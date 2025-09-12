Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Eine hektische Woche gehabt? Kein Problem, wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) Elektroauto-News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de:
BMW kündigt neuen i3 für 2026 an: "Fahrfreude pur in ihrer schönsten Form"
Auf das Mittelklasse-SUV iX3 folgt im Jahr 2026 als zweites Modell auf BMWs Elektroauto-Plattform Neue Klasse eine Batterieversion des 3er. Mehr »
Mercedes: EQS mit Festkörperbatterie fährt 1.205 Kilometer mit einer Ladung
Ein leicht modifizierter Mercedes EQS mit Lithium-Metall-Festkörperbatterie ist eine 1.205 Kilometer lange Strecke ohne Ladestopp gefahren. Mehr »
Mercedes-Benz startet bidirektionales Laden für zu Hause
Mercedes-Benz kündigt die Einführung eines vollintegrierten Serviceangebots für bidirektionales E-Auto-Laden an. 2026 soll es losgehen. Mehr »
Marke VW bringt vier elektrische Kleinwagen bis 2027
VW gibt im Rahmen der Messe IAA Mobility in München einen Ausblick auf vier Elektroauto-Kleinwagen, die von 2026 bis 2027 eingeführt werden. Mehr »
Volvo EX60 soll über 700 Kilometer Reichweite bieten
Volvo stellt im September die erste Elektroauto-Version des SUV XC60 vor. Der EX60 soll mehr Kilometer schaffen als jeder andere E-Volvo. Mehr »
Euro-NCAP-Tests: BYD, Firefly, GAC, Hyundai, IM, Lynk & Co, Mini, Smart, Suzuki, Togg, Toyota
Im Crashtest-Programm Euro NCAP wurden E-Autos von BYD, Firefly, GAC, Hyundai, IM, Lynk & Co, Mini, Smart, Suzuki, Togg und Toyota untersucht. Mehr »
VW ID. Polo soll mit 38- und 56-kWh-Batterien starten
VW stellt auf der IAA Mobility 2025 in München neue Technik für seine kommenden elektrischen Kleinwagen vor, darunter der neue ID. Polo. Mehr »
Togg startet im September 2025 in den deutschen Markt
Der türkische Elektroautobauer Togg feiert auf der IAA in München den Markteintritt in Deutschland und zeigt eine serienreife Limousine. Mehr »
Kommentare
M. meint
Waaaaaaaaaaaaas?
Der Artikel zum Ix3 mit 260 Kommentaren ist nicht dabei?
Dafür Togg?
Skandal!
:-)
E.Korsar meint
Waaaas?
Der Artikel zum Ix3 hat bei mir nur 98 Kommentare.
Hätten wir doch bloß einen Klickzähler….. ;-(
M. meint
Du musst weiter scrollen.
Also… ich hoffe, das löst das Problem. ;-)
E.Korsar meint
Nein, ich habe einen weiteren Skandal aufgedeckt!!!111elf!!!
Unter der Rubrik „Diskutiert“ steht:
„05.09.2025
BMW stellt iX3 auf „Neue-Klasse“-Plattform vor
In Bilder, Neue Modelle, Videos | 98 Kommentare“
Im Artikel steht:
„BMW stellt iX3 auf „Neue-Klasse“-Plattform vor
05.09.2025 in Neue Modelle von Thomas Langenbucher | 261 Kommentare“
Ich habe mich immer auf die Rubrik „Diskutiert“ gelassen verlassen. Meine Enttäuschung ist groß. Zumindest sieht man gleich, wer hinter der Verschwörung steckt. ;-) Söder mit 111 Kommentaren auf Platz 1. :-D
Future meint
Togg ist das neue große Ding – bester Insassenschutz seiner Klasse. Von Togg können viele andere noch etwas lernen. Viel Spaß in den Clubs am Wochenende!