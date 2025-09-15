Magna fertigt ab 2025 Elektroautos für XPeng in Graz

Magna wird noch in diesem Jahr zwei neue Elektroautos für den chinesischen Hersteller XPeng in seinem Werk in Graz fertigen. Welche Modelle genau in Österreich produziert werden, gab der Auftragsfertiger nicht bekannt. Es wird angenommen, dass es sich um die SUV G6 und G9 handelt.

Die Produktion für den europäischen Markt soll bereits im dritten Quartal dieses Jahres starten. Beide Unternehmen sehen die Produktion als „den Beginn einer langfristigen Zusammenarbeit“, weitere Modelle sind geplant.

Die Entscheidung von XPeng, Fahrzeuge in Europa zu produzieren, steht im Kontext der EU-Strafzölle auf in China hergestellte E-Autos. Um diese zu umgehen, verlagern Hersteller der Volksrepublik zunehmend ihre Produktion nach Europa. Neben XPeng, das auf die Zusammenarbeit mit Magna in Graz setzt, baut etwa BYD derzeit ein Werk in Ungarn, das Ende des Jahres mit der Produktion starten soll.

Roland Prettner, Präsident von Magna Complete Vehicles, bezeichnete die Kooperation als einen bedeutenden Meilenstein, „denn es ist unser erster chinesischer OEM-Partner hier in Europa“. Magna sei mit seiner langjährigen Erfahrung und modernen Produktionsanlagen gut aufgestellt, um XPeng bei dessen ehrgeizigen Zielen für den europäischen Markt zu unterstützen. Das Magna-Werk in Graz hat eine Produktionskapazität von 180.000 Einheiten pro Jahr und fertigt bereits die Mercedes G-Klasse, darunter die elektrische Variante, sowie den Verbrenner-BMW Z4.

„Unsere Partnerschaft mit Magna passt perfekt zu unserer Vision und Strategie, unsere Kapazitäten in Europa zu stärken“, so XPeng-Vizechehf Brian Gu. „Dies ist ein erster Schritt für unser Wachstum in Europa, da wir uns langfristig für Europa engagieren.“ Angaben zum geplanten Produktionsvolumen der XPeng-Modelle machte das Unternehmen nicht.

Die Chinesen haben im Sommer die Auftragsbücher für den neuen G6 und den neuen G9 geöffnet. Neben dem SUV-Coupé und dem Flaggschiff-SUV bietet XPeng hierzulande auch die Sportlimousine P7 an.

Magna unterstützt chinesische Hersteller eigenen Angaben nach seit fast 20 Jahren in der Gesamtfahrzeugentwicklung und bietet seit 2018 auch Fertigungs- und Montagedienstleistungen im Inland an. Die Produktion der XPeng-Modelle in Graz ist das erste Mal, dass Fahrzeuge eines chinesischen Herstellers dort gefertigt werden.