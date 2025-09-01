VinFast kündigt Elektro-Busse für Europa an

Der vietnamesische Fahrzeughersteller VinFast wird im Oktober erstmals seine Elektrobusse auf dem europäischen Markt präsentieren. Auf der Fachmesse Busworld in Brüssel sollen die beiden Modelle EB 8 und EB 12 vorgestellt werden. Beide E-Busse wurden laut dem Unternehmen speziell für Europa entwickelt und entsprechen den UNECE- sowie CE-Vorschriften. Sie sollen eine reale Reichweite von bis zu 400 Kilometern bieten.

Angetrieben werden die Fahrzeuge von Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) mit einer Kapazität von bis zu 422 kWh. Diese stammen laut VinFast von „bewährten weltweit führenden Anbietern wie CATL und Gotion“. Die Ladeleistung der Busse beträgt bis zu 140 kW, was eine vollständige Aufladung in zwei bis drei Stunden ermöglichen soll. Weitere technische Details, darunter Abmessungen oder Passagierkapazität, will man erst bei der Messe bekannt geben.

Neben der Produktpräsentation will VinFast auf der Busworld seine Strategie für den Einstieg in den europäischen Markt für öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erläutern. Dabei setzt das Unternehmen auf Kooperationen mit europäischen Partnern aus den Bereichen Transport und Infrastruktur. Dieses Vorgehen entspricht dem bereits eingeschlagenen Weg bei der Einführung seiner Elektro-SUVs wie dem VF 6 und VF 8 in Europa.

„Europa teilt die Vision von VinFast von einer grünen und nachhaltigen Zukunft, und die Vorstellung unserer VinFast-Elektrobusmodelle auf der Busworld ist ein starkes Statement für das langfristige Engagement von VinFast in der Region”, sagt Le Thi Thu Thuy, Vorsitzende von VinFast.

„Umfassendes Ökosystem für den ökologischen Wandel“

„Über einzelne Elektroautos hinaus bauen wir ein umfassendes Ökosystem für den ökologischen Wandel auf, um den Zugang zu elektrifiziertem Verkehr einfacher denn je zu machen“, so die Managerin weiter. „Mit einer immer vielfältigeren Produktpalette sind wir zuversichtlich, dass wir zur Schaffung eines emissionsfreien Verkehrssystems und eines saubereren, grüneren Lebens für die Europäer beitragen können.“

VinFast erklärt, dass seine Expansion in Europa im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen und den Zielen der EU für den ökologischen Wandel stehe. Dazu gehört die EU-Vorgabe, dass neue Stadtbusse die Emissionen ab 2030 um 90 Prozent senken müssen (gegenüber 2019). 2035 müssen neue Fahrzeuge dann emissionsfrei sein.

In seinem Heimatmarkt Vietnam bietet VinFast bereits seit vier Jahren Elektrobusse an. Das Unternehmen verfügt dort über eine jährliche Produktionskapazität von 1.500 bis 2.000 Fahrzeugen. Mit der Einführung der Busse EB 8 und EB 12 in Europa verfolgt man nach eigenen Angaben das Ziel, „intelligente, grüne und nachhaltige Städte” mitzugestalten und Elektromobilität für alle zugänglich zu machen.