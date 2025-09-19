Elektrischer Audi RS6 e-tron bei Testfahrten gesichtet

Audi arbeitet wohl weiter an einer ersten vollelektrischen RS-Variante des A6. Darauf deuten im September im Netz aufgetauchte Schnappschüsse hin, die getarnte Fahrzeuge bei Tests auf der Rennstrecke zeigen.

Seit letztem Jahr gibt es den A6 auch als Elektroauto. Die Basis stellt die von Audi mit der Konzernschwester Porsche entwickelte Premium Platform Electric (PPE). Den vollelektrischen A6 e-tron gibt es als Limousine und Kombi in mehreren Versionen. Zu haben sind auch besonders sportliche S-Ausführungen, darüber könnten später RS-Fahrzeuge positioniert werden.

Die aktuellen Bilder zeigen laut Berichten vollelektrische und Verbrennerfahrzeuge, bei denen es sich mutmaßlich um neue RS6-Avant-Varianten handelt. Als wahrscheinlich gilt, dass bei den potentesten A6-Modellen künftig mindestens ein Plug-in-Hybrid-Antrieb zum Einsatz kommt. Gerüchte, dass eine rein mit Batterie betriebene Ausführung mangels Nachfrage abgesagt wurde, scheinen durch die Fotos der Vorserienfahrzeuge entkräftet. Ob neben dem Kombi auch eine elektrische Limousine mit RS-Logo in Arbeit ist, ist offen.

Audi's all-electric wagon was caught testing at the 'ring. That's odd, considering it was supposedly canceled. https://t.co/kiUFciZa8U — The Drive (@thedrive) September 15, 2025

Audi selbst will sich öffentlich noch nicht konkret äußern. „Leider können wir keine Angaben zu zukünftigen Produktplänen machen“, teilte ein Sprecher auf Anfrage des Portals The Drive mit. „Wir können Ihnen jedoch versichern, dass wir an Performance-Modellen auf Basis der Premium Platform Electric (PPE) arbeiten.“

Vorerst bleiben damit die Versionen S6 Sportback e-tron und S6 Avant e-tron die dynamischsten Ausführungen des elektrischen A6. Für mindestens 99.500 beziehungsweise 101.150 Euro erhalten die Kunden 370 kW/405 PS starke Allrad-Elektroautos. Mit „Launch Control“ stehen kurzfristig 405 kW/551 PS zur Verfügung. Damit geht es in bis zu 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter bis Tempo 140. Die Reichweite mit einer Ladung beträgt nach WLTP-Norm bis zu 675 Kilometer mit der Limousine und bis zu 647 Kilometer mit dem Kombi.

Audi verspricht für die S-Varianten zudem „hervorragende Traktion und Stabilität“ dank elektrischen quattro-Allradantriebs. Hinzu kommen unter anderem S-spezifische Elemente wie S-Embleme und S-Stoßfänger, ein in Wagenfarbe gehaltener Singleframe vorne sowie hinten ein S-Heckdiffusor und ein Dachkantenspoiler. Innen finden sich insbesondere Sportsitze, ein Sportlenkrad mit S-Emblem und spezielle Dekoreinlagen.

Ein elektrischer RS6 e-tron wird laut Insidern mit einem fortschrittlichen Zweimotoren-Allradantrieb ausgestattet sein, der auf dem des S6 e-tron aufbaut. Die Leistung könnte auf etwa 500 kW (680 PS) angehoben werden. Der RS6 e-tron soll zudem mit einem simulierten Getriebe und in den Innenraum beförderten Sound aufwarten.