Umfrage: Was sich Autofahrer in China und Deutschland wünschen

Während sich Autofahrer in China für ihr Auto der Zukunft insbesondere fortschrittliche Technologien wünschen, setzen die Deutschen vor allem auf das Thema Sicherheit. Das geht aus dem aktuellen „Aumovio Mobility Report“ hervor, einer internationalen Vergleichsstudie zur automobilen Zukunft.

Laut der Studie halten 58 Prozent der deutschen Autofahrer fortschrittliche Sicherheitssysteme für ein wichtiges Merkmal des Autos von morgen. Im Vergleich dazu zeigen die chinesischen Befragten mehr Flexibilität in ihren Präferenzen, wobei 37 Prozent der Fahrer diese Systeme hervorheben. Eine elektrische Reichweite von mehr als 600 Kilometern (44 %) war für sie die wichtigste Eigenschaft des Fahrzeugs der Zukunft (Deutschland: 50 %). Auffällig ist zudem: In China (39 %) wird Funktionen für autonomes Fahren deutlich mehr Bedeutung beigemessen als in Deutschland (15 %).

30 Prozent der chinesischen Fahrer würden bei ihrem nächsten Kauf ein europäisches Auto wählen, und 32 Prozent würden sich für eine chinesische Marke entscheiden. Zwar gibt es auch in Deutschland Interesse für Fahrzeuge aus der Volksrepublik, doch kommen chinesische Autos nicht einmal für ein Zehntel der befragten deutschen Autofahrer als nächstes Fahrzeug infrage. Mehr als die Hälfte der Deutschen würde aktuell ein europäisches Auto kaufen.

Die Erwartungen an Modelle aus China und Europa sind dabei bei den jeweiligen Autofahrern ganz unterschiedlich gelagert. Deutsche Autofahrer achten bei chinesischen Autos vor allem auf den Preis: So zeigt die Studie, dass bei mehr als der Hälfte der deutschen Befragten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis (59 %) und zuverlässige Qualität (52 %) im Fokus stehen. Chinesische Autofahrer hingegen achten vor allem auf die Markenreputation (Brand-Heritage und Status-Signalwirkung: 66 %) sowie auf Materialien und hochwertige Verarbeitungsqualität (66 %).

Wettbewerbsfähige Preise sieht nur jeder fünfte Chinese (22 %) als ein Kaufkriterium. Deutschland sieht chinesische Autos stark durch die Preis-Leistungs-Brille und schaut kaum auf die fortschrittlichen Features, für die chinesische Autos bekannt sind. Für chinesische Verbraucher ist der Kauf eines europäischen Modells laut der Auswertung vor allem eine Anerkennung der langjährigen Tradition und der bewährten hohen Qualität einer Marke.

Die Akzeptanz moderner Technik ist in beiden Märkten hoch. In Deutschland (63 %) und China (80 %) fühlen sich die Menschen von neuen Technologien im Auto nicht überfordert. Als wichtigste technologische Features für ihr Zukunftsauto nennen die deutschen Autofahrer eine eingebaute Navigation mit Echtzeit-Verkehrsinformationen (85 %), eine gute Smartphone-Einbindung (66 %) und Fahrassistenzsysteme (61 %). In China werden diese Features ebenfalls geschätzt, doch anders als in Deutschland sind dort zudem KI-gestützte Sprachassistenten (71 %, Deutschland: 39 %) und autonome Fahrfunktionen (70 %, Deutschland: 32 %) gefragt.

Überhaupt zeigen sich beim autonomen Fahren derzeit die größten Marktunterschiede. 68 Prozent der befragten Chinesen glauben, dass autonomes Fahren die Sicherheit beim Fahren erhöht. In Deutschland glauben das lediglich 38 Prozent.