208 A6 Avant e-tron für die Polizei Niedersachsen

Die Polizei in Niedersachsen wird künftig mit neuen, rein elektrischen Streifenwagen aus dem Premiumsegment unterwegs sein. Das Land hat einen Auftrag über zunächst 208 Fahrzeuge des Typs Audi A6 Avant e-tron vergeben. Bis zum kommenden Jahr sollen diese auf Niedersachsens Straßen eingesetzt werden.

Der Auftrag umfasst ein Gesamtvolumen von 26,4 Millionen Euro, wie das Innenministerium dem NDR mitteilte. Eine Ausstattungsfirma aus Bayern wird die Fahrzeuge für den Polizeieinsatz umrüsten, inklusive Blaulicht und Funktechnik. Der Stückpreis pro Fahrzeug beginnt dem Bericht zufolge bei etwa 65.700 Euro, Sonderausstattung inbegriffen.

Für Kritik sorgt dabei weniger das Fahrzeug selbst als vielmehr die Herkunft: Niedersachsen ist über eine Landesbeteiligung Miteigentümer von Volkswagen. Der Konzern hat sich bei der Vergabe jedoch nicht für ein E-Auto der Kernmarke VW entschieden. Dabei produzieren die Wolfsburger mit dem ID.7 ebenfalls einen Elektro-Kombi – direkt in Emden, also in Niedersachsen. Der Autobauer konnte sich jedoch nicht durchsetzen. „Wir haben ebenfalls ein Angebot abgegeben“, bestätigte ein VW-Sprecher dem NDR.

Die IG Metall kritisiert, dass Niedersachsen nicht auf ein im eigenen Bundesland gefertigtes Fahrzeug setzt. „Aus Sicht der Automobilbeschäftigten wäre es sicherlich ein starkes Signal gewesen, wenn sich das Land Niedersachsen bei dieser Wahl auch zur heimischen Automobilproduktion im Bundesland bekannt hätte“, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft dem NDR. Polizeifahrzeuge seien schließlich „ein sichtbares Aushängeschild des Landes“.

Auch innerhalb der Polizei wird die Entscheidung teils mit Verwunderung aufgenommen – bislang setzte die Landespolizei häufig auf VW-Fahrzeuge wie den Passat. In Polizeikreisen heißt es aber, mancher Beamter freue sich auf den Dienst im Oberklasse-Audi. Dabei bleibt der Auftrag zumindest im VW-Konzern, da Audi eine Tochtermarke ist.

Das Innenministerium verteidigt die Entscheidung mit Verweis auf das Vergaberecht. Eine Bevorzugung von Herstellern sei rechtlich unzulässig, erklärte ein Sprecher. „Am Ende eines erfolgreichen Verfahrens erhält das wirtschaftlichste Angebot den Zuschlag.“ Auch eine gezielte Förderung von Produktionsstandorten – etwa in Niedersachsen – sei mit dem europäischen Ausschreibungsverfahren nicht vereinbar.