BMW-Chef Zipse: „Wir brauchen alle fünf Antriebsformen“

BMW hat kürzlich den nächsten iX3 vorgestellt, der die Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ einführt. Die Bayern wollen damit erstmals im großen Stil mehrere Modelle auf einer von Grund auf für Vollstromer ausgelegten Architektur einführen. Konzernchef Oliver Zipse verspricht sich viel davon, fordert aber weiter Technologieoffenheit.

„Wir haben die Latte sehr hoch gelegt – aber wir können diese hohen Erwartungen auch erfüllen“, sagte der Manager im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. „Die Innovationen, die wir mit der Neuen Klasse in die Serie bringen, skalieren wir binnen zwei Jahren in die gesamte Breite unseres Modellportfolios. Denn wir wollen keine duale Welt aus alten und neuen Technologien.“ Von den für die Neue Klasse entwickelten Technologien abseits des E-Auto-Antriebs werden also auch andere Modelle von BMW profitieren. Das gilt ebenso für die Designsprache.

Als Aufbruchsignal für die stark unter Druck stehende deutsche Autobranche will Zipse die neue Elektroauto-Plattform nicht verstanden wissen. „Bei aller medialer Zuspitzung: Ich glaube nicht, dass die deutsche Autoindustrie einen Retter braucht“, so Manager. „Aber wir wollen mit der Neuen Klasse schon ein Statement setzen: Ein deutsches Unternehmen, das den Großteil seiner Mitarbeiter in Deutschland beschäftigt, kann dank hoher Ingenieurskunst technologisch Benchmark sein.“

Zugleich sei die Neue Klasse ein globales Produkt mit Komponenten von Zulieferern aus der ganzen Welt. Wenn man auch in Zukunft an der Spitze stehen wolle, gehe das nur global vernetzt. Mit der Neuen Klasse sieht das Management den Premiumhersteller auch im immer stärker umkämpften chinesischen Markt richtig aufgestellt. Dazu erhalten die dortigen Modelle auch Innovationen, die BMW gemeinsam mit lokalen Techpartnern „in China für China“ entwickelt hat.

Internationale Autoindustrie vor „Ausscheidungsrennen“

Angesichts des Preiskampfes in der Volksrepublik sieht Zipse eine harte Auslese unter den Herstellern, die eben erst begonnen hat. Die nächste Dekade in der internationalen Autoindustrie werde „ein Ausscheidungsrennen“. Dafür benötige man ein tragfähiges Geschäftsmodell, das ohne Subventionen erfolgreich ist. Es gebe „hervorragende innovative Unternehmen“ in China, „aber zu glauben, chinesische Hersteller seien per se wettbewerbsfähiger als deutsche, halte ich für falsch“, erklärte der BMW-Boss. „Ich bin sicher: Die deutsche Autoindustrie wird in China auch in Zukunft sehr erfolgreich sein.“

Der deutsche Premiumhersteller entwickelt für seine Elektroautos eigene Batteriezellen, die er von mehreren Lieferanten in Masse produzieren lässt. Eine eigene Akkufertigung hält Zipse wegen der sich rasant entwickelten Batteriezellentechnologie weiter für nicht zielführend. Er ist überzeugt, dass BMW hier den resilientesten Ansatz verfolgt. Den politischen Wunsch nach Unabhängigkeit durch eine europäische Akkuproduktion könne er nachvollziehen, halte ihn aber für unrealistisch. Abhängigkeiten gebe es immer und überall. „Wer versucht, sich vollständig unabhängig zu machen, der schneidet sich von Innovation und Wettbewerb ab – das ist am Ende das viel größere Risiko.“

Neben dem Elektroauto gibt es für den BMW-Chef vier ergänzende Optionen, die er alle für „hochrelevant“ hält. Erstens würden Dieselmotoren immer effizienter und könnten zum Beispiel durch HVO-100-Kraftstoff zur CO2-Reduktion beitragen. Zweitens könnten und müssten auch bei Ottomotoren die Emissionen weiter reduziert werden. Denn überall dort, wo es an Lademöglichkeiten für E-Autos fehlt, würden Kunden weiter auf Verbrennungsmotoren setzen.

Drittens gebe es Plug-in-Hybride, die emissionsfreies Fahren im Alltag ermöglichen. Viertens habe man die Wasserstoffbrennstoffzelle, deren Potential oft unterschätzt werde. Gerade in sehr dicht besiedelten Städten wie Tokio werde es „nie“ eine ausreichende Ladeinfrastruktur für E-Autos geben. „Natürlich sind batterieelektrische Autos aktuell das größte Wachstumssegment – auch bei uns. Wir brauchen aber alle fünf Antriebsformen, um in Summe den größten Effekt bei der CO2-Reduzierung zu erzielen“, sagte Zipse.