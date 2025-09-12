TotalEnergies eröffnet ersten Schnellladehub für Pkw und Lkw am BER

TotalEnergies hat am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) seinen ersten großen „Flagship-Ladehub“ mit Schnellladesäulen für Pkw und Lkw eröffnet. An insgesamt zwölf Pkw-Ladepunkten können Elektroautos mit einer Leistung von bis zu 400 Kilowatt laden. Für elektrisch betriebene Lkw stehen drei Ladepunkte mit einer jeweiligen Leistung von bis zu 400 Kilowatt zur Verfügung. Die Ladesäulen werden laut TotalEnergies zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen versorgt.

Der neue Standort liegt direkt an der Flughafenzufahrt am Elly-Beinhorn-Ring. Die Lkw-Ladestation ist für Fünfachs-Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von bis zu 40 Tonnen ausgelegt und bietet ausreichend Rangierfläche für die Nutzfahrzeuge. Der Flagship-Ladehub ist barrierefrei konzipiert und umfasst neben den Lademöglichkeiten auch weitere Services, wie ein Reifenluftdruckmessgerät und einen Staubsauger.

Erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit spielten auch beim Bau und der Gestaltung des Ladehubs eine bedeutende Rolle, erklärt TotalEnergies. So sei das Dach der Pkw-Ladestation mit Solarmodulen versehen, deren Stromproduktion in die Ladeinfrastruktur vor Ort fließt. Um Ressourcen zu schonen und Abfälle zu vermeiden, seien zudem die am Standort vorhandenen Betonplatten vor Ort zerkleinert und als Untergrund für die Rangierfläche wiederverwertet worden. Die grüne Mittelinsel und die umlaufende Grünfläche reduzierten die Oberflächenversiegelung und erleichterten so die Versickerung des Regenwassers.

„Wir treiben den Ausbau unseres HPC-Schnellladenetzes in Deutschland konsequent voran – mit dem Ziel, unsere Kundinnen und Kunden bei der Verringerung ihrer CO₂-Emissionen zu unterstützen. In idealer Lage, direkt am Flughafen BER, eröffnen wir heute unseren ersten Flagship-Hub, an dem sowohl E-Autos als auch elektrisch betriebene Nutzfahrzeuge und Lkw aufgeladen werden können“, so Jan Petersen, Geschäftsführer TotalEnergies Charging Solutions Deutschland GmbH.

Petersen weiter: „Ob Reisende, Taxi-Fahrer oder Logistikdienstleister – sie alle finden ab sofort am BER eine schnell und bequeme Lademöglichkeit mit optimaler Verkehrsanbindung. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung der Mobilität und des Lieferverkehrs rund um den Berliner Flughafen.“