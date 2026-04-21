Toyota steigert Elektroauto-Absatz in Europa im ersten Quartal 2026 um 79 Prozent

Toyota hat in Europa im ersten Quartal 2026 insgesamt 318.103 Fahrzeuge der Marken Toyota und Lexus verkauft. Der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge stieg gegenüber dem Vorjahr um acht Prozentpunkte auf einen Höchststand von 86 Prozent. Der Absatz rein batterieelektrischer Fahrzeuge (BEV) erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 79 Prozent.

Wesentlicher Wachstumstreiber war laut dem japanischen Automobilriesen das erweiterte Angebot an batterieelektrischen Modellen, darunter der aktualisierte bZ4X, der neue C-HR+ sowie der Urban Cruiser. Toyota behauptete mit einem Marktanteil von 6,6 Prozent seine Position als zweitstärkste Pkw-Marke in Europa. Gleichzeitig erzielte Toyota Professional mit 40.039 verkauften Nutzfahrzeugen das stärkste Quartal seiner Geschichte – ein Plus von acht Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

„Das Ergebnis des ersten Quartals zeigt den deutlichen Aufwärtstrend unserer batterieelektrischen Strategie in Europa. Mit der Weiterentwicklung des bZ4X sowie der Einführung des Toyota C HR+ und des Urban Cruiser erweitern wir konsequent unser Angebot an batterieelektrischen Fahrzeugen und setzen gleichzeitig unseren technologieoffenen Multi Path Ansatz zur Elektrifizierung fort“, sagt Till Conrad, Executive Vice President Sales, Toyota Motor Europe.

Toyota verkaufte zwischen Januar und März 2026 insgesamt 297.581 Fahrzeuge in Europa. Der kleine Yaris Cross war den Angaben zufolge mit einem Segmentanteil von 19 Prozent das meistverkaufte Modell im europäischen B‑SUV‑Segment. Zu den volumenstärksten Modellen zählten zudem die Yaris‑ und Corolla‑Baureihen, der C‑HR sowie der bZ4X. Der Elektrifizierungsanteil bei Toyota stieg auf 85 Prozent und lag damit neun Prozentpunkte über dem Vorjahresniveau. Der Absatz batterieelektrischer Toyota-Fahrzeuge erreichte 25.640 Einheiten und lag damit 85 Prozent über dem Vorjahreswert.

Toyota Professional setzte seinen Wachstumskurs fort. Besonders der Pick-up Hilux verzeichnete laut dem Hersteller mit 11.615 verkauften Fahrzeugen ein Plus von sieben Prozent. Die Transporter-Modellfamilie Proace legte um neun Prozent zu, wobei die Nachfrage nach den batterieelektrischen Varianten um 47 Prozent anstieg.

Die Edelmarke Lexus erzielte im ersten Quartal 2026 einen Absatz von 20.522 Fahrzeugen in Europa. In Westeuropa lag der Elektrifizierungsanteil bei 100 Prozent, europaweit bei 97 Prozent. Besonders dynamisch entwickelte sich das große SUV RX, dessen Absatz um 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr wuchs. Auch das Kompakt-SUV LBX trug mit 6215 verkauften Fahrzeugen wesentlich zum Ergebnis bei.