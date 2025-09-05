BMW stellt iX3 auf „Neue-Klasse“-Plattform vor

BMW präsentiert das erste Serienmodell auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“. Die nächste Generation des iX3 führt neben neuer Technik eine neue Designsprache ein. BMWs eDrive-Technologie der sechsten Generation soll Maßstäbe für Effizienz und Langstreckentauglichkeit setzen, unter anderem mit einer Reichweite von über 800 Kilometern und bis zu 400 kW Ladeleistung.
Eine neue Elektronik- und Software-Architektur mit vier „Superbrain“-Hochleistungsrechnern mache das erste Modell der Neuen Klasse zudem intelligenter und zukunftsfähiger denn je, heißt es. Dabei ermögliche die Antriebs- und Fahrdynamikregelung „Heart of Joy“ bisher unerreichte Dynamik und Präzision im Fahrverhalten, während die jüngsten Systeme für automatisiertes Fahren das Zusammenwirken von Mensch und Automobil optimieren.
Prägend für das digitale Nutzererlebnis im neuen iX3 ist das BMW Panoramic iDrive, „das die intuitive Bedienung und die markentypische Fahrerorientierung auf ein neues Niveau hebt“, werben die Bayern. „Und dank eines ganzheitlichen Konzepts für Nachhaltigkeit weist er einen mehr als 30 Prozent geringeren Product Carbon Footprint über den gesamten Lebenszyklus auf als sein Vorgänger.“
Das Gepäckraumvolumen des neuen iX3 lässt sich durch das Umklappen der Fondsitzlehnen-Elemente von 520 auf bis zu 1.750 Liter erweitern. Das zusätzliche Staufach unter der Frontklappe bietet ein Volumen von 58 Litern. Weitere Transportkapazitäten erschließt die als Option verfügbare elektrisch aus- und einfahrende Anhängevorrichtung. Die maximale Anhängelast des iX3 50 xDrive beträgt 2.000 Kilogramm.
Produziert wird das erste Modell der Neuen Klasse im neu errichteten BMW-Group-Werk im ungarischen Debrecen. Dort läuft das vollelektrische SUV von Herbst 2025 an als iX3 50 xDrive mit 679 bis 805 Kilometern Reichweite und einem 345 kW/469 PS starken E-Allradantrieb vom Band. Die Markteinführung des neuen iX3 zum Preis von anfänglich mindestens 68.900 Euro soll im Frühjahr 2026 in Europa beginnen. Weitere vollelektrische Antriebsvarianten sollen folgen, darunter auch ein Einstiegsmodell.
„Speerspitze der Neuen Klasse“
„Im Vergleich zu seinem gleichnamigen Vorgänger verkörpert der neue BMW iX3 einen Entwicklungssprung, der weit über einen herkömmlichen Modellwechsel hinausreicht. Die Fortschritte hinsichtlich Design und Technologie vermitteln den Eindruck, dass eine komplette Fahrzeuggeneration übersprungen wurde“, so der Hersteller.
„Für die BMW Group markiert der Start des neuen BMW iX3 zugleich einen Meilenstein im Transformationsprozess auf den Gebieten Elektrifizierung, Digitalisierung und Zirkularität“, heißt es weiter. „Als Speerspitze der Neuen Klasse bietet er die aktuellen Design- und Technologie-Innovationen, die in Zukunft das gesamte Modellprogramm der Marke prägen werden. Bis 2027 werden die Technologien der Neuen Klasse in insgesamt 40 neue Modelle und Modellupdates integriert.“
„Die Neue Klasse ist unser größtes Zukunftsprojekt. Sie steht für einen gewaltigen Sprung: in den Technologien, im Fahrerlebnis und im Design. Praktisch alles an ihr ist neu – und dabei mehr BMW als je zuvor. Unser gesamtes Produktportfolio wird von den Innovationen der Neuen Klasse profitieren – und zwar unabhängig von der Antriebstechnologie“, sagt Konzernchef Oliver Zipse. „Was wir als mutige Vision begonnen haben, ist nun Realität: Der BMW iX3 geht als erstes Modell der Neuen Klasse in Serie. Damit bringen wir nicht nur die nächste Generation von einem unserer erfolgreichsten vollelektrischen Fahrzeuge auf die Straße – wir starten eine neue Ära für BMW.“
eDrive-Technologie der sechsten Generation
BMWs für die Neue Klasse entwickelte eDrive-Technologie der sechsten Generation umfasst laut dem Unternehmen hocheffiziente Elektromotoren, grundlegend neue Hochvoltbatterien mit Rundzellen sowie 800-Volt-Technologie. Der iX3 50 xDrive wird von zwei E-Maschinen angetrieben, die gemeinsam eine Leistung von 345 kW/469 PS und ein Drehmoment von 645 Nm erzeugen. Er beschleunigt in 4,9 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h.
Der Elektro-Allradantrieb besteht aus einer weiterentwickelten stromerregten Synchronmaschine (SSM) mit hohem Wirkungsgrad an der Hinterachse und einer neuen Asynchronmaschine (ASM) an der Vorderachse, die sich durch eine kompakte Bauweise und eine hohe Kosteneffizienz auszeichnen soll. Mit der für die Neue Klasse entwickelten Antriebstechnologie werden den Angaben nach die Energieverluste um 40 Prozent, das Gewicht um 10 Prozent und die Herstellungskosten um 20 Prozent gegenüber der eDrive-Technologie der fünften Generation reduziert.
Deutliche Fortschritte erzielte auch das neue Hochvoltbatterie-Konzept mit Rundzellen für die Neue Klasse. Die Energiedichte auf Zellebene fällt im Vergleich zur eDrive-Technologie der fünften Generation um 20 Prozent höher aus. Außerdem ermöglicht das neue Konzept eine um 30 Prozent gesteigerte Ladegeschwindigkeit. Zugunsten von Energiedichte und Kosteneffizienz sind die Rundzellen direkt in die Hochvoltbatterie integriert („Cell-to-Pack“). Darüber hinaus wird die Hochvoltbatterie zur Optimierung des Fahrzeuggewichts als Strukturbauteil in die Fahrzeugarchitektur integriert („Pack-to-open-body“). Die Hochvoltbatterie des iX3 50 xDrive stellt einen nutzbaren Energiegehalt von 108,7 kWh zur Verfügung, was nach WLTP-Norm bis zu 805 Kilometer ermöglichen soll.
Kurze Ladezeiten, Premiere für bidirektionales Laden
Mit einer maximalen Ladeleistung von 400 kW kann an einer 800-Volt-Gleichstrom-Schnellladestation innerhalb von zehn Minuten Energie eingespeist werden, um die Reichweite des neuen iX3 um bis zu 372 Kilometer zu erhöhen. Innerhalb von 21 Minuten lässt sich der Energiegehalt der Hochvoltbatterie von 10 auf 80 Prozent ihrer Kapazität steigern. Unabhängig davon kann man auch an 400-Volt-Stationen mit Gleichstrom (DC) laden. Eine Weiterentwicklung der Batterievorbereitung trage ebenfalls zu verkürzten Ladezeiten bei, verspricht BMW. Wechselstrom (AC) lädt der neue iX3 50 xDrive mit serienmäßig 11 kW und optional mit 22 kW.
Für den neuen iX3 stehen außerdem bidirektionale Ladefunktionen zur Verfügung. Dabei kann das Elektroauto auf vielfältige Weise als Energiespeicher genutzt werden. Mit der Funktion Vehicle-to-Load (V2L) wird es zur mobilen Powerbank, die unterwegs elektrische Geräte mit Strom versorgen kann. Vehicle-to-Home (V2H) macht das E-SUV zum Zwischenspeicher für die zu Hause per Photovoltaik-Anlage erzeugte Solarenergie. Und mit der Vehicle-to-Grid (V2G) Anwendung können Kunden ihr Fahrzeug in den Energiemarkt integrieren und dabei Geld verdienen.
BMW Panoramic iDrive
Innen wird das horizontal ausgerichtete Cockpit maßgeblich vom neuen Bediensystem BMW Panoramic iDrive geprägt. Es basiert auf dem ebenfalls neu entwickelten Betriebssystem BMW Operating System X. Dazu der Hersteller: „Displays, Geometrie sowie Licht- und Sounddesign verschmelzen zu einem ganzheitlichen Erlebnis, das über die My Modes individualisiert werden kann. Dazu tragen auch die neuen Fahrsounds, Soundinszenierungen und Klangzeichen der speziell für die Neue Klasse kreierten Klangwelt BMW HypersonX bei.“
Der iX3 ist das erste Serienmodell, in dem das BMW Panoramic iDrive das Nutzererlebnis neu definieren soll. Dafür verschmelzen vier zentrale Elemente zu einem Anzeige- und Bediensystem. Das BMW Panoramic Vision projiziert Informationen von A-Säule zu A-Säule über die gesamte Breite der Windschutzscheibe. Die Inhalte in der Mitte und auf der Beifahrerseite können individuell ausgewählt werden. In der Sichtachse des Fahrers sind fahrrelevante Informationen zu sehen. Optional liefert BMWs 3D-Head-Up-Display oberhalb des BMW Panoramic Vision erstmals auch integrierte Anzeigen für Navigation und automatisiertes Fahren, die sich mit räumlicher Tiefe auf die Straße legen.
Das BMW Panoramic iDrive basiert auf dem ebenfalls neuentwickelten Betriebssystem BMW Operating System X. Dazu die Entwickler: „Es bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Personalisierung über die BMW ID, intelligente Unterstützung des Fahrers, digitale Funktionsvielfalt, umfassende Vernetzung mit der My BMW App und eine herausragende Zukunftsfähigkeit dank BMW Software Updates.“
Kommentare
ChriBri meint
Der wird seine Käufer finden, technische Werte sind gut, aber was erwartet man denn auch bei dem Preis, ein G9 von XPeng ist ladeseitig schon eine Dimension weiter und auch nicht so schlecht; deshalb, ja, gut, aber auch nicht bahnbrechend. Was fehlt, sind weiter preiswertere, aber technoide Fahrzeuge unter 50T EUR (was immer noch sehr viel Geld ist); die deutschen Hersteller, bis auf in Teilen VW, halten sich zu sehr in den oberen Preissphären auf und wundern sich, wenn der breitere Massenmarkt abwandert. Bei Mercedes kann ich nur hoffen, dass die vom CLA schnell die Version mit kleinem LFP Akku nachschieben, um etwas niedrigpreisiger agieren zu können. Mit dem iX3 dreht man die E-Mobilität Welt nicht
MrBlueEyes meint
„technische Werte sind gut“ …nur gut? …wo lebt ihr denn alle? …das ist der absolute Kracher… welche Kiste hat aktuell 800(!!!) Km WLTP für Basis 68.900€ als Midsize-SUV? Welche?
Selbst der Verbrauch ist weniger als beim Tesla MYP…
Hey mal ehrlich… das ganze Kritisieren hier ist meines Erachtens nur die Schockstarre für diesem Fahrzeug…
In dieser Klasse, zu diesem Preis, mit diesen brutalen Elektro-Performance-Werten gibt es aktuell NICHTS Vergleichbares oder Besseres!
MrBlueEyes meint
*VOR diesem Fahrzeug…
ChriBri meint
😂ist ja gut… ich sag ja, das Fahrzeug ist OK, es dreht aber nicht die Welt
F. K. Fast meint
Und wieder ein neuer, häßlicher BMW. Der einzige, der im aktuellen Portfolio mich optisch noch etwas anspricht, ist der M2. Ansonsten kann ich mit den adipösen, unförmigen Modellen nichts mehr anfangen.
MrBlueEyes meint
Konfigurator ist übrigens online… Vollausstattung ca. 85.000€ …Hammer
Benchmark !!!
Envision meint
Am Anfang wahrscheinlich relativ eng, ziumal er recht Konkurrenzlos da steht aber später kann man hier hoffentlich mit üblichen 15-20% Rabatt rechnen.
Für den GLC wirds allerdings mit dieser Konkurrenz von Anfang an schwer, 805 Km WLTP im dicken SUV sind ein Wort, mit dem i4 mit 590 Km WLTP Trimm kam ich schon echt weit auf der Autobahn.
brainDotExe meint
Von vorne sehr schön, traditionell und bullig. Das gefällt.
Das Heck ist gewöhnungsbedürftig, aber kein Designunfall. Das passt schon, optisch wird der bei der Zielgruppe gut ankommen.
Preislich auch total in Ordnung. Ich habe mir mal spaßeshalber einen konfiguriert. Ist ja schon fast alles serienmäßig oder im M Sportpaket Pro enthalten. Ich komme auf ca. 83.000€. Mit dem üblichen Rabatt dann bestimmt auf ca. 70.000€.
Ich bin auf die M Performance und die richtige M Version gespannt, aber generell ist so ein SUV nichts für mich.
Aber es gibt einen Ausblick wohin die Reise mit dem i3 und i4 hingeht. Einer von beiden könnte gegen Ende des Jahrzehntes mein nächster Daily werden.
brainDotExe meint
Edit:
Ganz wichtig, keine hässlichen Split Headlights!
M. meint
Da stimme ich weitgehend zu, auch beim Preis. 100k€ kann hier niemand anlegen, auch nicht LP. Ich habe vielleicht etwas übersehen, aber mehr als 88.310 € mit den fettesten 22 Zöllern scheint nicht möglich. Und da ist definitiv Zeug drin, das nicht jeder braucht oder will (die 22 Zöller für 3,7k€ z.B.).
Ich warte aber auch, wie der i3 ausfallen wird.
Future meint
Die Hasenzähne sind lustig geworden. Da werden sich die Außendienstler sicherlich ein paar Kommentare anhören müssen. Die Proportionen sehen halt typisch nach Koloss aus. Ich glaube, die Studien wirkten damals leichter. Aber die Front ist einfach so schön niedlich. Das ist man gar nicht gewöhnt von BMW. Vielleicht sollte man dem Auto noch eine Hasenanimation auf dem Startbildschirm spendieren.
M. meint
Bist du Bild-Redakteur?
Oder versuchst du noch, dich dafür zu empfehlen?
Gunnar meint
805 km Reichweite mit dem Allrad und 108kWh netto Akku in einer Mittelklasse-SUV. Lob an BMW. Die Konkurrenz wird sich das ganz genau anschauen und muss sich die Frage stellen, warum sie noch nicht diese Reichweiten anbieten können?
Die meisten SUVs liegen weiterhin irgendwo zwischen 550 und 600 km.
Haubentaucher meint
…weil 600 km locker reichen. Für Textverarbeitung brauche ich auch keinen Quad-core Prozessor.
M. meint
Machen halt nicht alle Textverarbeitung.
LOL meint
520 auf bis zu 1.750 Liter … typisch BMW würde ich mal sagen, viel ist das nicht
Future meint
580 Liter inkl. Frunk bietet schon der klitzekleine Firefly mit 4 Metern Länge.
M. meint
Du und Mathe, das wird nichts mehr mit euch beiden.
Future meint
496 Liter sind es – ich habe nochmal nachgemessen ;-)
M. meint
Einen Sch**** hast du.
Presseberichte schreibst du ab.
brainDotExe meint
Viel Stauraum erwartet ja auch niemand von einem BMW.
M. meint
Das ist viel Stauraum.
Der Unterschied ist vor allem in der Art und Weise, wie gemessen wird.
Da gibt es Pi mal Daumen, freie Erfindung des CEO, und nach VDA.
Da kommen nette Abweichungen bei raus, die auch erklären, warum das Auto mit 2500 L gar nicht mehr schluckt als das andere mit 1700.
brainDotExe meint
Das mag auch sein.
Aber Stauraum stand zumindest bei mir ,und allen BMW Fahrern die ich kenne, noch nie hoch im Kurs.
In den allermeisten Fällen fährt man ja sowieso alleine.
eBikerin meint
Ja da gibts doch diesen Bananenkisten Test vom Björn. Ist wohl für die Praxis relevanter. Kenne irgendwie niemanden, der seine ganzen Sachen für den Urlaub einfach so in den Kofferraum wirft. Die meisten verwenden dann soch Taschen oder Koffer ;-)
MrBlueEyes meint
Und, Leute… 68.900€ Grundpreis für den 50 xDrive… das ist mal eine Ansage…
Auch interessant, wie sich die „100.000€-Euro“-Fraktion hier verschätzt hat…
LOL meint
also realistisch 80.000 Euro Listenpreis mit anständiger Ausstattung
Gunnar meint
Mit Rabatt dann wieder unter 70k€
FahrradSchieber meint
Bei meinem Versuch eben eher noch etwas drüber.
Sehr gute Technik zu sehr hohen Preisen halt. Aber ok, BMW hat jetzt ja auch nicht den Anspruch an sich, einen „Volks“wagen zu bauen.
Ich freue mich schon auf eine Kombi-Variante mit RWD.
„Fun“fact: Autobahn- & City-Assistent für fast 1.500 Euro ist lt. Konfigurator auf max. 4 Jahre begrenzt, dann kostet es erneut. Dieser Trend gefällt mir jetzt nicht so….
M. meint
Schon richtig, aber wenn man das mal auf die 7.500 Euro eines anderen Anbieters umgelegt, reicht das über 20 Jahre.
MrBlueEyes meint
BÄM ! …absolut mega Kiste… wird hoffentlich mein Nächster… dann werde ich berichten :-)
Die neue Benchmark hat das Licht der Welt erblickt… 👍
Lotti meint
Benchmark in was? In Sachen Effizienz, Leistung, Beschleunigung, Preisleistung, Geschwindigkeit, Platz… da gibt es weit bessere Alternativen und die gibt es schon lange😂😂😂
Wenn man Vertreter ist und täglich hunderte Kilometer schnell zurücklegen muss, dann muss man in den sauren Apfel beißen und hier die 30.000 € mehr überweisen. Als Otto Normalverbraucher einfach unnötig
M. meint
Keine Sorge.
Wer mit weniger zufrieden ist, kann ja schon heute woanders zugreifen.
FahrradSchieber meint
Ich halte mich für so einen „Normalverbraucher“ und hätte schon Interesse (mal sehen, was die bekannten Autoseiten in den nächten Monaten so an Rabatten anbieten…).
Mein aktuelles Auto schafft mit Wohnwagen knapp über 200 km. Dann abkoppeln, laden, wieder dranhängen and repeat…
Der BMW dürfte die 300 km knacken. Und 2.000 kg Anhängelast ist auch prima. Bisher standen da eher EV9 und Ioniq9 auf meiner Liste, aber das sind echte Riesen, brauche ich eigentlich nicht.
MrBlueEyes meint
Aha… zähl mal auf diese besseren „Alternativen“ ? 😅
Bin gespannt…
EVrules meint
Das Design des SUV-Modells ist schrecklich, es sieht schrecklich unproportional aus. Ich hoffe, dass die Limousine hier harmonischer, stimmiger wirkt.
Was den Verbrauch und die Effizienz betrifft, hat das BMW schon in bestehenden Modellen durchaus unter Beweis gestellt. Es bleibt zu hoffen, dass die Energienutzung sich nochmals reduziert.
M. meint
Für’n SUV find‘ ich den gut. Neue BMWs tun am Anfang immer weh. Fast bedenklich, wenn nicht.
xordinary meint
Grundsätzlich stimme ich als Designer zu, dass es zu wenig mutig ist, wenn es zu Beginn keine Kontroverse gibt.
Aber BMWs haben seit ca. 30 Jahren durchgehend eben KEIN gutes Design mehr gehabt: Ultimativ aggro und Raubtier-Look; das sieht nicht nur unsympathisch aus, das ist es auch. Und nur, weil es eine Zielgruppe dafür gibt, macht es das nicht besser.
Der Neue sieht jetzt nur noch lächerlich aus, wie man schon beim iX sehen konnte: „Angry Beaver“. Aber auch wenn das Design eine absolute Katastrophe ist: BMW muss sich keine Sorgen machen: Es wird nach wie vor genügend Leute geben, die für schlechten Geschmack viel zu viel Geld auszugeben bereit sind …
Andreas meint
Übrigens auf der Webseite schon konfigurierbar
M. meint
Gerade mal gemacht.
82.840 LP all inkl. (AHK, automatisiertes Fahren, M Sportpaket, 3D HUD, anderes Lenkrad, usw.).
787 km WLTP in der Konfiguration.
Dann gemerkt: der Konfigurator hat mir „heimlich“ das Panoramadach und das „Iconic Glow Paket*“ in den Warenkorb gelegt. 2k€ entfernt. 80.840 €.
Mit den üblichen Rabatten kommt der locker unter die 70k.
Das wird gut.
* hab doch gleich gesagt, dass das ne Option wird
eBikerin meint
Lenkrad ist tatsächlich Pflicht – sieht einfach um Welten besser aus. Über den ganzen Rest kann man streiten.
Hans Meiser meint
Jup, gerade gemacht. Die Außenfarben finde ich bescheiden. Preislich liegt man jetzt auf dem Niveau eines vergleichbaren BMW-Verbrenners.
M. meint
Ja, die Außenfarben sind nicht der Bringer bis jetzt. Da kommt hoffentlich noch was.
Alpinweiß uni oder Ocean Wave Blau metallic, was sagst du?