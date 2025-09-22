Yangwang U9 Xtreme erreicht 496 km/h auf der Rennstrecke

Der chinesische Elektro-Supersportwagen Yangwang U9 Xtreme ist laut dem Mutterkonzern BYD seit Kurzem das schnellste Serienauto der Welt. Das rein batteriebetriebene Fahrzeuge erreichte demnach auf der Teststrecke von ATP Automotive Testing im niedersächsischen Papenburg 496,22 km/h.

Damit übertrumpfte der U9 Xtreme (ehemals U9 Track Edition) nicht nur seinen im August auf derselben Strecke erzielten Elektroauto-Rekord von 472,41 km/h, sondern löste auch den mit Verbrennungsmotor betriebenen Bugatti Chiron als überhaupt schnellstes für die Straße zugelassenes Auto ab. Der Chiron Super Sport 300+ hielt den bisherigen Rekord seit 2019 mit einer Spitzengeschwindigkeit von 490 km/h.

Am Steuer des Yangwang U9 Xtreme saß wieder der deutsche Rennfahrer Marc Basseng. Er pilotierte ein mit vier jeweils 555 kW/755 PS starken Motoren auf 2.250 kW/3.059 PS Systemleistung kommendes Elektroauto. Die reguläre, nicht für die Rennstrecke ausgelegte Version des China-Stromers kommt „nur“ auf 960 kW/1.305 PS. Die Systemspannung beträgt 1.200 Volt, eine Steigerung gegenüber dem bestehenden 800-Volt-System des U9.

Die Wärmeentwicklung wird im Vergleich zu einer 800-Volt-Plattform bei gleicher Leistungsabgabe um bis zu 67 Prozent reduziert, heißt es. In Kombination mit der „Blade“-Batterie von BYD werde die Dichte jeder Zelle im Vergleich zu einem 800-Volt-System um 170 Prozent erhöht, was Entladeraten von bis zu 30 C ermögliche, berichtet TopGear.

Auch die Räder des Yangwang U9 Xtreme sind kleiner als bei der herkömmlichen Version, nämlich 20 Zoll statt 21 Zoll. Vorne kommen Reifen mit einer Breite von 325 statt 275 Millimetern zum Einsatz kommen, die zu den Hinterreifen passen. Der U9 Xtreme weist zudem eine geringere Spurweite auf. Das Gesamtgewicht beträgt 2.480 Kilogramm, 5 Kilogram mehr als beim regulären Model.

„Dieser Rekord war nur möglich, weil der U9 Xtreme einfach eine unglaubliche Leistung hat“, erklärt Pilot Basseng. „Technisch gesehen ist so etwas mit einem Verbrennungsmotor nicht möglich. Dank des Elektromotors ist das Auto leise, es gibt keine Lastwechsel, und das ermöglicht es mir, mich noch mehr auf die Strecke zu konzentrieren.“

„Dies ist ein unglaublich stolzer Moment für alle in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Yangwang ist eine Marke, die das Unmögliche nicht kennt, und nur durch dieses Engagement für die Zukunft kann man ein Fahrzeug wie den U9X entwickeln“, so Stella Li, Executive Vice President von BYD. „Es ist großartig, dass das schnellste Serienauto der Welt jetzt ein Elektroauto ist.“

Nur 30 Stück des Yangwang U9 Xtreme sollen für den Verkauf produziert werden. Der Preis dürfte über den etwa 230.000 Euro des U9 liegen.

Yangwang kommt nach Deutschland

BYD hat im August bestätigt, die vor etwa mehr als zwei Jahren in China gestartete Marke Yangwang auch in Europa einzuführen. Das Angebot befindet sich im Portfolio des Unternehmens über der Kernmarke BYD sowie der inzwischen den Premiummarkt bedienenden Marke Denza. Die Fahrzeuge sind technisch hochgerüstete, leistungsstarke Spitzenmodelle, die es mit Luxusmarken wie Bentley, Porsche und Ferrari aufnehmen sollen.

Neben dem Supersportler U9 soll in Europa das Luxus-SUV mit Range-Extender-Technologie U8 angeboten werden. Weitere Baureihen könnten folgen, darunter die Limousine U7 Super-Saloon.