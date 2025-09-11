Hyundai Ioniq 5 N: Modelljahr-Update für „mehr Kontrolle, mehr Fahrspaß, mehr Ausstattung“

Mit dem Modelljahr 2026 erhält Hyundais sportliches Kompakt-Elektroauto Ioniq 5 N ein Upgrade: mehr Ausstattung, weiterentwickelte Assistenzsysteme, neue Drift-Technologie. Der Preis ändert sich nicht.

Das Highlight des Modelljahr 2026 ist laut den Südkoreanern die neue Funktion „N Drift Optimizer Pro“ mit zehnstufig einstellbarer Driftunterstützung für mehr Dynamik. Ergänzend bietet er mehr Präzision und Kontrolle über die allgemeinen Drifteigenschaften des Stromers, zum Beispiel durch anpassbare Parameter für Driftstart (RTO), Driftwinkel (ESC) und Radschlupf (TCS). So könne der Fahrer das Verhalten des Fahrzeugs individuell abstimmen, ohne Abstriche in Sachen Sicherheit oder Präzision zu machen, erklären die Entwickler.

Für mehr Komfort und Sicherheit bietet der Ioniq 5 N künftig serienmäßige Matrix-LED-Scheinwerfer für eine bessere Ausleuchtung der Straße. Falls einmal größere Gegenstände transportiert werden, können die Rücksitzlehnen jetzt per Fernentriegelung aus dem Gepäckraum umgeklappt werden.

Die Intelligente Verkehrszeichenerkennung (ISLA 3) des Ioniq 5 N wurde verfeinert. Bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung ertönt nun ein dezenterer Warnton mit drei Signalen statt vier. Auf Wunsch lässt sich die akustische Warnung zudem per langem Tastendruck am Lenkrad deaktivieren – während die ausschließlich visuelle Anzeige der Verkehrszeichenerkennung unverändert aktiv bleibt.

Der Ioniq 5 N ist Ende 2023 in Deutschland gestartet, auch das neue Modelljahr kann ab 74.900 Euro bestellt werden. Alle Antriebs- und Leistungswerte bleiben unverändert: Zwei Elektromotoren produzieren 448 kW/609 PS beziehungsweise 478 kW/650 PS bei aktiviertem „N Grin Boost“. In 3,5 Sekunden ist Tempo 100 erreicht, mit N Grin Boost geht es noch einmal eine Zehntelsekunde schneller. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 260 km/h.

Neben der Boost-Funktion kommen beim Ioniq 5 N weitere Features hinzu, die die Fahrleistungen und -eigenschaften speziell im sportlichen Einsatz beziehungsweise auf der Rennstrecke verbessern sollen. Der Hersteller wirbt: „Der Hyundai Ioniq 5 N ist ein High-Performance-Elektroauto mit echtem Schalterlebnis und Motorsport-Sound – für elektrisierende Fahrten, wie du sie noch nie erlebt hast.“