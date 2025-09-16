BYD will bis 2028 alle Elektroautos für Europa vor Ort produzieren

Chinas Stromer-Riese BYD reagiert bei seiner Expansion nach Europa auf die im letzten Jahr von Brüssel erhobenen Strafzölle auf in der Volksrepublik gebaute Elektroautos. Das Unternehmen will schon in wenigen Jahren alle E-Mobile für den EU-Markt lokal fertigen.
Konkret sollen die in Europa angebotenen Fahrzeuge im Jahr 2028 alle aus europäischer Produktion stammen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. „Wir schulen uns selbst, um in der Produktion europäischer zu werden“, erklärte Stella Li, Executive Vice President und Nummer zwei bei BYD bei der Messe IAA Mobility in München.
BYD baut eine Fabrik in Ungarn, die in diesem Jahr mit der Fertigung beginnen soll. Im nächsten Jahr sollen dann auch in der Türkei Stromer der Chinesen für den Kontinent vom Band rollen.
Die EU hat 2024 zusätzliche Zölle auf E-Autos aus China aktiviert, weil es durch die umfassenden Subventionen der Regierung einen unfairen Nachteil für europäische Anbieter sieht. Dadurch werden elektrische Autos aus der Volksrepublik deutlich teurer, was aber mit der Produktion vor Ort umgangen werden kann.
Eine weitere Anpassung der BYD-Strategie betrifft den Fokus auf die Antriebsart. Das Unternehmen baut seit einigen Jahren nur noch reine Stromer und Plug-in-Hybride. Der Export nach Europa startete zunächst mit Elektroautos, künftig stehen zudem Plug-in-Hybride im Mittelpunkt. Auch damit kann BYD die EU-Zölle umgehen, da diese nur für rein elektrische Modelle aus China greifen.
Li kündigte an, dass BYD in den nächsten sechs Monaten drei bis vier weitere Plug-in-Hybride in Europa einführen wird. Sie erwartet, dass diese Technik bald den reinen E-Antrieb bei den Verkaufszahlen überflügeln wird. „In den nächsten ein bis zwei Jahren werden unsere Plug-in-Hybride den Absatz in Europa dominieren“, sagte sie. Aktuell gibt es das als Vollstromer gestartete Mittelklasse-SUV Seal U auch als Plug-in-Hybrid, kürzlich stellte BYD einen teilelektrischen Kombi vor.
Neben der Kernmarke wird auch die Luxusmarke Yangwang in Zukunft um europäische Kunden werben. Sie soll bis 2027 an den Start gehen. Ob auch Elektroautos der Luxusmarke in Europa hergestellt werden sollen, ist unklar.
Kommentare
ElCorrecto meint
Es wäre gut, wenn wir ausländische Verbrenner jetzt schon verbieten. BYD will Europa jetzt mit China Krachern (Verbrenner) fluten… Das sollte man verhindern.
EVrules meint
Auch BYD muss Flottengrenzwerte erfüllen, d.h. beliebig viele und verbrauchsstarke Verbrenner können die schlicht nicht verkaufen.
South meint
South meint
Mja, 2028, dauert an sich noch, aber VW wird noch bis in die 2030er nur mit MEB basierten Modelle geg enha lten können… da bin ich mal gespannt, wie die Chinesen sich bis dahin aufgestellt haben…
brainDotExe meint
Eigentlich hätte man den Chinesen den Markteintritt genau so schwer machen müssen, wie sie es mit unseren Herstellern getan haben.
Zum Joint Venture verpflichten, bevor man Autos hier anbieten darf.
South meint
South meint
Haubentaucher meint
Wozu ? Die Party in China ist vorbei.
Mary Schmitt meint
Damit wären dann die Vorteile der Produktion in China perdu. Wenn man in Ungarn produziert, ist man gleichgestellt mit allen europäischen Herstellern. Das wird nicht gut ausgehen. Die Chinesen glauben ernsthaft, ihre Autos und Produktionsmethoden wären next level. Dabei sind sie nur ein Zauberlehrling.
Detlef meint
Sieht man ja umgekehrt an den deutschen Herstellern in China wie überlegen unsere Technik ist. Nicht
Jörg2 meint
Wenn man keine Ahnung hat….
Was dann BYD unter „Produktion“ versteht, wissen wir alle nicht. Ob sich BYD (oder andere) eine Beispiel an VW nehmen und komplexe, vorgefertigte Baugruppen zur reinen Endmontage und Qualitätskontrolle in Zielland bringt (VW hat das zolltechnisch in Indien übertrieben), werden wir dann sehen. Wir werden dann sehen, in welchem Land welcher Produktionskostenanteil sein wird. Meine Vermutung: Wenn ich mir den Umfang der Eigenproduktion von BYD ansehe (geht bei der Zelle los), dann wird es einen Kostenvorteil geben.
Ich vermute ähnliches bei XPeng und Magna: Reine Endmontage großer, vorgefertigter Baugruppen auf hoch automatisierten Endmontagebändern.
Da passt dann auch wieder die geringe Modellvarianz gut ins Bild.
M. meint
Die Aussage, in Europa zu produzieren, werte ich positiv. Allerdings muss man ein Auge auf die Software haben – die Bedenken gegen chin. Software gibt es inzwischen überall, in Windrädern, Wechselrichtern, 5G-Sendeanlagen, Smartphones und jetzt auch Autos.
Selbst wenn das nicht alles stimmt – das genauestens zu überprüfen, wo diese Daten gesammelt werden, wer Zugriff auf das Fahrzeug nehmen kann, das sollte Eigeninteresse sein.
Bei den PHEV müssen wir uns was überlegen. Dass die Chinesen nicht kommen, um das Klima zu retten, sollte inzwischen jeder verstanden haben. Eigentlich hätte ich mir da Signale gewünscht, dass BEV auf dem Vormarsch sind, damit die europ. Hersteller sich darauf konzentrieren, aber um BEV geht es in dem ganzen Spiel nicht.
Jörg2 meint
Solange bei der Bundeswehr Laufuhren mit Cloudanbindung in Litauen erlaubt sind, scheint man sich auf höchster Ebene eintweder keine Gedanken zum Thema zu machen oder der Meinung zu sein, DAS macht den Kohl nun auch nicht mehr fett.
M. meint
Ja, man ist sich der Brisanz des Themas nicht bewusst, das ist richtig.
Mehr Türen aufstoßen ist aber deswegen noch keine akzeptable Strategie.