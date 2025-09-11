Bosch-Manager Heyn warnt vor zu viel Optimismus bei E-Mobilität

Bosch-Mobilitäts-Chef Markus Heyn sieht die deutsche Autoindustrie an einem wichtigen Meilenstein: „Wir sind an dem Punkt angekommen, an dem Kunden über alle Preissegmente eine attraktive Auswahl an Elektroautos haben.“ Das sagte der Manager des Zulieferer-Riesen am Rande der Messe IAA Mobility in München gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Die Industrie habe geliefert und zeige, dass sie im internationalen Wettbewerb vorn mitspiele.

Trotz dieser Fortschritte bleibt Heyn hinsichtlich der Marktdynamik zurückhaltend. „Mit Blick auf den Hochlauf der Elektromobilität dürfen wir nicht zu optimistisch sein. Wir bewegen uns weiterhin in einem von großer konjunktureller Unsicherheit geprägten Umfeld. Die Käufer sind verunsichert und warten noch ab“, so der Manager.

Ein zentraler Bremsfaktor bleibt nach seiner Einschätzung die unzureichende Ladeinfrastruktur. Diese sei bislang nicht ausreichend ausgebaut worden. Heyn forderte mehr Verbindlichkeit bei der Umsetzung der bestehenden Pläne. Auch hohe Strompreise und Sorgen um den Werterhalt elektrischer Fahrzeuge hemmen aus seiner Sicht den Markthochlauf.

Heyn sprach sich gegen eine einseitige Fokussierung auf batterieelektrische Fahrzeuge aus. Er fordert eine Überarbeitung der europäischen CO₂-Gesetzgebung. Die aktuelle Regulierung sei zu wenig technologieoffen. Als Vorbild nannte er China, wo auch Hybridfahrzeuge und sogenannte Range-Extender-Systeme als klimafreundliche Optionen anerkannt werden.

Bosch-Management für Technologieoffenheit

„In Europa haben wir es bisher mit einer Regulierung versucht, die nicht technologieoffen ist, und das war offensichtlich nicht erfolgreich. Jetzt sollten wir einen Weg wählen, der vielleicht besser funktioniert“, sagte Heyn. Die Forderung nach mehr technischer Vielfalt wird auf der IAA von vielen Branchenvertretern geteilt – unter anderem auch von den Spitzen von Mercedes-Benz, Volkswagen und Mahle.

Für Bosch selbst bleibt der Bereich Antriebstechnik – elektrisch wie konventionell – ein zentrales Geschäftsfeld. 2024 erwirtschaftete der Konzern damit 55,9 Milliarden Euro Umsatz. Gleichzeitig verlagert sich der Fokus zunehmend auf Softwarelösungen im Fahrzeug. Bosch-Konzernchef Stefan Hartung erklärte zum Auftakt der IAA: „Das Auto der Zukunft wird mit dem Auto, so wie wir es kennen, so viel zu tun haben wie ein Computer mit einer Schreibmaschine.“

Die Digitalisierung der Fahrzeuge verändert laut Bosch-Mobilitäts-Chef Heyn grundlegend deren Funktionsweise. Durch neue Elektronikarchitekturen würden Hardware und Software entkoppelt, was ganz neue Möglichkeiten eröffne. „Wir befinden uns in einer Zeit, in der das Auto völlig neu gedacht wird. Und deswegen sind sowohl Hersteller als auch Zulieferer gefordert, neue Vorschläge zu machen.“

Der Wandel in der Branche bleibt nicht ohne soziale Folgen. „Wir werden über einen längeren Zeitraum mit den Herausforderungen der Transformation umgehen müssen“, sagte Heyn. „Zur Wahrheit gehört, dass Anpassungen weiter erforderlich sind, damit wir wettbewerbsfähig bleiben.“ Seit dem Frühjahr 2024 gab es bei Bosch konzernweit einen Abbau von knapp 15.000 Arbeitsplätzen. Weitere Schritte sind laut dem Management erforderlich, um wettbewerbsfähig zu bleiben.