KGM Musso EV kostet in Deutschland 41.990 Euro

KGM (ehemals SsangYong) setzt den Musso unter Strom: Zu Preisen ab 41.990 Euro rollt der Pick-up in einer vollelektrischen Variante nach Deutschland. Der neue Musso EV, der im Herbst seine Premiere im Handel feiert, verbindet den lokal emissionsfreien Antrieb mit Eigenschaften wie einer knapp 1,35 Meter langen Pritsche und bis zu 500 Kilogramm Nutzlast. Weitere 1,8 Tonnen können an den Haken genommen werden.

Den Vortrieb übernimmt ein 152 kW/207 PS starker Elektromotor, der vom Start weg 339 Nm Drehmoment entwickelt. Wer sich für den optionalen Allradantrieb entscheidet, bekommt einen zweiten, genauso starken E-Motor an der Hinterachse hinzu.

Als Energiequelle für den Antrieb ist stets eine 80,6 kWh starke Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie (LFP) an Bord: Sie ermöglicht Fahrten von bis zu 419 Kilometern nach WLTP-Norm. Das Akkupaket lässt sich an 120-kW-Schnellladestationen binnen 36 Minuten von zehn auf 80 Prozent füllen.

Der 5,16 Meter lange Musso EV verfügt serienmäßig über eine Doppelkabine für bis zu fünf Insassen. Die Einstiegsversion bietet unter anderem einstell-, anklapp- und beheizbare Außenspiegel, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Rückfahrkamera samt Einparkhilfen vorne und hinten und schlüsselloses Zugangssystem. Zwei 12,3 Zoll große Displays für Instrumententafel und Infotainmentsystem versorgen den Fahrer mit allen wichtigen Informationen.

Weitere Details zu Ausstattungen und Optionen des Musso EV wird der Hersteller zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Der vollelektrische Pick-up ist das nächste Familienmitglied, das KGM nach Deutschland bringt. Seit der Übernahme des Import- und Vertriebsgeschäfts zu Jahresbeginn baut der südkoreanische Hersteller sein Produkt- und Antriebsportfolio aus. Nach dem Torres EVX ist der Musso EV das zweite Elektroauto, das hier angeboten wird. Zusätzlich sind Vollhybride als Teil der Elektrifizierungsstrategie geplant.