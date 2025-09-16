„Wertmeister 2025“: Diese (E-)Autos verlieren am wenigsten an Wert

Der jährlich von Autobild und dem Bewertungsdienst Schwacke vergebene „Wertmeister“-Award zeichnet Fahrzeuge mit dem geringsten prognostizierten Wertverlust nach drei Jahren und 60.000 Kilometern aus. Grundlage der Analyse sind mehrere Zehntausend Modellvarianten in elf Klassen, wobei für jede Baureihe die wertstabilste Variante anhand durchschnittlicher Restwerte der Monate Mai bis Juli 2025 ermittelt wird.

Laut Thorsten Barg, Geschäftsführer von Schwacke, gewinnen „wieder Modellreihen und Marken, die entweder besonders preisgünstig positionierte Fahrzeuge anbieten oder solche, die hoch im Bereich Premium-/Lifestyle rangieren“. Er berichtet einen weiteren Trend: Kleinstwagen verschwinden zunehmend vom Markt, da sie zu teuer in der Anpassung an Emissionsvorgaben sind. Dennoch bleiben sie wegen hoher Nachfrage auf dem Gebrauchtwagenmarkt wertstabil – weshalb Kleinst- und Kleinwagen dieses Jahr in einer gemeinsamen Kategorie gewertet wurden.

Bei Elektroautos zeigen sich laut Barg „starke Verbesserungen bezüglich Reichweiten, Ladegeschwindigkeiten und Alltagstauglichkeit“. Noch werden sie separat ausgezeichnet, doch der Erfolg einiger Modelle lässt vermuten, dass sich das künftig ändern könnte.

Die wertstabilsten Autos in 11 Klassen

In der Kategorie elektrische SUVs der Kompakt- bis Oberklasse siegt der Volvo EX90: Sein prognostizierter Restwert liegt bei 55,5 Prozent. Der Kombi Audi A6 Avant e-tron führt zwei Kategorien an: Kompakt- bis Oberklasse elektrisch (57,1 %) sowie die Oberklasse (51,7 %), wo er sich auch gegen Verbrenner behauptet.

In der Kategorie elektrische Kleinwagen liegt der Mini Aceman vorn. Er erzielt einen Restwert von 54,9 Prozent. Bei den klassischen Kleinwagen sichert sich der Mini Cooper den Titel. Besonders das Mini Cabrio hebt sich durch hohen Werterhalt hervor, der Restwert liegt bei 59,1 Prozent.

In der Kompaktklasse gewinnt der Audi A3 Sportback mit einem Restwert von 53,7 Prozent. Unter den kompakten SUVs holt sich der Dacia Duster den Titel, sein Restwert liegt bei 60,6 Prozent.

In der Mittelklasse triumphiert der Mercedes CLE, der als neues Coupé die bisherigen C- und E-Klasse-Varianten ersetzt. Sein prognostizierter Restwert beträgt 55,0 Prozent. Die Kategorie Mittel- bis Oberklasse SUV dominiert die Mercedes G-Klasse mit einem Restwert von 67,6 Prozent.

Der Sieger unter den Vans ist der Citroën Berlingo, der einen Restwert von 62,4 Prozent erreicht. Bei den Sportwagen bleibt der Porsche 911 Carrera unangefochten. Besonders die Variante mit Handschaltung erzielt mit 63,0 Prozent den höchsten Wert in der Klasse.