Umfrage: Deutsche meiden US-Autos, auch wegen Donald Trump

Gut ein Viertel der Deutschen (26 %) kann sich unter keinen Umständen vorstellen, ein US-Auto zu fahren. Neben dem vermeintlich hohen Spritverbrauch einer der Gründe für die Ablehnung: die Politik von US-Präsident Donald Trump. Das ist eines der Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage, die im Auftrag des Online-Brokers XTB durchgeführt wurde.
Grundsätzlich sind US-Autos auf deutschen Straßen keine Seltenheit: 13 Prozent der befragten Deutschen gaben an, ein US-Auto wie der Marken Chevrolet, GMC, Buick, Cadillac, Tesla oder Chrysler zu fahren. Bei Frauen war der Anteil mit zehn Prozent geringer als bei Männern (16 %). Insgesamt verteilen sich die Lager der Verbrenner und der E-Autos gleichmäßig, beide liegen bei 50 Prozent. 60 Prozent der Frauen fahren dabei einen Verbrenner. Bei den Männern sind es nur 43 Prozent, sie fahren in der Mehrheit (57 %) ein Elektroauto.
Als Grund, warum sie ein US-Auto nutzen, gaben die meisten die Optik an: 54 Prozent der Befragten antworteten auf die Frage mit „Ich mag das Design“. Nur für 19 Prozent ist entscheidend gewesen, dass sie eine Vorliebe für den US-Lifestyle und Dinge aus den USA haben. 25 Prozent der, die sie sich für kein US-Auto entscheiden würden, gaben als Grund an, dass sie die Politik von Donald Trump nicht unterstützten. 34 Prozent führten einen zu hohen Spritverbrauch als Grund an.
Als weiteren Grund für die Ablehnung von US-Marken gaben 21 Prozent an, Autos aus anderen Ländern zu bevorzugen. 71 Prozent derer, die Autos aus den USA ablehnen, bevorzugen grundsätzlich ein Fahrzeug aus Deutschland. Frauen sind hier mit 82 Prozent noch heimatverbundener als Männer (65 %).
Knapp die Hälfte der Befragten (47 %) steht der Entscheidung für ein US-Auto aber grundsätzlich offen gegenüber. Ein weiteres Viertel ist unentschlossen: 27 Prozent beantworteten die Frage, ob sie sich vorstellen könnten, ein US-Auto zu fahren, mit „vielleicht“. Dabei wäre für die Hälfte (49 %) derjenigen, die sich vorstellen könnten ein US-Auto zu fahren, ein besonderer Aspekt entscheidend: dass das Fahrzeug wesentlich günstiger wäre als ein deutsches oder asiatisches. Frauen sind in diesem Zusammenhang kostensensibler als Männer: Für 57 Prozent der Frauen wäre der Kostenaspekt wichtig, während er nur bei 38 Prozent der Männer eine Rolle spielen würde.
„Man sieht, dass zumindest in Deutschland der Preis nicht das alleinige Kriterium bei der Fahrzeugwahl ist, dass er aber eine große Rolle spielt. Wie groß diese Rolle vor dem Hintergrund der US-Politik der Strafzölle konkret ist, wird sich noch erweisen müssen, in den Vereinigten Staaten ebenso wie in Deutschland“, so Jens Chrzanowski von XTB.
paule meint
Ist ja auch ganz einfach. Weißt doch jeder, wo sein Auto herkommt. BMW aus München, Porsche aus Stuttgart, VW aus Wolfsburg, Opel Rüsselsheim. Tesla USA, ein Smart ist von Mercedes. Die Kia-Fabrik steht in Korea. Hat ja auch die Umfrage so bestätigt, weiß jeder genau Bescheid.
Die Wahrheit meint
Gut, dass keine unverzichtbaren Autos aus Russland kommen. Aber China unterstützt seine haarsträubenden Ideen und droht Taiwan massiv. Trotzdem kaufen und fahren hier Autos aus China. Mit Fertigstellung chinesischer Fabriken in Europa wird sich das Bild noch verstärken.
Ach, deswegen geht auch FORD in Köln in Richtung Niedergang? Oder lag es vielmehr an schlechter Modellpolitik?
Die Doppelmoral der deutschen Autokäufer ist betrachtenswert. Da ich aber tolerant eingestellt bin, darf jeder denke, handeln und kaufen was er will.
paule meint
Da hat jeder aber Glück, dass du so tolerant eingestellt bist und es jedem erlaubst zu denke, handeln und kaufen was er will.
Andreas meint
Sebastian meint
Das ist doch Quatsch. Wer Caddy, Buick, RAM, Chrysler etc fährt ist eher konservativ eingestellt. Nicht zu verwechseln mit hinterweltlich… das sind eher die linksgrüne. Wer konservativ ist, schätzt klassische Werte die sich seit Jahrhunderten bewährt haben. Konservative fahren aber auch E-Autos, wenn es im Alltag passt. Viele von diesen Personen haben mehrere Autos, und dann kommt dann mehr und mehr auch mal ein BEV dazu. Ein schöner V8 bickblock passt gut zu einem zweiwagen der ein BEV ist… Meine Nachbar, weit über 70 Jahre, stockkonservativ. Der Mann hatte aber bis vor kurzen eine Harley in der Garage. Jetzt steht dort ein gebrauchter e-golf.
Haubentaucher meint
…und trinken kein Coca-Cola mehr.
Sebastian meint
bitte auch google netflix etc. abschalten *gg
bloss nicht so halbherzig an die Sache ran gehen.
Future meint
… und nutzen Apple, Microsoft, Google usw. jetzt mit schlechtem Gewissen?
Alle, wirklich alle, saßen letzte Woche wieder mit den Trumps am Tisch. Nur einer fehlte. Aber das Leben geht weiter mit Apple, Microsoft, Google usw. Ohne ginge es eben nicht. Aber statt Zuckerbrausr können wir jetzt Wasser aus der Leitung nehmen.
Tim Leiser meint
Im Gegensatz zu den von dir genannten Firmen gibt es bei Autos aber eine (oft bessere) Alternative.
MrBlueEyes meint
Der „eine“ verhalf Trump wohl erst durch massive Unterstützung zum Sieg… einfach mal weiter als von 12 bis Mittag denken…
PP meint
Und diese Umfrage soll repräsentativ sein ?
paule meint
Als wenn die Leute wissen würden, wo auf der Welt ihr Auto gebaut wurde und wem die Marke gehört.
M. meint
Da gibt es Marken, bei denen man es weiß, und andere, wo die meisten eher daneben liegen.
Für zweites fallen mir mal MG und Volvo ein. Oder Smart. Obwohl. Bei Smart sieht man’s.
IDFan meint
Seltsame Stichprobe:
