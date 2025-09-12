Umfrage: Deutsche meiden US-Autos, auch wegen Donald Trump

Gut ein Viertel der Deutschen (26 %) kann sich unter keinen Umständen vorstellen, ein US-Auto zu fahren. Neben dem vermeintlich hohen Spritverbrauch einer der Gründe für die Ablehnung: die Politik von US-Präsident Donald Trump. Das ist eines der Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage, die im Auftrag des Online-Brokers XTB durchgeführt wurde.

Grundsätzlich sind US-Autos auf deutschen Straßen keine Seltenheit: 13 Prozent der befragten Deutschen gaben an, ein US-Auto wie der Marken Chevrolet, GMC, Buick, Cadillac, Tesla oder Chrysler zu fahren. Bei Frauen war der Anteil mit zehn Prozent geringer als bei Männern (16 %). Insgesamt verteilen sich die Lager der Verbrenner und der E-Autos gleichmäßig, beide liegen bei 50 Prozent. 60 Prozent der Frauen fahren dabei einen Verbrenner. Bei den Männern sind es nur 43 Prozent, sie fahren in der Mehrheit (57 %) ein Elektroauto.

Als Grund, warum sie ein US-Auto nutzen, gaben die meisten die Optik an: 54 Prozent der Befragten antworteten auf die Frage mit „Ich mag das Design“. Nur für 19 Prozent ist entscheidend gewesen, dass sie eine Vorliebe für den US-Lifestyle und Dinge aus den USA haben. 25 Prozent der, die sie sich für kein US-Auto entscheiden würden, gaben als Grund an, dass sie die Politik von Donald Trump nicht unterstützten. 34 Prozent führten einen zu hohen Spritverbrauch als Grund an.

Als weiteren Grund für die Ablehnung von US-Marken gaben 21 Prozent an, Autos aus anderen Ländern zu bevorzugen. 71 Prozent derer, die Autos aus den USA ablehnen, bevorzugen grundsätzlich ein Fahrzeug aus Deutschland. Frauen sind hier mit 82 Prozent noch heimatverbundener als Männer (65 %).

Knapp die Hälfte der Befragten (47 %) steht der Entscheidung für ein US-Auto aber grundsätzlich offen gegenüber. Ein weiteres Viertel ist unentschlossen: 27 Prozent beantworteten die Frage, ob sie sich vorstellen könnten, ein US-Auto zu fahren, mit „vielleicht“. Dabei wäre für die Hälfte (49 %) derjenigen, die sich vorstellen könnten ein US-Auto zu fahren, ein besonderer Aspekt entscheidend: dass das Fahrzeug wesentlich günstiger wäre als ein deutsches oder asiatisches. Frauen sind in diesem Zusammenhang kostensensibler als Männer: Für 57 Prozent der Frauen wäre der Kostenaspekt wichtig, während er nur bei 38 Prozent der Männer eine Rolle spielen würde.

„Man sieht, dass zumindest in Deutschland der Preis nicht das alleinige Kriterium bei der Fahrzeugwahl ist, dass er aber eine große Rolle spielt. Wie groß diese Rolle vor dem Hintergrund der US-Politik der Strafzölle konkret ist, wird sich noch erweisen müssen, in den Vereinigten Staaten ebenso wie in Deutschland“, so Jens Chrzanowski von XTB.