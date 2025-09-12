Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

ecomento.de

Eine hektische Woche gehabt? Kein Problem, wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) Elektroauto-News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de:

BMW kündigt neuen i3 für 2026 an: "Fahrfreude pur in ihrer schönsten Form"

BMW-i3-2026 Auf das Mittelklasse-SUV iX3 folgt im Jahr 2026 als zweites Modell auf BMWs Elektroauto-Plattform Neue Klasse eine Batterieversion des 3er. Mehr »

Mercedes: EQS mit Festkörperbatterie fährt 1.205 Kilometer mit einer Ladung

Mercedes-EQS-Festkoerperbatterie Ein leicht modifizierter Mercedes EQS mit Lithium-Metall-Festkörperbatterie ist eine 1.205 Kilometer lange Strecke ohne Ladestopp gefahren. Mehr »

Mercedes-Benz startet bidirektionales Laden für zu Hause

Mercedes-GLC-mit-EQ-Technologie Mercedes-Benz kündigt die Einführung eines vollintegrierten Serviceangebots für bidirektionales E-Auto-Laden an. 2026 soll es losgehen. Mehr »

Marke VW bringt vier elektrische Kleinwagen bis 2027

VW-ID.-Polo-GTI-ID.-Cross-Concept-ID.-Polo VW gibt im Rahmen der Messe IAA Mobility in München einen Ausblick auf vier Elektroauto-Kleinwagen, die von 2026 bis 2027 eingeführt werden. Mehr »

Volvo EX60 soll über 700 Kilometer Reichweite bieten

Volvo_EX90 Volvo stellt im September die erste Elektroauto-Version des SUV XC60 vor. Der EX60 soll mehr Kilometer schaffen als jeder andere E-Volvo. Mehr »

Euro-NCAP-Tests: BYD, Firefly, GAC, Hyundai, IM, Lynk & Co, Mini, Smart, Suzuki, Togg, Toyota

Togg T10F 1 Im Crashtest-Programm Euro NCAP wurden E-Autos von BYD, Firefly, GAC, Hyundai, IM, Lynk & Co, Mini, Smart, Suzuki, Togg und Toyota untersucht. Mehr »

VW ID. Polo soll mit 38- und 56-kWh-Batterien starten

VW-ID.-Polo-getarnt VW stellt auf der IAA Mobility 2025 in München neue Technik für seine kommenden elektrischen Kleinwagen vor, darunter der neue ID. Polo. Mehr »

Togg startet im September 2025 in den deutschen Markt

Togg-T10X-Togg-T10F- Der türkische Elektroautobauer Togg feiert auf der IAA in München den Markteintritt in Deutschland und zeigt eine serienreife Limousine. Mehr »

Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

