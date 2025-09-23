VinFast bekräftigt Expansion nach Europa

Der vietnamesische Hersteller von Elektroautos VinFast bekräftigt sein Engagement in Europa. Während Spekulationen darauf hindeuteten, dass das Unternehmen die Aktivitäten auf dem Kontinent zurückfahren könnte, baue man die Präsenz „still und leise, aber entschlossen aus“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung.

„Anstatt sich zurückzuziehen, positioniert sich das Unternehmen als langfristiger Partner für Europas grüne Wende und bringt frischen Wettbewerb, neue Ideen und ein Engagement mit, das weit über die Fahrzeuge selbst hinausgeht“, so VinFast. Die Strategie umfasst dabei neben Pkw künftig auch elektrische Busse.

In einer kürzlichen Telefonkonferenz erklärte Le Thi Thu Thuy, Vorstandsvorsitzende von VinFast: „Kundenreferenzen und Mundpropaganda stärken unseren Markenruf. Wir danken unseren Händlerpartnern und Kunden für ihr Vertrauen während dieser Übergangsphase. Zum 30. Juni verfügten wir über 30 Ausstellungsräume in Nordamerika und Europa, davon mehr als 80 Prozent Händlerausstellungsräume.“

„Weit entfernt“ von dem erwarteten Rückzug

„Weit entfernt“ von dem erwarteten Rückzug, lege man still und bewusst den Grundstein für eine nachhaltige Präsenz in Europa. Man setze darauf, dass die Kombination aus Preisen, „solider Unterstützung“ und einem ganzheitlichen Ansatz für die elektrische Umstellung bei europäischen Autofahrern Anklang findet.

VinFast baut seine Präsenz in Europa mit einer Strategie aus, „die über den Einzelwagenverkauf hinausgeht und ein umfassendes Angebot an Elektrofahrzeugen sowie ein starkes Support-Netzwerk einführt“, heißt es. „Das Unternehmen baut sein Ökosystem aktiv aus, nicht nur durch die Bereitstellung der modernen SUVs VF 8 und VF 6, sondern auch durch den schnellen Ausbau seines Händler- und Servicenetzes.“

VinFast betont die Garantien für seine bisher exportierten Stromer: Das kompakte SUV VF 6 verfügt über eine Garantie von bis zu sieben Jahren oder 100.000 Meilen (161.000 km), die Batterie ist acht Jahre lang ohne Kilometerbegrenzung abgedeckt. Das Mittelklasse-SUV VF 8 bietet eine zehnjährige Batteriegarantie oder eine unbegrenzte Kilometergarantie für den privaten Gebrauch sowie eine ähnliche zehnjährige Garantie für das Fahrzeug selbst über 125.000 Meilen (201.000 km).

Die Expansion basiere auf strategischen Kooperationen mit lokalen Händlern und Servicepartnern, so VinFast. „Dies ermöglicht ein kosteneffizientes Wachstum und gewährleistet gleichzeitig ein erstklassiges Kundenerlebnis.“ Vorstandsvorsitzende Le Thi Thu Thuy: „Wir haben Europa schon immer als strategischen Markt betrachtet, nicht nur wegen seines Potenzials, sondern auch wegen unserer gemeinsamen Vision einer grünen und nachhaltigen Zukunft. Die Einführung unserer Elektrobuslinie VinBus auf der Busworld ist ein eindrucksvolles Zeichen unseres langfristigen Engagements.“

VinFast wurde 2017 gegründet und begann vier Jahre später mit der Produktion von Elektrofahrzeugen. Verbrenner-Modelle stellt das Unternehmen inzwischen nicht mehr her. VinFast gehört zum Mischkonzern Vingroup und wird von dessen Gründer, dem vietnamesischen Milliardär Pham Nhat Vuong, mit seinem eigenen Vermögen unterstützt.