Plug-in-Verkäufe weltweit bis August 2025: +15 Prozent gegenüber Vorjahr

Im August 2025 wurden weltweit 1,7 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft, wie aus aktuellen Zahlen von Rho Motion hervorgeht. Darunter befanden sich 1,16 Millionen batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs) und 570.000 Plug-in-Hybride (PHEVs). Damit summieren sich die globalen Verkäufe in den ersten acht Monaten des Jahres auf 12,5 Millionen Einheiten, ein Plus von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Besonders stark zeigte sich erneut der chinesische Markt mit 7,6 Millionen verkauften E-Fahrzeugen (+25 %), gefolgt von Europa mit 2,6 Millionen (+31 %) und Nordamerika mit 1,3 Millionen Einheiten (+6 %). Der Rest der Welt verzeichnete mit einem Wachstum von 44 Prozent auf eine Million Stromer den höchsten Zuwachs, wenngleich auf niedrigerem Ausgangsniveau mit einer Million verkaufter Fahrzeuge.

In Europa trugen sowohl BEVs (+31 %) als auch PHEVs (+30 %) zum Wachstum bei. Deutschland (+45 %) und das Vereinigte Königreich (+31 %) führen das Wachstum an. Spanien konnte seine E-Verkäufe sogar verdoppeln, während Italien ein Plus von 41 Prozent verzeichnete. Frankreich hingegen bleibt mit einem Minus von 9 Prozent im Jahresverlauf deutlich zurück. In Großbritannien sanken die Verkäufe im Monatsvergleich im August um 32 Prozent – laut den Analysten ein saisonaler Effekt, der regelmäßig im Vorfeld der neuen Zulassungszyklen im September auftritt.

In Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko) ist das moderate Jahreswachstum von sechs Prozent vor allem auf den August zurückzuführen. In diesem Monat stiegen die Verkäufe in den USA deutlich, da viele Konsumenten die auslaufende Steuervergünstigung vor dem 30. September nutzen. Nach dem Auslaufen der Steuervergünstigungen rechnen die Analysten mit einem Rückgang der Stromer-Verkäufe im vierten Quartal. In Kanada sind die E-Verkäufe seit Jahresbeginn um ein Drittel eingebrochen. Grund dafür ist laut Rho Motion unter anderem die ausgesetzte Förderung.

In China schwächte sich das jährliche Wachstum im Juli (+6 %) und August (+11 %) ab. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist den Experten zufolge auf starke Fördermaßnahmen im Vorjahreszeitraum zurückzuführen.