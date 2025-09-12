Chinesische E-Autos stoßen in Deutschland auf verhaltenes Interesse

Der Markteintritt chinesischer Elektroautohersteller stößt in Deutschland bislang auf verhaltenes Interesse. Lediglich 16 Prozent der deutschen Verbraucher ziehen laut einer internationalen Umfrage der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) den Kauf eines solchen Fahrzeugs in Erwägung.
Damit liegt Deutschland zwar leicht über dem Durchschnitt anderer europäischer Länder wie Großbritannien (15 %), Italien (14 %) oder die Niederlande (11 %), doch insgesamt ist die Skepsis groß. Besonders ausgeprägt ist sie in den USA, wo sich nur 7 Prozent der Befragten offen für chinesische Elektroautos zeigen.
Die Befragung, an der rund 9.000 Menschen aus zehn Ländern teilnahmen, offenbart zudem eine Ausnahme bei der Markentreue: Während in den meisten Ländern die Bindung an Automarken schwach ist, zeigt sich Deutschland hier als Sonderfall. Rund die Hälfte der deutschen Befragten würden – abhängig vom Preis – erneut ein Auto der Marke kaufen, die sie bereits besitzen. In anderen europäischen Ländern liegt dieser Anteil im Schnitt nur bei 35 Prozent.
Besonders gering ist die Markentreue in China selbst, wo lediglich 9 Prozent der Verbraucher bereit wären, erneut ein Fahrzeug eines Massenherstellers zu kaufen. Bei hochpreisigen Marken liegt der Wert bei 14 Prozent. Für deutsche Hersteller ergibt sich daraus ein empfindlicher Verlust: In den vergangenen Jahren haben sie Millionen Kunden in China eingebüßt, die inzwischen heimischen Marken den Vorzug geben.
Für Elektroautos insgesamt erwarten die Berater trotz der derzeitigen Zurückhaltung den Durchbruch in Europa. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass die Europäische Union ihre Vorgaben und Regulierungen nicht wesentlich lockere. Unter diesen Bedingungen rechnet BCG damit, dass in Deutschland bereits im Jahr 2030 rund 40 Prozent aller neu verkauften Pkw Elektroautos sein werden. Bis 2035 könnte dieser Anteil auf über 90 Prozent steigen.
Kommentare
Jensen meint
Vor gut 5 Jahrzehnten gelang Japan mit besonders sparsamen Fahrzeugen der Durchbruch in Europa. Passend zur Ölkrise gelang ein breiter und tiefer Eintritt auch in den deutschen Markt, der skeptisch begleitet wurde: Keine Ersatzteilversorgung, unbekannte Qualtität und Haltbarkeit, „fahrender Reiskocher“ usw. usf. Nach ein wenig „Bearbeitungszeit“ empfinden die deutschen Kunden japanische Autos (und viele andere Produkte auch) als Teil des Alltags, was man ja auch im Straßenbild erkennen kann. Ähnliche Erfahrungen machten dann später andere europäische und asiatische Anbieter. Auch, aber nicht nur diese Hersteller, gehören auf der ganzen Welt zum Alltag. Die chinesischen Anbieter werden ebenso ihren Weg (weiter) machen. Es gibt auch keinen Grund, daran zu zweifeln. Da werden auch Zollkulissen nichts dran ändern können. Selbstverständlich werden die Lobbyverbände Nichts unversucht lassen, so lange es irgendwie geht, zu stören und zu verzögern. Die bekannten Marken der deutschen Automobilindustrie leben in erster Linie vom Exportmarkt, es besteht also eine hohe Abhängigkeit. Für den Endkunden ist es beinahe egal, wo sein Produkt, zusammengestellt aus Teilen des weltweiten Zuliefermarktes, zusammengebaut wird. Und das gilt nun einmal auch für sehr viele andere Alltagsprodukte. Der globale Handel sorgt letztlich auch dafür, dass es ein einigermaßen erträgliches Miteinander gibt. Man braucht sich eben.
Tinto meint
Jensen, die japanischen Marken sind aus dem deutschen Strassenbild fast schon wieder verschwunden, einige Marken sind komplett weg. Einzig Toyota hält sich wacker mit einem Marktanteil von 3%
In den 80ern wurde noch prophezeit, Japan übernimmt über kurz oder lang den deutschen Automarkt. Nach einer kurzen Hochphase kam es dann ganz anders.
Jörg2 meint
In der Presse war heute zu lesen: „Überall Chinesen“ auf der IAA: Der Solar-Moment der deutschen Autoindustrie…
Es wurde im Artikel auch auf die letzte Phase der europäischen/deutschen Solarindustrie eingegangen. Die dort Handelnden waren, bis zu letzt, der Meinung, mit marktunüblicher besserer Qualität/Leistung zu marktunüblichen höheren Preisen wäre die Konkurrenz aus Asien auf Abstand zu halten. Das Ergebnis ist bekannt.
M. meint
Ja, das ist es.
Das war auch ein Versagen der deutschen Politik jener Zeit, Wirtschaftsminister Altmeyer + Staatssekretär allen voran.
Wenn auf den Import von Si-Wafern schon höhere Zölle anfallen als auf den Import von kompletten PV-Modulen, kann man hier keine konkurrenzfähige Produktion mehr aufbauen. Von höheren Subventionen auf chin. Seite, höheren Energie- und Personalkosten auf der anderen Seite noch gar nicht gesprochen.
Das geht schlicht nicht.
Das kann man aber verstehen und dann entsprechend handeln. Nur, ob man das tut, ist eine andere Sache.
Hat aber nichts mit der Zahl der chin. Aussteller zu tun. Klar, sind die da. Der EU-Markt ist eben nicht unwichtig, wie manche hier immer erklären. Aber du kannst auch eine kleine Mondrakete ausstellen – gekauft hat die dann noch lange niemand.
Jörg2 meint
Ja, so ähnlich wird es in dem Artikel beschrieben: Als die INTERSOLAR erstmalig in München stattfand, war dieser Umzug der Messe der Situation geschuldet, dass nun erstmals massiv chinesische Aussteller auf der Messe waren.
Die Handelnden der deutschen/europäischen Solarindustrie waren der Meinung, ihr Marktzugang, ihre Spitzentechnologie wäre nicht schlagbar.
Oder, wie Du schreibst (sinngemäß): Das Chinazeug kauft eh keiner.
Meine, sehr persönliche Meinung: Nur eine realitätsnahe Situationseinschätzung kann zu einer guten Zukunftsplanung führen.
Wie die deutsche Autoindustrie die Situation einschätzt, offenbar bedrohlich, zeigt sich an den Aktivitäten im politischen Raum. Von Zollgrenzen bis Zulassungsregularien. Zeigt sich aber auch in deren Stückzahlplanungen: Viele Verbrenner (da sie das margenstarkt können) und vergleichsweise wenige BEV (da hiermit aktuell wohl zuwenig Marge verdient wird).
M. meint
Das habe ich nicht geschrieben.
Bei PV nicht, und beim Auto auch nicht.
Bei PV kam es anders, das wissen wir beide, und das wurde irgendwann (das hast du jetzt nicht geschrieben, trotzdem war es so) auch den lokalen Herstellern klar. Nur hatten die keine Optionen, und der Politik war’s egal.
Auch das kann gezeigt werden.
Da ist das Thema Auto aber ein anderes, auf mehreren Seiten, aber das nochmal auszuführen ist müßig, das kann man hier auf jeder einzelnen Seite lesen.
Jörg2 meint
M
Das die Dinge nicht identisch sind, ist eigentlich klar. Das Telefon war kein Smartphone, PV-Module sind keine BEV…
Daraus aber eine Sicherheit abzuleiten, es würde bei BEV nicht zu einem ähnlichen Ergebnis kommen, halte ich für Scheuklappendenken.
Was wir im politischen Raum in der EU zu diesem Thema sehen, sind Maßnahmen, die die Verbrennerwelt weiter am Leben erhalten soll. So lange wie möglich. Das koppelt die europäischen Hersteller ein Stück weit vom internationalen BEV-Wettbewerb ab. Der Druck auf z.B. deutsche Auch-BEV-Hersteller, BEV in den Markt zu bringen, ergibt sich dadurch nicht aus dem üblichen Wettbewerb der Anbieter. Er ergibt sich aus CO2-Vorgaben. Unter diesen Bedienungen muss man nicht schnell sein. Man muss die Regularien im Griff behalten. Wir werden sehen, was da rauskommt.
MrBlueEyes meint
As I said… die will kaum einer… deshalb ist Scheitern vorprogrammiert… zumindest keine nennenswerten Marktanteile…
Danke für den Artikel zur passenden Zeit
IDFan meint
Die Niederschreiber der deutschen Industrie sind hier in den letzten Wochen auch schon merklich leiser geworden.
CaptainPicard meint
Die bisherige Strategie, Autos von Herstellern, von denen noch nie jemand gehört hat zu den selben Preisen wie einen Audi oder Mecedes zu verkaufen, ist gescheitert.
Jetzt scheint es ja einen gewissen Strategiewechsel zu geben und man will eher auf die unteren Segmente setzen. Wenn man dauerhaft günstiger ist als die etablierten Marken dann wird man mit der Zeit auch Marktanteile gewinnen. So ähnlich hat es ja auch Hyundai/Kia damals in den 90ern gemacht, die Chinesen waren nur so arrogant und dachten sie könnten den Schritt überspringen und die Europäer würden ihnen ihre Modelle zu Premiumpreisen aus der Hand reißen.
M. meint
Ganz unten ist die Modellpalette aber noch dünn.
Einen Firefly für 30k€ wollte ich da mal noch nicht verorten.
Was bleibt? Ein BYD Dolphin Mini/Surf, ein Leapmotor T03, was noch?
Jeff Healey meint
Nichts, da ist schlicht noch nichts, außer den paar Vorgenannten. Und das ist zu wenig, um in Europa erfolgreich zu sein.
Das ist ja gerade der frappierende Fehler der chinesischen Hersteller:
Der neue chinesische Nationalstolz verleitet die dortigen Hersteller offenbar zu der ruinösen Fehlannahme, Europa reißt ihnen ihre No-Name Premium-Fahrzeuge zu Premium-Preisen regelrecht aus der Hand.
Future meint
Die fahrenden Reiskocher aus Japan und Korea wollte früher ja zuerst auch keiner. Das könnte mit den chinesischen Marken jetzt so ähnlich sein.
Die deutsche Industrie muss sich um den deutschen Markt also keine Sorgen machen. Allerdings wird 70 Prozent der Produktion exportiert und da fangen die Sorgen jetzt langsam an – und das hat auch zu tun mit dieser ungeliebten Transformation zur Elektromobilität.
Tinto meint
Wenigstens gibt es jetzt auch für deinen i3 billige Reifen aus China, da musst du nicht mehr über 500€ für nen Satz deiner „Trennscheiben“ ausgeben. Eine Sorge weniger.