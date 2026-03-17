Porsche bekräftigt Fortschritte beim elektrischen 718 Boxster und Cayman

Die nächste Generation des Porsche 718 – bestehend aus dem Boxster Cabrio und dem Cayman Coupé – befindet sich weiterhin in Entwicklung. Berichte über eine mögliche Einstellung des Projekts scheinen damit unbegründet. Laut Daniel Schmollinger, Managing Director und CEO von Porsche Cars Australia, bleibt die Baureihe mit den zwei Karosserievarianten ein wichtiger Bestandteil der Modellpalette des Herstellers.

Schmollinger sagte dem australischen Portal Carsales, dass er den kommenden vollelektrischen Boxster bereits gefahren sei und zeigte sich beeindruckt vom Fahrverhalten. Die neuen Modelle sollen zunächst ausschließlich elektrisch angetrieben werden. Einen konkreten Termin für die Markteinführung oder technische Leistungsdaten nannte der Manager nicht.

Schmollinger betonte die Bedeutung der Baureihe für die Marke. „Der 718 ist eine wichtige Säule unseres Modellangebots. Das war er schon mit den Benzinmodellen.“ Er habe bereits die Gelegenheit gehabt, das Fahrzeug zu fahren – und bezeichnete es als „wirklich erstaunlich“.

Traditionell setzt die 718-Reihe im Gegensatz zum Porsche 911 auf eine Mittelmotor-Architektur. Dabei sitzt der Motor hinter den Sitzen, aber vor der Hinterachse, was für eine ausgewogene Gewichtsverteilung und ein präzises Handling sorgen soll. Auch in der elektrischen Version soll diese fahrdynamische Charakteristik erhalten bleiben, obwohl E-Motoren an den Achsen verbaut werden.

Der Porsche-Manager berichtete von einem Prototypen-Test auf einer Rennstrecke. „Ein Boxster-Typ von Auto sollte dir die Gewichtsverteilung und ein sehr kartartiges Fahrgefühl geben – und genau das liefert er“, sagte Schmollinger. Der elektrische Antrieb sorge zusätzlich für noch mehr Dynamik.

Zu möglichen Varianten mit Verbrennungsmotor oder Plug-in-Hybridtechnik äußerte sich Schmollinger zurückhaltend. Zwar gebe es derzeit keine offizielle Ankündigung, doch die Porsche-Zentrale prüfe regelmäßig neue Optionen. „Das ist noch sehr früh und wir können nicht spekulieren. Es gibt keine offizielle Ankündigung“, erklärte er.

Damit deutet vieles darauf hin, dass der elektrische Porsche 718 weiterhin auf Kurs ist. Ob die neue Plattform künftig auch Varianten mit Verbrennungsmotor oder Hybridantrieb ermöglichen wird, bleibt jedoch offen und wird derzeit von der Konzernzentrale geprüft. Die bisherige Generation mit Benzinmotoren wurde 2025 wegen EU-Cybersicherheitsvorschriften eingestellt.