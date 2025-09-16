BYD will bis 2028 alle Elektroautos für Europa vor Ort produzieren

Chinas Stromer-Riese BYD reagiert bei seiner Expansion nach Europa auf die im letzten Jahr von Brüssel erhobenen Strafzölle auf in der Volksrepublik gebaute Elektroautos. Das Unternehmen will schon in wenigen Jahren alle E-Mobile für den EU-Markt lokal fertigen.

Konkret sollen die in Europa angebotenen Fahrzeuge im Jahr 2028 alle aus europäischer Produktion stammen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. „Wir schulen uns selbst, um in der Produktion europäischer zu werden“, erklärte Stella Li, Executive Vice President und Nummer zwei bei BYD bei der Messe IAA Mobility in München.

BYD baut eine Fabrik in Ungarn, die in diesem Jahr mit der Fertigung beginnen soll. Im nächsten Jahr sollen dann auch in der Türkei Stromer der Chinesen für den Kontinent vom Band rollen.

Die EU hat 2024 zusätzliche Zölle auf E-Autos aus China aktiviert, weil es durch die umfassenden Subventionen der Regierung einen unfairen Nachteil für europäische Anbieter sieht. Dadurch werden elektrische Autos aus der Volksrepublik deutlich teurer, was aber mit der Produktion vor Ort umgangen werden kann.

Eine weitere Anpassung der BYD-Strategie betrifft den Fokus auf die Antriebsart. Das Unternehmen baut seit einigen Jahren nur noch reine Stromer und Plug-in-Hybride. Der Export nach Europa startete zunächst mit Elektroautos, künftig stehen zudem Plug-in-Hybride im Mittelpunkt. Auch damit kann BYD die EU-Zölle umgehen, da diese nur für rein elektrische Modelle aus China greifen.

Li kündigte an, dass BYD in den nächsten sechs Monaten drei bis vier weitere Plug-in-Hybride in Europa einführen wird. Sie erwartet, dass diese Technik bald den reinen E-Antrieb bei den Verkaufszahlen überflügeln wird. „In den nächsten ein bis zwei Jahren werden unsere Plug-in-Hybride den Absatz in Europa dominieren“, sagte sie. Aktuell gibt es das als Vollstromer gestartete Mittelklasse-SUV Seal U auch als Plug-in-Hybrid, kürzlich stellte BYD einen teilelektrischen Kombi vor.

Neben der Kernmarke wird auch die Luxusmarke Yangwang in Zukunft um europäische Kunden werben. Sie soll bis 2027 an den Start gehen. Ob auch Elektroautos der Luxusmarke in Europa hergestellt werden sollen, ist unklar.