Panasonic will bis 2027 neuartige Elektroauto-Batterie entwickeln

Panasonic plant, innerhalb der nächsten zwei Jahre einen neuen Batterietyp mit höherer Kapazität zu entwickeln. Die Japaner stellen einen potenziellen Durchbruch für den Elektroauto-Markt in Aussicht. Im Fokus steht dabei eine anodenfreie Batterie, die eine deutliche Steigerung der Energiedichte ermöglichen soll. Ziel ist es, bis Ende 2027 ein „weltweit führendes Niveau“ an Kapazität zu erreichen, so das Unternehmen laut der Nachrichtenagentur Reuters.

Die technische Innovation beruht darauf, dass die Batterie während der Herstellung keine Anode enthält. Stattdessen bildet sich die Lithium-Metall-Anode erst nach der ersten Aufladung. Diese Vorgehensweise schafft Platz für mehr aktive Kathodenmaterialien wie Nickel, Kobalt und Aluminium, ohne das Volumen des Batteriepakets zu verändern.

Sollte Panasonic dieses Ziel erreichen, könnte die Speicherkapazität der Batterien um 25 Prozent steigen. Für das preisgünstigste SUV-Modell von Panasonic-Partner Tesla, das Model Y, würde das eine Reichweitensteigerung von fast 145 Kilometern bedeuten – bei gleichbleibender Batteriegröße.

Eine weitere Möglichkeit wäre, die Technologie zu nutzen, um kleinere und damit leichtere oder günstigere Batterien zu bauen – bei gleichbleibender Reichweite. Dies könnte nicht nur die Produktionskosten, sondern auch das Gewicht der Fahrzeuge senken.

Ein Unternehmensvertreter sprach gegenüber Reportern über die anodenfreie Technologie im Vorfeld einer Präsentation von Shoichiro Watanabe, dem Technologiechef der Batteriesparte Panasonic Energy. Konkrete Angaben zu den Produktionskosten machte das Unternehmen nicht.

Auch andere globale Batteriehersteller arbeiten Reuters zufolge derzeit an ähnlichen Lösungen. Ein zusätzlicher Vorteil der neuen Technik wäre laut Panasonic die Reduktion des Nickelanteils in den Batterien. Nickel ist im Vergleich zu anderen Materialien relativ teuer, sodass eine geringere Nutzung auch wirtschaftliche Vorteile bringen könnte.

Ob die Technologie letztlich auch zu einer Senkung der Fahrzeugpreise führen wird, bleibt offen. Panasonic wollte hierzu keine Details nennen.