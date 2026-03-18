Mercedes A-Klasse erhält auf MMA-Plattform neue (Elektro-)Generation

Da die vor einigen Jahren ausgerufene Luxus-Strategie von Mercedes-Benz nicht aufgeht, will die Premiummarke nun auch wieder das Kompakt-Segment intensiver bedienen. Deshalb erhält die A-Klasse nun doch einen Nachfolger. Dieser wird laut einem Bericht deutlich anders daherkommen als das bestehende Modell.

Laut AutoExpress wechselt der bisher auf einer Verbrennerplattform fahrende Wagen auf die neue, vorrangig für Elektroautos konzipierte Mercedes Modular Architecture. Diese wurde im letzten Jahr von dem jüngsten CLA eingeführt, den es als Limousine und Kombis sowie rein elektrisch und als Hybrid gibt.

Die aktuelle A-Klasse wird seit 2018 ausgeliefert und fährt maximal teilelektrisch als Plug-in-Hybrid. Dennoch soll die Neuauflage erst 2029 auf den Markt kommen. Die Produktion der nächsten Generation soll dann nicht mehr in Deutschland, sondern in Ungarn stattfinden.

Im Interview mit AutoExpress erklärte Robert Lesnik, Leiter des Außendesigns bei Mercedes: „Die aktuelle A-Klasse wird nächstes Jahr ins Werk in Ungarn verlegt. Das Werk ist für die nächste Generation der A-Klasse gerüstet.“ Er fügte hinzu, dass keine wesentlichen Umstellungen an der Fertigungslinie in Ungarn erforderlich seien, um den Anforderungen der neuen MMA-Plattform gerecht zu werden.

The Mercedes A-Class will live on, but it's getting a massive transformation in order to take on the Audi A3 e-tron…>> https://t.co/L8VHdmsgjE pic.twitter.com/NqPqKiKZ4t — Auto Express (@AutoExpress) March 17, 2026

MMA als neue Basis

Am Beispiel der aktuellen CLA-Klasse erklärte Lesnik: „Bei der CLA-Klasse hatten wir zunächst ein Elektroauto und dann einen Hybrid, aber die A-Klasse kommt erst in drei Jahren auf den Markt. Die MMA-Plattform ist flexibel, was großartig ist, denn in Zukunft werden wir unsere Pläne schneller ändern müssen als heute.“ Die MMA sei ursprünglich als Basis für vier Modelle gedacht gewesen: die bereits gestarteten neuen Generationen von CLA und CLA Shooting Brake sowie die kommenden neuen Versionen der SUV GLA und GLB. Zukünftig werde als fünftes Modell auch die A-Klasse die neue Plattform nutzen.

„Die nächste A-Klasse sollte eher eine stilvollere Cab-Back-Karosserie als ein Cab-Forward-Design haben“, so Lesnik. Entsprechend soll die erwartete rein elektrische A-Klasse die längere Motorhaube des CLA übernehmen und wie die bestehende Version ein Fließheck-Fahrzeug sein. Diese Form ist aerodynamisch nicht so optimal wie die der besonders windschlüpfrig konzipierten größeren Mercedes-Elektroautos der EQE- und EQS-Reihe. Deren Design kam jedoch nicht gut am Markt an, die Schwaben lassen ihre E-Autos daher zukünftig wieder den herkömmlich angetriebenen Modellen ähneln.

Trotzdem soll die Aerodynamik der ersten Elektro-A-Klasse fast bis zu 800 Kilometer Reichweite ermöglichen, so AutoExpress. Das Portal erwartet Ausführungen ähnlich wie beim CLA mit Heck- und Allradantrieb. Auch eine potente AMG-Variante sei möglich. Der Name A-Klasse werde voraussichtlich behalten. Wie beim CLA und auch beim neuen GLC sollten die Batterie-Versionen der Baureihe demnach den Zusatz „mit EQ-Technologie“ erhalten.

Preislich sollte sich die A-Klasse mit EQ-Technologie unter dem elektrischen CLA einreihen. Die Limousine kostet als Elektroauto hierzulande ab rund 49.400 Euro.