöglichkeiten für E-Autos fehlt, würden Kunden weiter auf Verbrennungsmotoren setzen.
Drittens gebe es Plug-in-Hybride, die emissionsfreies Fahren im Alltag ermöglichen. Viertens habe man die Wasserstoffbrennstoffzelle, deren Potential oft unterschätzt werde. Gerade in sehr dicht besiedelten Städten wie Tokio werde es „nie“ eine ausreichende Ladeinfrastruktur für E-Autos geben. „Natürlich sind batterieelektrische Autos aktuell das größte Wachstumssegment – auch bei uns. Wir brauchen aber alle fünf Antriebsformen, um in Summe den größten Effekt bei der CO2-Reduzierung zu erzielen“, sagte Zipse.
Kommentare
Anoymous meint
Ich weis nicht was er mit dem Wasserstoff gerade bezweckt aber er glaubt doch selbst nicht daran, sonst würde man ja in relevanten Größenordnungen investieren, genau das tut man aber bei bmw auch nicht. Das sind irgendwelche geförderten Kleinbusse, würde man es ernst meinen müssten Milliarden investiert werden und die wären auch sichtbar, da tut sich aber nichts.
Gerry meint
Benziner und Diesel „hochrelevant“ 😂.
Möchte nicht wissen was der Zipse für Zeug raucht oder schnupft. Echt unglaublich.
Verbrenner sind Auslaufmodelle und sehr bald Ladenhüter die keiner mehr braucht.
brainDotExe meint
Kommt drauf an was du als „sehr bald“ bezeichnest.
Verbrenner stellen weltweit immernoch den Großteil der Autoverkäufe dar.
Das wird sich im laufenden Jahrzehnt auch nicht ändern.
tutnichtszursache meint
„Gerade in sehr dicht besiedelten Städten wie Tokio werde es „nie“ eine ausreichende Ladeinfrastruktur für E-Autos geben.“ – da merkt man, dass dieser Top-Manager weder Ahnung hat noch Entscheidungen treffen kann. In Tokio bekommt man nur ein Kennzeichen, wenn man einen Stellplatz vorweisen kann, somit kann man privat laden und auch nur jeder vierte Einwohner von Tokio hat ein Auto, in Hamburg ist es jeder zweite.
Über Fantasien wie HVO-100 Dieselkraftstoff oder Wasserstoff, die für die breite Masse untauglich, weil nicht ausreichend verfügbar, sind, wollen wir gar nicht erst anfangen…
Markus Noskes meint
ix3 80000€, 21 Min Ladezeit und nicht mal optional belüftete Sitze (ja es wird leider immer wärmer)
XPeng G6, G9 50000€ laden von 10 auf 80% in 12 Min, belüftete Sitze mit Massage Serie
was kaufst du?
embee meint
kommt ganz darauf an, ob ich meine Nachbarn und Kollegen beeindrucken muss oder nicht ;)
MrBlueEyes meint
Natürlich iX3:
– 805 Km WLTP
– 108,7 KWh Akku
– 15,1 KWh WLTP-Verbrauch
– und ansonsten auch einfach alles besser, sprich Fahrwerk, Assistenzsysteme, 3D-HUD etc. pp.
– belüftete Sitze kommen hoffentlich noch, weil die der ICE-X3 auch hat bisher
XPeng G9 AWD:
– lä.cherliche 540 Km WLTP
– WLTP 20,1 KWh/100Km (33% mehr)
– wo gibt es schon Ladesäulen mit 500KW?
– der AWD kostet auch schon 72.600€ – da legt man 10.000€ drauf, fährt man das Benchmark SUV und keinen China-Eumel…
Ihr seht, geht man ins Detail, sehen die Chinesen immer schlechter aus… und sind auch NICHT „günstig“
Gerry meint
Weder noch, beide vollkommen überdimensioniert 😉.
M. meint
iX3.
Was soll ich mit 510 km WLTP (AWD) in diesem Vergleich?
Das ist ja witzlos.
Gernot meint
Der Kaufpreis ist völlig irrelevant. Man bezahlt effektiv immer nur die Differenz zwischen Kaufpreis und Wiederverkaufspreis. Bei dem XPeng ist unklar, ob der Laden in 2 Jahren noch den hiesigen Markt bedient oder überhaupt noch existiert. Das Risiko ist einzupreisen.
Keine kann eine definitive Vorhersage machen, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der XPeng über höheren Wertverlust, höheren Verbrauch usw. am Ende das teurere auto ist.
MrBlueEyes meint
„Der Kaufpreis ist völlig irrelevant. Man bezahlt effektiv immer nur die Differenz zwischen Kaufpreis und Wiederverkaufspreis.“
Guter Punkt… 👍🏻
simon meint
Wasserstoff wird halt gut gefördert. Da wärmt man alle paar Jahre wieder die alte Technik auf, baut vielleicht einen Tank mehr ein und kassiert richtig ab. Deswegen sagt er das.
Kirky meint
Und was sagt er zu Verbrennern?
Future meint
Die Reporter von der FAZ haben wieder einige Kalendersprüche aus Zipse herausgeholt. Vieles ist erstaunlich – das hätte ich so nicht erwartet. Beispiel: » Wer versucht, sich vollständig unabhängig zu machen, der schneidet sich von Innovation und Wettbewerb ab.« Das wird den ganzen Chinahas sern hier im Land überhaupt nicht gefallen. Am Ende seiner Amtszeit wird Zipse immer weniger diplomatisch.
Miro meint
Ich übersetze mal: „Wir wollen alle Fördermittel die es gibt“.
MrBlueEyes meint
Was ein Unsinn mit dem Wasserstoff… bauen so gute BEVs und dann schleppen sie den Kram immer noch mit… wahrscheinlich wegen Fördergeldern… jedenfalls völlig unverständlich…
Kirky meint
Recht hat der Mann. Es will eben nicht jeder ein Bev, mag es auch noch so gut sein.
Und zum Glück leben wir nicht in einer Diktatur.
MrBlueEyes meint
*Augenroll* …H2 im PKW/LKW ist eine To.tgeburt… darauf brauchst überhaupt nicht warten… falls du doch warten solltest, kannst die Zeit ja mal nutzen, um das H2-Tankstellen-Netz zu recherchieren…
Stromspender meint
Welches Tankstellennetz? Meinst du etwa die 44 Tankstellen (700 bar für Pkw), die von den ehemals paarundneunzig übrig geblieben sind? :-)
Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein könnten übrigens zur „wasserstofffreien Zone“ erklärt werden…
MrBlueEyes meint
@Stromspender: „Welches Tankstellennetz?“
Das war ja der Witz von mir… 😉
Kirky meint
Wer redet denn von Wasserstoff?
Stromspender meint
„Wer redet denn von Wasserstoff?“
Artikel gelesen (und verstanden)?
Future meint
Autokratien wählen sich die Menschen schneller als man es erwartet hätte. Ungarn, Türkei, USA – wer hätte das früher für möglich gehalten. Dafür ist dann vieles einfacher und gut geregelt und alle müssen sich auch daran halten. Vielleicht gibt das den Menschen mehr Sicherheit.
M. meint
Den Schafen, meintest du.
Aber Schafe sehen oft zufrieden aus. Denken halt nicht viel, aber das kommt manchem ja entgegen.
Future meint
»Alle Tiere sind gleich. Aber manche sind gleicher als die anderen.«
M. meint
Nein, aber manche schmecken besser.
;-)
M. meint
Ja, kauf dir dir was mit Wasserstoff. Mach einfach und nerv nicht rum. :-)
Kirky meint
Wer redet denn von Wasserstoff, Zipser spricht doch von allen 5 Antriebsarten? Ich kaufe einfach Verbrenner, wir alle anderen auch 😘
M. meint
Wer ist denn „wir“?
Der Rest der Wissenschaftsleugner?
Dann mal viel Spaß.
cbzac meint
Ich habe ja Verständnis, wenn man mit den letzte-Generation BEVs hadert, weil man Vielfahrer ist oder zuhause keine Lademöglichkeit haben kann.
Aber der neue iX3 zeigt, dass das Problem verschwinden wird und nur noch eine Frage des flächendeckenderen Ausbaus von 800V-Ladestationen ist.
Nachweislich ist der BEV der effizienteste Antrieb mit der größten CO2-Ersparnis. Gleichzeitig gibts keine lokale Emission, keinen Lärm, beste Laufruhe, usw.
Warum soll nicht jeder einen BEV „mögen“? Es macht einfach keinen Sinn. Dafür ist Umwelt und Klima viel zu wichtig und die Geschichte von angeblich immer effizienteren Diesel- und Benzinmotoren ist ohnehin ein widerlegbares Märchen.
brainDotExe meint
„Warum soll nicht jeder einen BEV „mögen“? Es macht einfach keinen Sinn. Dafür ist Umwelt und Klima viel zu wichtig“
Manchen ist Umwelt und Klima halt eben nicht so wichtig, dafür aber Motorensound und so.
Ich würde beim Sonntagswagen auch nicht drauf verzichten wollen, beim Daily mag ich hingegen ein BEV mit Soundgenerator.
M. meint
Brain, bei dir habe auch manchmal den Eindruck, dass „Umwelt“ nicht stattfindet. Wenn man wie du auf dem Land lebt, sollte man zumindest mal mitbekommen haben, was sich am Klima ändert.
Immer tiefere Brunnen bohren ist jedenfalls nichts, was auf ewig funktionieren wird. Da kann Jahr mit etwas mehr Regen nichts dran ändern.
brainDotExe meint
M
Ich bekomme das mit, es ist mir im Bezug aufs Auto schlichtweg egal.
Was glaubst du wie viel Einfluss ein Sonntagswagen, der vielleicht 1000 km im Jahr bewegt wird, darauf hat?
cbzac meint
Manche „meinen“ vielleicht, das Klima sei nicht so wichtig, aber das ist nur mangelnde Bildung. „Motorensound“ ist dagegen eine Retro-Legende, man hört bei eigentlich allen einigermaßen aktuellen Verbrennern ohnehin nur die Abgasanlage. Klingt der Motor durch, ist das meist enttäuschend, vor allem beim Diesel.
Von mir aus darf gern im Innenraum eine emotionale Soundkulisse generiert werden – ist auch nicht schlechter als Fake-Motorengeräusche aus dem Auspuff und wesentlich angenehmer für andere Menschen und Tiere.