Mercedes: A-Klasse-Nachfolger auf Stromer-Plattform MMA geplant

Mercedes-Benz hat im letzten Jahr den neuen CLA auf der vorrangig für Elektroautos konzipierten MMA (Mercedes Modular Architecture) eingeführt. Es gibt ihn als Limousine und Kombi, jeweils rein elektrisch und mit Hybridsystem. Wie Entwicklungschef Jörg Burzer nun bekannt gab, wird Mercedes auch darunter ein MMA-Modell einführen.

„Es wird ein eigenständiges Modell auf der MMA-Plattform sein, das es so bisher nicht gibt“, sagte Burzer der Automobilwoche. Die neue A-Klasse auf der MMA werde 2028 eingeführt. Statt den bisher mit CLA, CLA Shooting Brake sowie GLA und GLB geplanten vier Fahrzeugen werde es dann fünf im Einstiegssegment geben.

Auch Konzernchef Ola Källenius hatte am Rande der S-Klasse-Premiere einen Ausblick auf das neue Modell gegeben. Nach Diskussionen mit den europäischen Händlern habe man sich zu einer Neuauflage entschlossen, so der Bericht. Die Erreichbarkeit und die Skalierbarkeit eines solchen Autos seien nach wie vor wichtige Ziele für den Stuttgarter Autohersteller. Nachdem ihm mehrere Designentwürfe vorgelegt wurden, sei klar gewesen: „Das wird ein verdammt attraktives Auto, das müssen wir machen“, erklärte Källenius.

„Unsere Überlegung hierbei ist: Neben den Modellen mit langem Radstand speziell für Asien und Überlegungen zu noch stärker für die USA angepassten Modellen wollen wir vor allem für Europa auch künftig ein hochattraktives Einstiegsmodell auf Basis der MMA-Architektur anbieten“, sagte Burzer. Das geplante Modell werde sich noch stärker an jüngere Zielgruppen in Europa wenden.

Nach Informationen der Automobilwoche soll es sich bei der nächsten Generation der A-Klasse um ein Crossover-Modell handeln, das die Vorzüge eines SUV mit denen eines kompakten Vans kombiniert. Ein Elektroauto im klassischen Kompaktwagen-Format, wie die schon 2017 gezeigte Mercedes-Studie EQA Concept, ist demnach nicht geplant.

Das Modell dürfte laut der Automobilwoche im ungarischen Kecskemét vom Band laufen. Dorthin werde auch das aktuelle Modell im ersten Quartal aus Rastatt heraus verlagert, bevor es Ende 2027 auslaufen und ersetzt werde. Die Kosten dort seien im Vergleich zu Deutschland deutlich niedriger. Burzer sehe für die Plattform „profitables Wachstumspotenzial“ in Europa, zumal die bereits eingeführten Autos der MMA-Plattform „sehr gut“ im Markt ankämen.