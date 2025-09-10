BYD: Dolphin Surf wird erstes in Europa hergestelltes Elektroauto der Marke

Der chinesische Stromer-Hersteller BYD hat verkündet, dass der Dolphin Surf das erste Modell sein wird, das das Unternehmen in Europa produziert. Die Fertigung des vollelektrischen Kleinwagens soll noch vor Jahresende in einem neuen Werk im südungarischen Szeged anlaufen. Dies gab Stella Li, Executive Vice President von BYD, auf der Messe IAA Mobility in München bekannt.

Mit der lokalen Produktion in Europa will BYD die seit einigen Monaten erhöhten Einfuhrzölle auf Elektroautos aus chinesischer Produktion umgehen. Die EU hat die Zölle auf Batterie-Modelle aus der Volksrepublik von bisher 10 auf 27 Prozent angehoben. Der Dolphin Surf wird durch die lokale Produktion von diesen zusätzlichen Kosten nicht betroffen sein.

Der Dolphin Surf ist seit Juni in Deutschland bestellbar, die Preise starten regulär bei 22.990 Euro. BYD bietet das Elektroauto mit zwei Batterie-Größen und zwei Leistungsstufen an. Der Dolphin Surf „Active“ hat ein 30-kWh-Akkupack, das mit einem 65-kW-Antrieb (88 PS) mit 220 Kilometern WLTP-Reichweite zertifiziert wurde. In der „Boost“-Version kommt auch der 65-kW-Motor zum Einsatz, zusammen mit einem 43,2 kWh großen Akkupack für bis zu 322 Kilometer Reichweite.

Der Dolphin Surf „Comfort“ nutzt ebenfalls die große Batterie, aber kombiniert mit einem 115 kW/156 PS starken Frontantrieb. Die Topversion bietet eine WLTP-Reichweite von 310 Kilometern, beschleunigt in 9,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter bis 150 km/h. Der Energieverbrauch wird angegeben mit kombiniert 9,9-15,5 kWh/100 km. Mit einer Gleichstrom-Ladeleistung (DC) von 85 kW beträgt die Ladezeit bei der Version „Comfort“ von 30 auf 80 Prozent 22 Minuten. Bei den beiden anderen Modellen gelingt DC-Laden mit maximal 65 kW. Wechselstrom-Laden (AC) ist mit 11 kW möglich.

Der Dolphin Surf bietet laut seinem Hersteller ein Raumangebot, das mit Fahrzeugen einer Klasse höher vergleichbar ist. Er weist insgesamt Platz für vier Insassen und ein Kofferraumvolumen von 308 Litern und respektive 1.037 Litern bei umgeklappten Sitzen auf.

Serienmäßig an Bord sind unter anderem moderne Fahrerassistenz- und -sicherheitssysteme, ein Infotainment-System mit drehbarem 10,1 Zoll großen Touch-Bildschirm, die „Hi BYD“-Sprachsteuerung sowie kabelloses Android Auto und Apple CarPlay. Alle Modellvarianten verfügen über USB-A- und USB-C-Schnittstellen sowie einen schlüssellosen NFC-Zugang, der es erlaubt, das Fahrzeug mittels Smartphone oder Wearables zu öffnen und zu starten.