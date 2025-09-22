Mercedes plant MMA-Nachfolger für die A-Klasse

Mercedes-Benz hat angekündigt, die A-Klasse auslaufen zu lassen. Das Kompaktmodell passt nicht zum stärkeren Fokus der Stuttgarter auf Premiumautos. Inzwischen wurde die Laufzeit aber verlängert, es soll zudem ein neues kompaktes Modell der Marke geben.

„Wir führen auf Basis unserer neuen MMA-Architektur nach dem CLA weitere Modelle ein. Glauben Sie mir: Es wird langfristig ein Einstiegsmodell in die Welt von Mercedes-Benz geben“, sagte Vertriebschef Mathias Geisen im Gespräch mit der Automobilwoche.

MMA steht für Mercedes Modular Architecture. Die Plattform wurde vorrangig für Elektroautos konzipiert, erlaubt aber auch noch Hybridfahrzeuge. Die neue CLA-Baureihe führt die Plattform ein – zuerst mit der Limousine, demnächst folgt das Kombi-Format.

Die Laufzeit der derzeitigen A-Klasse­-Generation hat Mercedes bis 2028 auf dann zehn Jahre verlängert. Ursprünglich sollte das vor allem in Europa beliebte Modell im kommenden Jahr auslaufen. „Die A-Klasse ist für uns ein hoch relevantes Fahrzeug und erfreut sich großer Nachfrage. Um eine Angebotslücke zu vermeiden, haben wir die Laufzeit verlängert“, erklärte Geisen.

Der Preis des günstigsten Modells von Mercedes startet bei rund 34.300 Euro. Der neue CLA kostet in der Elektro-Version mindestens rund 55.900 Euro, der später folgende Hybrid soll ab etwa 46.500 Euro zu haben sein. Was für ein Auto genau auf der MMA als neues Einstiegs-Modell kommt, bleibt abzuwarten. Als wahrscheinlich gilt laut der Automobilwoche, dass es statt einer neuen Baureihe eine modifizierte und kostengünstige Variante eines bestehenden SUV geben wird.

Auf der MMA sollen außerdem nach CLA und CLA Shooting Brake in den kommenden zwei Jahren noch die kompakten SUV GLB und GLA folgen. Die Produktion der B‑Klasse wird dagegen laut dem Bericht wie geplant im kommenden Jahr eingestellt.

Mit kompakten Modellen lässt sich weniger verdienen als mit großen. Deshalb wollte Mercedes eigentlich im Rahmen des verkündeten stärkeren Fokus auf „Luxus“ die A-Klasse nicht mehr weiterbauen. Da die Strategie aber nicht wie erhofft funktioniert, hat man sich nun für ein neues Einstiegs-Modell entschieden. „Viele unserer Kunden binden wir mit der A-Klasse schon früh an unsere Marke“, sagt Geisen.

Das geplante neue Einstiegs-Modell ist Teil einer größeren Modelloffensive von Mercedes. „Wir bringen in den nächsten zwei Jahren mehr als 40 neue Modelle. Wir hatten noch nie eine derart große Produktoffensive. Unsere Autos werden in ihren Kategorien neue Standards setzen“, so der Vertriebschef.