VW verschiebt laut Bericht Start von ID. Roc und ID. Golf

Die Einführung wichtiger Elektro-Modelle bei Volkswagen verzögert sich offenbar. Nach Informationen des Handelsblatts von fünf mit der Angelegenheit vertrauten Personen soll die Produktion des ID. Roc und des ID. Golf erst ab 2030 anlaufen. Dies wäre später als ursprünglich geplant und könnte Auswirkungen auf mehrere Produktionsstandorte des Konzerns haben.

Als Gründe für die Verschiebung nennen Insider den anhaltenden Kostendruck, geringere Verkaufszahlen bei Elektroautos und offene Fragen bei der Fertigung. So wird auch die geplante Verlagerung des Verbrenner-Golfs vom Stammwerk Wolfsburg nach Mexiko voraussichtlich aufgeschoben. Wolfsburg würde demnach frühestens ab 2028 mit der Produktion von Elektroautos beginnen.

Der ebenfalls betroffene ID.3 soll bis auf Weiteres im Werk Zwickau bleiben. Ursprünglich war vorgesehen, dass der Kompaktwagen schon 2027 in Niedersachsen gefertigt wird. Der Konzern selbst kommentierte den Bericht auf Anfrage nicht, auch die Marke Volkswagen äußerte sich nicht dazu

Formell beschlossen sind die Änderungen noch nicht. Die finale Entscheidung dürfte in der jährlichen Planungsrunde getroffen werden, die traditionell im November stattfindet. Dabei legt der Aufsichtsrat unter anderem die weltweite Werksbelegung und die Finanzplanung für die nächsten fünf Jahre fest. Doch der Termin dieser Runde scheint unsicher. „Ich würde an die aktuelle Planungsrunde mal ein riesiges Fragezeichen stellen“, sagte ein Beteiligter dem Handelsblatt.

„Uns fehlt schlicht Geld“

Ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor ist der Wirtschaftszeitung zufolge der Sparkurs, den Konzernchef Oliver Blume verfolgt. Bereits 2023 wurden 15 Milliarden Euro an Kosten gestrichen, in diesem Jahr sollen es noch mehr werden. „Uns fehlt schlicht Geld“, wird ein Entscheidungsträger zitiert.

Um finanziellen Spielraum zu schaffen, sollen die Elektroauto-Plattformen MEB und PPE länger genutzt werden. Zudem sucht VW aktiv nach strategischen Partnern oder Käufern für mehrere Tochterunternehmen. Besonders im Fokus steht dabei die Batteriesparte Powerco, für die ein Finanzpartner gefunden werden soll. Nach Informationen des Handelsblatts drängt insbesondere die Eigentümerfamilie Porsche-Piech auf diesen Schritt.

Auch der Verkauf der Tochter Everllence (ehemals MAN Energy Solutions) ist laut dem Bericht in Vorbereitung. Die Investmentbanken Goldman Sachs und JP Morgan wurden damit beauftragt. Der Wert des Unternehmens mit Sitz in Augsburg wird von Insidern auf rund fünf Milliarden Euro geschätzt. Weitere Verkaufskandidaten sind die Fahrdienst-Tochter Moia und das auf autonomes Fahren spezialisierte Unternehmen ADMT. Auch ein Teilverkauf von MHP (Porsche-Tochter) sowie der Audi-Tochter Italdesign steht im Raum.

Die kommende Planungsrunde gilt als zentrales Ereignis im VW-Konzern. Während im letzten Fünfjahresplan noch Investitionen von 165 Milliarden Euro vorgesehen waren, wird diesmal mit geringeren Summen gerechnet. Hintergrund ist der Druck von Investoren, Ausgaben zu senken. Laut Vorstandskreisen plant CEO Blume eine flexiblere Herangehensweise als seine Vorgänger.

Das Volkswagen-Management steht damit vor einem schwierigen Spagat: Während VW Milliarden in neue Plattformen und Werksumbauten investieren will, sind liquide Mittel aufgrund der Transformation knapp. Die Balance zwischen Sparzwang und Zukunftsinvestitionen stellt den Konzern vor erhebliche Herausforderungen.