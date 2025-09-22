Hacker will Teslas Pläne für Billig-Model Y aufgedeckt haben

Ein Hacker aus der Tesla-Community, bekannt unter dem Namen „Green“, will durch die Analyse aktueller Firmware-Updates detaillierte Spezifikationen zu einer kommenden günstigeren Version des Model Y aufgedeckt haben. Die Daten sollen Einblick in Teslas Strategie zur Kostensenkung geben, die das erschwinglichste Modell des US-Elektroautobauers hervorbringen soll.

Die Informationen stammen aus dem Code der neuesten Software-Releases. Intern führt Tesla das abgespeckte Modell demnach unter dem Codenamen E41. Dabei handelt es sich laut Green um eine vereinfachte Variante des Model Y Standard Range. Für die Käufer soll das zahlreiche Einschnitte bei Ausstattung und Komfort bedeuten.

Konkret entfallen sollen Glasdach, elektrisch einklappbare Spiegel und Reifendruckkontrollsysteme. Im Innenraum wird die elektrische Sitzverstellung auf eine einzige Bewegungsachse reduziert, Ambientebeleuchtung ist nicht vorgesehen. Auch beim Audiosystem beschränkt sich Tesla auf eine Basis-Version.

Weitere Streichungen sollen betreffen: Ein Heizelement für die Rückfahrkamera ist nicht vorgesehen, Luftausströmer und ein Display für die zweite Sitzreihe fehlen komplett. Statt hochwertiger Materialien setzt Tesla auf einfache Stoff-Himmel, ergänzt durch 18-Zoll-Stahlräder. Die Einschnitte bringen zudem eine überarbeitete Frontpartie sowie vereinfachte Fahrwerkskomponenten.

Ein separates Einsteiger-Modell als ganz neue Tesla-Baureihe ist hingegen nach aktuellem Stand nicht mehr geplant. Elon Musk hatte das ursprünglich angekündigte 25.000-Dollar-Elektroauto wohl bereits im vergangenen Jahr gestrichen. Stattdessen setzt er auf abgespeckte Versionen bestehender Modelle wie Model Y und Model 3, um die Preise zu senken.

Nach Informationen von Electrek soll Tesla im Juni 2025 den ersten Prototyp des E41 produziert haben. Das Unternehmen peile einen Marktstart noch im laufenden Jahr an, ohne jedoch ein konkretes Datum zu nennen. Electrek spekuliert über einen Basispreis von rund 35.000 Dollar vor Steuern, etwa 10.000 US-Dollar günstiger als das derzeitige Model Y. Für Deutschland gibt es bislang keine Angaben.