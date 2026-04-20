Hybrid und Elektro: Dudenhöffer sieht für deutsche Hersteller mehrgleisige Strategie

Deutsche Autohersteller stehen zwischen unterschiedlichen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in Europa, den USA und China. Während die Bundesregierung in Brüssel für längere Übergangsfristen kämpft, hat die E-Mobilität in den Vereinigten Staaten unter der Trump-Regierung an Schwung verloren. In China dominiert dagegen der Elektroauto-Markt.

Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer fordert vor diesem Hintergrund einen pragmatischen Kurs, berichtet Merkur.de. Deutsche Hersteller könnten nicht allein auf das Elektroauto setzen. „Wir werden mehrgleisig fahren“, sagt Dudenhöffer im Gespräch mit Ippen.Media und sieht den Verbrennungsmotor vor allem als Teil eines Hybridsystems erhalten.

Bei klassischen Verbrennern zeichnet sich zugleich ein Rückgang ab. „Den Diesel kann man wirklich langsam vergessen“, so der Experte. Hybride legten weiter zu, und auch reine Stromer gewönnen trotz einzelner Rückschläge an Popularität.

Für den US-Markt beschreibt Dudenhöffer eine klare Entwicklung. Dort habe der E-Antrieb durch die Politik Donald Trumps an Dynamik verloren. „In den USA kann man das Elektroauto vergessen“, meint er. Zugleich bleibe der Markt für deutsche Hersteller wichtig, sei aber nicht mehr tonangebend.

China nimmt in dieser Gegenüberstellung eine andere Rolle ein. Das Land produziert nach Angaben Dudenhöffer mehr als 30 Millionen Fahrzeuge pro Jahr, darunter einen stark wachsenden elektrischen Anteil. Ohne eine starke E-Strategie würden deutsche Hersteller dort „klar verlieren“.

Auch in Deutschland und Europa läuft die Debatte weiter. Bundeskanzler Friedrich Merz hat erklärt, die Bundesregierung lehne die für 2027 geplante Verschärfung der Flottenwerte bei Hybriden ab. Fahrzeuge mit „regenerativen Kraftstoffen“ wie E-Fuels sollen zudem als Nullemissionsfahrzeuge gelten. Die Koalition fordert flexiblere Regeln im EU-Recht, um Strafzahlungen für deutsche Hersteller zu vermeiden, und lehnt zugleich Vergünstigungen für kleine, umweltschonendere Elektroautos ab.

Für die kommenden Jahre sieht Dudenhöffer zwei zentrale Antriebe: den Verbrennungsmotor als Hybrid-Kombination und den reinen Elektroantrieb. Der Hybrid schließe Versorgungslücken, Vollstromer setzten sich parallel weiter durch – vor allem in China und Europa. Mit den CO₂-Anforderungen in Europa steige die Bedeutung des Elektroautos weiter, um 2030 erwartet der Branchenkenner einen deutlichen Schub.