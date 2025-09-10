Hubject-Chef: „Die Diskussion über das Ob der Elektromobilität ist längst überholt“

In zwei Tagen treffen sich in Brüssel Vertreter der Autoindustrie und Umweltorganisationen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, um über das für 2035 geplante Verkaufsverbot für fossil betriebene Verbrennerfahrzeuge zu sprechen. Dabei stehen mögliche Lockerungen oder Verschiebungen im Raum. Christian Hahn, CEO der Lade-Plattform Hubject, warnt eindringlich vor einer Aufweichung des Verbots.

„Wir brauchen endlich Klarheit. Die Verunsicherung über den künftigen Kurs in den nächsten zehn Jahren muss weg“, betont Hahn im Gespräch mit dem Portal Edison. Er sieht in der E-Mobilität die einzige realistische Zukunft für den europäischen Autosektor. Nur mit konsequenter Förderung könne Europa eine führende Rolle im Bereich sauberer Mobilität einnehmen. Die Debatte über alternative Antriebe wie Plug-in-Hybride oder E-Fuels hält Hahn für rückwärtsgewandt. E-Fuels seien „ineffizient, teuer und in den benötigten Mengen gar nicht verfügbar“. Sie seien teure Umwege, die den Fortschritt nur verzögern.

Hubject, gegründet 2012 in Berlin, versteht sich als neutraler Vermittler zwischen Energieversorgern, Autoherstellern und Stadtwerken. Das Unternehmen betreibt die eigenen Angaben zufolge weltweit größte B2B-Plattform für Ladeinfrastruktur und ermöglicht es E-Autofahrern, ohne separate Verträge an Hunderttausenden Ladepunkten in Europa zu laden. Im Mittelpunkt steht das sogenannte Roaming, ähnlich wie im Mobilfunk.

„Wir sind die Kollaborationsplattform im Hintergrund, die verschiedene Player zusammenbringt“, sagt Hahn über die Rolle von Hubject. Ziel sei es, das Laden einfacher und zuverlässiger zu gestalten, um die Elektromobilität massentauglich zu machen. Zwar gebe es mittlerweile über 175.000 öffentliche Ladepunkte in Deutschland, doch das Nutzererlebnis lasse oft zu wünschen übrig.

Hahn für europäisches „Right to Plug“

Kritik übt Hahn insbesondere an der Preistransparenz. Kunden zahlten teils mehr als einen Euro pro Kilowattstunde – ein Preisniveau, das er als nicht fair bezeichnet. Er fordert ein europäisches „Right to Plug“, das diskriminierungsfreies Laden überall ermöglichen soll. Die Politik müsse hier regulierend eingreifen, ähnlich wie einst beim Mobilfunk-Roaming.

Als vielversprechende Entwicklung sieht Hahn das „Plug & Charge“-System, das bereits von Millionen Fahrzeugen unterstützt werde. Diese Technologie ermögliche automatisches und komfortables Laden – vorausgesetzt, es gibt verlässliche Standards. Auch die Integration von E-Autos in das Stromnetz hält er für unerlässlich. Hier brauche es klare Regeln, damit die Fahrzeuge als Energiespeicher für erneuerbare Quellen dienen können.

Hahn warnt eindringlich vor einem politischen Kurswechsel. Eine Abschwächung der Ziele könne dazu führen, dass die europäische Automobilindustrie langfristig ihre Wettbewerbsfähigkeit verliert. „Wenn Europa jetzt zaudert, werden Lösungen in China entwickelt – und wir müssen sie später nur übernehmen“, so seine Einschätzung.

Hahns Appell an die Politik lautet: Es brauche verlässliche Leitplanken jenseits einzelner Legislaturperioden. Nur mit langfristiger Planungssicherheit könnten Industrie und Investoren Vertrauen aufbauen. „Es geht nicht um kleinliche Regulierung, sondern um den Rahmen.“