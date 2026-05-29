Kia will Vision Meta Turismo in Serie bringen, sobald es preislich Sinn ergibt

Kia will das Elektroauto-Konzept Vision Meta Turismo als neues Spitzenmodell in Serie bringen. Das Modell soll in der Tradition des V6-angetriebenen Stinger GT S stehen. Die Serienfertigung soll jedoch erst erfolgen, wenn der Preis tragfähig ist. Das GT-Konzept wurde im vergangenen Jahr in Südkorea zum 80. Geburtstag der Marke vorgestellt. Es steht auf einer neuen Plattform. Zugleich zeigt es eine neue Design-Ära mit dem Namen „Opposites United: Evolution.“

Die bisherige Designsprache Opposites United begann 2021 mit dem Elektro-Crosover EV6. Sie prägt jedes Modell bis zum kleinen SUV EV2. Die neue Designsprache soll wie eine Fortsetzung wirken. Designchef Karim Habib nannte gegenüber Autocar den Preis eines Hochleistungs-Elektroautos als hemmenden Faktor. Er sagte, es gehe derzeit stärker um Strategie. Kia setze darauf, dass es mehr Offenheit für diese Art von Auto geben wird.

Habib verwies auch auf Kias Historie mit Autos wie dem Stinger. Diese wolle die Marke nicht aufgeben. Den Meta Turismo beschrieb er als „Sportlimousine für die Gamer-Generation“. Autocar konnte einen Blick auf das Konzept sowie eine vorgeschlagene Fastback-Variante werfen. Deren Profil kommt laut dem Portal dem Ioniq 9 von der Schwestermarke Hyundai nahe, dieser Entwurf wurde bisher nicht öffentlich gezeigt.

Europas Designchef Oliver Samson sagte, das Team habe prüfen wollen, ob ein solches Fahrzeug möglich sei und wie es aussehen könnte. Dafür habe man beweisen müssen, dass es funktionieren würde. Nach seiner Aussage wäre es physisch möglich.

Neue Designsprache soll Nutzungserlebnis verändern

Die nächste Generation der Kia-Modelle soll im Vergleich zu heutigen Autos nicht drastisch anders aussehen. Die wichtigsten Änderungen sollen darin liegen, wie sich die neuen Autos in der Nutzung anfühlen. Chefdesigner Habib verband dies im Gespräch mit Autocar mit Architektur, Bedienbarkeit und Nutzererlebnis von E-Autos.

Das erste erwartete Modell mit Einfluss der neuen Designsprache ist ein elektrisches Stadtwagen. Er könnte als Stromer-Alternative zum Kleinstwagen Picanto positioniert werden. Bei der Vorstellung später in diesem Jahr könnte die Baureihe die Bezeichnung EV1 tragen und bis Ende 2027 in den Verkauf gehen.

Innenraum-Designchef Jochen Paesen sagte, die künftige Designphilosophie Opposites United: Evolution solle Elektroautos emotional ansprechender machen. Der Innenraum soll dabei eine zentrale Rolle spielen. Der beim Vision Meta Turismo umgesetzte minimalistische, funktionale und technikgeprägte Ansatz wird den Angaben zufolge für kommende Modelle geprüft.

Kia will seine Modelle nicht nach Antriebsart unterscheiden. Designchef Habib sagte, die Marke wolle authentisch sein. Klassische und E-Modelle sollen einander beeinflussen, ohne dass ein Verbrenner wie etwas anderes wirken soll. „Elektrofahrzeuge haben uns die Möglichkeit gegeben, Dinge auf neue Weise anzugehen. Sie haben die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor beeinflusst und in gewisser Weise Ideen und Denkweisen in der Welt der Verbrennungsmotoren vorangetrieben“, so Innenraum-Designchef Pasen. „Aber wir versuchen nicht, ein Verbrennerauto wie etwas anderes aussehen zu lassen: Es ist immer noch ein echtes Verbrennerauto, aber sie Verbrenner- und Elektroautos beeinflussen sich gegenseitig.“