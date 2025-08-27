Yangwang U9 Track Edition stellt mit 472,41 km/h neuen E-Auto-Rekord auf

Der chinesische Stromer-Hersteller BYD hat mit seiner Luxusmarke Yangwang einen neuen Weltrekord für Elektroautos aufgestellt. Auf der Teststrecke von ATP Automotive Testing im niedersächsischen Papenburg erreichte der U9 Track Edition im August eine Höchstgeschwindigkeit von 472,41 km/h.

Damit übertraf der U9 Track Edition deutlich den bisherigen Rekord von 438,7 km/h, den der deutsche Rennfahrer Marc Basseng im Jahr 2024 ebenfalls in Papenburg mit einem Aspark SP600 aufgestellt hatte. Am Steuer der neuen Rekordfahrt saß erneut Basseng.

„Letztes Jahr dachte ich, ich hätte meinen Höhepunkt erreicht. Ich hätte nie gedacht, dass ich meinen eigenen Rekord so schnell brechen würde – aber hier sind wir nun, auf derselben Strecke, mit neuen Technologien, die dies möglich gemacht haben“, so Basseng zu seiner neuesten Bestzeit.

Die technische Basis des U9 Track Edition übertrifft die Standardversion des Yangwang U9 deutlich. Während das Serienmodell über eine Leistung von 960 kW/1.305 PS verfügt, bringt es die Track Edition auf 2.250 kW/3.059 PS, verteilt auf vier Elektromotoren mit jeweils 555 kW/755 PS. Die Systemspannung wurde auf 1.200 Volt erhöht und die Komponenten gezielt für extreme Belastungen ausgelegt, einschließlich eines speziellen Thermomanagements.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren

Für den Rekordlauf wurde der große Heckflügel des Fahrzeugs entfernt. Darüber hinaus behält der U9 Track Edition das aerodynamische Design des regulären U9, ist aber mit einem verbesserten, optionalen Frontsplitter aus Carbon ausgestattet. Auch bei den Reifen gab es Fortschritte: Bereits im Vorjahr hatte das Standardmodell in Papenburg eine Höchstgeschwindigkeit von 391,94 km/h erreicht, war jedoch durch die Reifen limitiert. In Zusammenarbeit mit Giti Tire entwickelte Yangwang daraufhin neue Semi-Slicks speziell für die Rennstrecke.

Zu dem neuen Pneu heißt es: „Dieser Hochleistungsreifen zeichnet sich durch optimierte Mischungsmaterialien und ein maßgeschneidertes Profildesign aus, während eine innovative Rändelung an der Schnittstelle zwischen Rad und Felge in Kombination mit einem hochviskosen Schmiermittel das relative Schlupfverhalten zwischen Reifen und Felge bei starker Beschleunigung oder Bremsung minimiert.“ Dies reduziere Drehmomentverluste und Reifenverschleiß und verbessere gleichzeitig die Vorhersagbarkeit und Stabilität bei dynamischen Manövern.

Der mit den 472,41 km/h erreichte Weltrekord unterstreicht den Anspruch von Yangwang, sich in der Welt der Hypercars zu etablieren. Der U9 wurde bereits auf der für viele als Referenz geltenden Nürburgring-Nordschleife getestet, konnte sich dort jedoch bislang nicht gegen Konkurrenten wie den Xiaomi SU7 Ultra, Rimac Nevera oder Porsche Taycan Turbo GT durchsetzen. Mit der nun vorgestellten Track Edition könnte sich dies ändern.

Yangwang kommt nach Europa

BYD hat im August bestätigt, mehr als zwei Jahre nach dem Start in China Yangwang auch in Europa einzuführen. Das Angebot befindet sich im Portfolio des Unternehmens über der Kernmarke BYD sowie der einst das Volumensegment, inzwischen aber den Premiummarkt bedienenden Marke Denza. Die Fahrzeuge sind technisch hochgerüstete, leistungsstarke Spitzenmodelle, die es mit Luxusmarken wie Bentley, Porsche und Ferrari aufnehmen sollen.

Die Yangwang-Modelle sollen nach dem bevorstehenden Start von Denza hierzulande eingeführt werden. Konkret sind für Europa das Luxus-SUV mit Range-Extender-Technologie U8 und der vollelektrische Supersportler U9 vorgesehen. Weitere Baureihen könnten folgen, darunter die Limousine U7 Super-Saloon. Zu den Preisen gibt es noch keine Angaben.