BYD: Festkörperbatterien kommen voran, breite Nutzung aber noch fern

BYD-Chefwissenschaftler Lian Yubo sieht Festkörperbatterien in einer „kritischen Durchbruchphase“. Zugleich bleiben der Übergang zur breiten Nutzung in Fahrzeugen und die Kommerzialisierung durch mehrere technische und industrielle Hürden begrenzt.
Akkus mit festem statt flüssigem Elektrolyt gelten vor allem als robuster und damit sicherer, aber auch als insgesamt leistungsfähiger. Bei einem chinesischen Seminar zur Automobilpolitik verwies Lian laut Car News China auf Probleme beim Schritt von Pilotlinien zur großflächigen Fahrzeuganwendung. Als zentrale Punkte nannte er technische Komplexität, Kostenkontrolle und Produktionsausbeute.
Herausforderungen auf der Materialebene begrenzen nach Lians Darstellung noch den weiteren Fortschritt bei Festkörperbatterien. Darüber hinaus skizzierte er einen Entwicklungsrahmen auf Systemebene. Die Branche müsse eine durchgängige Logik von „Nutzernachfrage zu Fahrzeugzielen, Systemanforderungen und schließlich Zelldesign“ etablieren, statt sich nur auf Verbesserungen einzelner Materialien zu konzentrieren.
Dafür sollen Automobilhersteller direkt an der Definition von Batteriezellen beteiligt sein. Anforderungen an Reichweite, Lebensdauer, Ladeleistung, Umweltanpassung und Sicherheit sollen in messbare Systemziele übersetzt werden, darunter Wärmemanagement, mechanische Integrität und elektrochemische Leistung.
Festkörperbatterien gelten bei BYD nicht als einzige Entwicklungsrichtung. Bestehende, bewährte Lithium-Ionen-Technologie mit flüssigem Elektrolyt soll bei Energiedichte und Umweltanpassung weiterentwickelt werden. Zudem wird erwartet, dass mehrere Batteriechemien je nach Fahrzeugsegment, Kosten- und Leistungsanforderungen parallel bestehen.
BYD verfolgt mehrere technische Routen. Sulfidbasierte Festkörperbatterien sollen um 2027 in Kleinserie gehen, Demonstrationsfahrzeuge werden im selben Zeitraum erwartet. Natrium-Ionen-Batterien werden mit einer gemeldeten Lebensdauer von bis zu 10.000 Ladezyklen entwickelt. Parallel arbeitet BYD mit der Blade Battery 2.0 weiter an Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LFP), mit rund 210 Wh/kg Energiedichte und Schnellladen von 10 auf 70 Prozent in etwa fünf Minuten.
Kommentare
JuergenII meint
Die 100% Festkörperbatterie wird noch dauern, aber die „Halbfestkörper“ Batterie steht kurz vor der Serienproduktion. Dongfeng wird ab Frühjahr 2027 in die Produktion gehen inkl. entsprechender Fahrzeuge.
Dongfengs Energiedichte von 350 Wh/kg in der aktuellen ersten Generation der halb-festen Batterien wird bereits übertroffen. CATL bringen bereits vergleichbare halb-feste Zellen mit bis zu 360 Wh/kg in Serie. Vorteil dieser Zellchemie ist, dass sie auf den heutigen Produktionslinien gefertigt werden können. Auch die Kältetests verliefen sehr gut.
Dazu kommt – dank der hohen Energiedichte – eine Steigerung der Reichweite. Eine 0,2 GWh große Pilotlinie ist bereits in Betrieb. Dongfeng hat ein ganzes Modul-System mit Energiedichten bis 500 Wh/kg angekündigt.
Hier sieht man mal, was möglich ist, wenn man konzentriert an der Weiterentwicklung der Zellen arbeitet.
Futureman meint
Das ist halt Fortschritt, wenn es bei dem Begriff technologieoffen um die Art der Batterie geht und nicht, wie (un-)effektiv irgendwas im Motor verbrannt wird.
Egon_meier meint
jaja .. die Festkörperbatterien.
Das ist so wie mit den Kernfusionsreaktoren – lange erwartet und entwickelt und nie gekommen. Ob es jemals soweit sein wird, dass man es funktionierend erlebt?
Ich glaube nicht daran ….
David meint
Oder, anders gesagt, kommt jetzt nicht und auch nicht nächstes Jahr. Das ist ja das, womit alle relevanten Spieler rechnen, nämlich mit ersten Markteintritten Ende dieses Jahrzehnts.
Egon_meier meint
Darauf erst mal eine Gerstenkaltschale.
Und dann schauen wir, wie die technischen Daten denn so sind. Und dann sehen wir weiter.