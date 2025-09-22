Stellantis stellt Prototyp mit Intelligent Battery Integrated System (IBIS) vor

Der europäische Autokonzern Stellantis hat in Zusammenarbeit mit Saft, einer Tochtergesellschaft von TotalEnergies, einen eigenen Angaben nach „bahnbrechenden“ Fahrzeugprototyp mit der Technologie Intelligent Battery Integrated System (IBIS) vorgestellt.

„Das Projekt ist Teil einer französischen Forschungskooperation zur Entwicklung effizienter, nachhaltiger und kostengünstiger Systeme zur Energiespeicherung und elektrischer Umwandlung“, heißt es. „Mit dem Beginn der Praxistests auf öffentlichen Straßen markiert dieser Meilenstein einen bedeutenden Fortschritt in der Elektrifizierung sowohl für mobile als auch für stationäre Energieanwendungen.“

Das erste voll funktionsfähige batterieelektrische Fahrzeug mit IBIS-Technologie ist ein neuer Peugeot E-3008 auf der Plattform STLA Medium. Der Prototyp sei das Ergebnis jahrelanger Entwicklungsarbeit, Modellierung und Simulation von Stellantis und Saft mit Unterstützung von E2-CAD, Sherpa Engineering sowie führenden französischen Forschungseinrichtungen wie dem CNRS, der Université Paris-Saclay und dem Institut Lafayette.

Seit Mitte 2022 ist ein erster IBIS-Demonstrator für stationäre Anwendungen im Einsatz, der zentrale technische Konzepte validiert und laut Stellantis diverse Patente hervorgebracht hat. Der Übergang zu einem mobilen Prototyp sei ein entscheidender Entwicklungsschritt.

IBIS erfindet laut den Entwicklern den elektrischen Antriebsstrang neu, indem Wechselrichter- und Ladefunktionen direkt in die Batterie integriert werden – unabhängig von der Batterietechnologie oder Anwendung. Die Architektur unterstützt sowohl Wechselstrom (AC) als auch Gleichstrom (DC) und liefert elektrische Energie direkt an den Motor oder das Bordnetz, während gleichzeitig das 12-V-Netz und die Nebenaggregate des Fahrzeugs versorgt werden.

Als Hauptvorteile werden aufgeführt:

Effizienz & Leistung: Bis zu 10 Prozent Energieeffizienzverbesserung (WLTP-Zyklus) und 15 Prozent Leistungsgewinn (172 vs. 150 kW) bei gleicher Batteriegröße.

Gewicht- & Platzersparnis: Reduziert das Fahrzeuggewicht um 40 Kilogramm und gibt bis zu 17 Liter Volumen frei, was eine bessere Aerodynamik und Designflexibilität ermöglicht.

Schnelleres Laden: Frühe Ergebnisse zeigen eine Reduzierung der Ladezeit um 15 Prozent (z. B. von 7 auf 6 Stunden bei einem 7-kW-Wechselstromladegerät) sowie eine Energieeinsparung von 10 Prozent.

Vereinfachte Wartung: Einfachere Instandhaltung und bessere Voraussetzungen für die Wiederverwendung von Second-Life-Batterien sowohl in Automobil- als auch in stationären Anwendungen.

IBIS vereinfache nicht nur die Wartung, sondern erleichtert auch die Wiederverwendung von Second-Life-Batterien in stationären Automobilanwendungen, indem es die Notwendigkeit einer umfassenden Überholung reduziert, erklärt Stellantis. Second-Life-Batterien sind gebrauchte Batterien, meist aus E-Fahrzeugen, die nach ihrem Einsatz dort in weniger anspruchsvollen Anwendungen wie stationären Energiespeichern weiterverwendet werden.

„Dieses Projekt spiegelt unsere Überzeugung wider, dass Vereinfachung Innovation ist. Indem wir die Architektur des elektrischen Antriebsstrangs überdenken und vereinfachen, machen wir ihn leichter, effizienter und kostengünstiger“, so Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer bei Stellantis. „Dies sind die Arten von Innovationen, die uns helfen, unseren Kundinnen und Kunden bessere und erschwinglichere Elektrofahrzeuge zu liefern.“

Phase 2 des Projekts begann im Juni 2025 mit fortgesetzter Unterstützung der französischen Regierung im Rahmen von „France 2030″. Der Fokus liegt nun auf Praxistests unter realistischen Fahrbedingungen, die den Weg für die Integration der IBIS-Technologie in Serienfahrzeuge von Stellantis bis zum Ende des Jahrzehnts ebnen könnten.

Über die Automobilindustrie hinaus hat die IBIS-Architektur laut den Beteiligten Potential für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen, darunter Schienenverkehr, Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt und Rechenzentren.