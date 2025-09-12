Stromer-Marke Aito präsentiert globales Produktportfolio

Die chinesische Marke Aito, ein Joint Venture zwischen dem Technologiekonzern Huawei und dem Automobilhersteller Seres, hat auf der IAA Mobility 2025 in München ihre globale Modellpalette vorgestellt. Diese besteht aus den SUV-Modellen Aito 5, Aito 7 und Aito 9. Die Markteinführung soll zunächst im Nahen Osten erfolgen, beginnend mit den Vereinigten Arabischen Emiraten.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten plant Aito die Gründung einer Tochtergesellschaft, die schrittweise alle drei Modelle auf den Markt bringen soll. Zugleich soll in der Region ein umfassendes Service-Ökosystem entstehen, das laut Aito „maßgeschneidert“ auf die lokalen Bedürfnisse ausgerichtet ist und eine engere Kundenbindung fördern soll.

Zur Unterstützung dieses Vorhabens will Aito ein zentrales Lager in Dubai einrichten. Von dort aus soll eine lokalisierte Lieferkette aufgebaut werden, die „beeindruckende wöchentliche Liefergeschwindigkeiten“ sowie eine sofortige Versorgung mit Ersatzteilen ermöglichen soll.

Leon He, President von Seres Auto: „Aito ist bestrebt, eine glokale Marke zu werden. Heute, auf der IAA Mobility 2025, stellt Aito unsere wirklich globalisierte Produktpalette vor und setzt einen neuen strategischen Meilenstein auf unserem Weg der Globalisierung. Dieser Weg zur Definition des ‚neuen Luxus‘ im Zeitalter der Intelligenz wird durch unsere Spitzentechnologie und unseren bemerkenswerten Erfolg in China unterstützt.“

Gegründet wurde Aito Ende 2021 und ist Teil der Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), einer Plattform, auf der Huawei mit verschiedenen chinesischen Autoherstellern kooperiert. Neben Aito gehören auch Luxeed (mit Chery), Stelato (mit BAIC), Maextro (mit JAC) und Shangje (mit SAIC) zur Allianz.

Das erste Modell von Aito, der M5 EV, wurde im September 2022 vorgestellt, ist aber offenbar nicht für den globalen Markt vorgesehen. Die aktuelle Modellreihe – Aito 5, 7 und 9 – soll hingegen weltweit angeboten werden, sowohl als vollelektrische Version als auch mit Range-Extender-System. Einen offiziellen Zeitplan für die Expansion nach Europa gibt es noch nicht.

In China verzeichnete Aito laut dem Portal Electrive bis Ende August 2025 insgesamt 770.000 verkaufte Einheiten seiner vier Modelle. Besonders erfolgreich ist das Flaggschiff Aito 9, das Ende 2023 eingeführt wurde und bereits über 230.000 Mal verkauft wurde. Nach Angaben des Herstellers ist der Aito 9 seit 17 Monaten das meistverkaufte Fahrzeug im chinesischen Luxussegment über 500.000 Yuan, umgerechnet rund 60.000 Euro.