Porsche Cayman und Boxster sollen ab 2026 nur noch als Elektroautos angeboten werden

Porsches Prognosen für die Verbreitung von Elektroautos waren zu optimistisch. Der Sportwagenbauer setzt deshalb länger als noch vor wenigen Jahren geplant auch auf Verbrenner, darunter neue Modelle. Das gilt jedoch nicht für die kleinen Sportwagen der 718-Baureihe.

Die Stuttgarter hatten sich das Ziel gesetzt, bis 2030 einen Elektroanteil von über 80 Prozent zu erreichen. Angesichts der anders verlaufenden Marktentwicklung hat Porsche inzwischen die Laufzeit von Verbrennern verlängert und Pläne für eine eigene Akkuproduktion aufgegeben. Die Strategieänderung umfasst neben länger erhältlichen Versionen mit Verbrennungsmotor von Cayenne und Macan, dass das neue SUV-Flaggschiff K1 mit klassischen als auch mit Hybridantrieb kommt. Eigentlich war es als reiner Stromer vorgesehen.

Schon länger bekannt war, dass die Sportwagenikone 911 so lange wie möglich noch mit Verbrennungsmotoren angeboten werden soll. Zumindest als Hybrid gibt es die Baureihe heute aber schon. Bei den kleineren Sportwagen Boxster und Cayman sieht Porsche keine Notwendigkeit, von der anstehenden Umstellung auf reinen E-Antrieb abzusehen.

Die 718-Reihe werde bei ihrer Rückkehr im nächsten Jahr in Form einer neuen Generation exklusiv als Elektroautos verkauft, berichtet Autocar unter Berufung auf namentlich nicht genannte Topmanager von Porsche. Die bisherigen Vebrennern laufen wegen EU-Vorgaben zur Cybersicherheit bald nicht mehr vom Band.

Die Basis der 2026 kommenden neuen 718-Modelle soll die Premium Platform Electric (PPE) der Konzernmutter Volkswagen stellen. Allerdings setzt Porsche auf eine eigene Auslegung speziell für Sportwagen, die wohl auch die Schwestermarke Audi für ein Modell nutzen wird. Es wird spekuliert, dass dabei die Fahrbatterie in einem Mittelkanal zwischen den Sitzen angeordnet ist. Das soll das Mittelmotor-Gefühl der Vorgänger mit Verbrennungsmotor beibehalten.

Getarnte Testfahrzeuge scheinen laut Autocar zu zeigen, dass die neuen Elektroautos in Bezug auf Größe, Design und Philosophie ähnlich wie die bestehenden Verbrenner-Versionen positioniert sein werden. Das Design dürfte sich zudem am 2021 präsentierten Mission R orientieren. Auf jeden Fall sollen Cayman und Boxster auch als Elektroautos „echtes Sportwagengefühl“ bieten.

Die neue 718-Generation sollte ursprünglich in diesem Jahr in den Verkauf gehen und für kurze Zeit neben ihren auslaufenden Verbrenner-Pendants im Porsche-Werk in Zuffenhausen gebaut werden. Aufgrund von Verzögerungen bei der Konstruktion, der Softwareentwicklung und der Beschaffung von Batterien musste der Start jedoch auf nächstes Jahr verschoben werden.