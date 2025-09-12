Chinesische E-Autos stoßen in Deutschland auf verhaltenes Interesse

Der Markteintritt chinesischer Elektroautohersteller stößt in Deutschland bislang auf verhaltenes Interesse. Lediglich 16 Prozent der deutschen Verbraucher ziehen laut einer internationalen Umfrage der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) den Kauf eines solchen Fahrzeugs in Erwägung.

Damit liegt Deutschland zwar leicht über dem Durchschnitt anderer europäischer Länder wie Großbritannien (15 %), Italien (14 %) oder die Niederlande (11 %), doch insgesamt ist die Skepsis groß. Besonders ausgeprägt ist sie in den USA, wo sich nur 7 Prozent der Befragten offen für chinesische Elektroautos zeigen.

Die Befragung, an der rund 9.000 Menschen aus zehn Ländern teilnahmen, offenbart zudem eine Ausnahme bei der Markentreue: Während in den meisten Ländern die Bindung an Automarken schwach ist, zeigt sich Deutschland hier als Sonderfall. Rund die Hälfte der deutschen Befragten würden – abhängig vom Preis – erneut ein Auto der Marke kaufen, die sie bereits besitzen. In anderen europäischen Ländern liegt dieser Anteil im Schnitt nur bei 35 Prozent.

Besonders gering ist die Markentreue in China selbst, wo lediglich 9 Prozent der Verbraucher bereit wären, erneut ein Fahrzeug eines Massenherstellers zu kaufen. Bei hochpreisigen Marken liegt der Wert bei 14 Prozent. Für deutsche Hersteller ergibt sich daraus ein empfindlicher Verlust: In den vergangenen Jahren haben sie Millionen Kunden in China eingebüßt, die inzwischen heimischen Marken den Vorzug geben.

Für Elektroautos insgesamt erwarten die Berater trotz der derzeitigen Zurückhaltung den Durchbruch in Europa. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass die Europäische Union ihre Vorgaben und Regulierungen nicht wesentlich lockere. Unter diesen Bedingungen rechnet BCG damit, dass in Deutschland bereits im Jahr 2030 rund 40 Prozent aller neu verkauften Pkw Elektroautos sein werden. Bis 2035 könnte dieser Anteil auf über 90 Prozent steigen.