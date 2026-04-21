Toyota steigert Elektroauto-Absatz in Europa im ersten Quartal 2026 um 79 Prozent

Toyota hat in Europa im ersten Quartal 2026 insgesamt 318.103 Fahrzeuge der Marken Toyota und Lexus verkauft. Der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge stieg gegenüber dem Vorjahr um acht Prozentpunkte auf einen Höchststand von 86 Prozent. Der Absatz rein batterieelektrischer Fahrzeuge (BEV) erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 79 Prozent.
Wesentlicher Wachstumstreiber war laut dem japanischen Automobilriesen das erweiterte Angebot an batterieelektrischen Modellen, darunter der aktualisierte bZ4X, der neue C-HR+ sowie der Urban Cruiser. Toyota behauptete mit einem Marktanteil von 6,6 Prozent seine Position als zweitstärkste Pkw-Marke in Europa. Gleichzeitig erzielte Toyota Professional mit 40.039 verkauften Nutzfahrzeugen das stärkste Quartal seiner Geschichte – ein Plus von acht Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
„Das Ergebnis des ersten Quartals zeigt den deutlichen Aufwärtstrend unserer batterieelektrischen Strategie in Europa. Mit der Weiterentwicklung des bZ4X sowie der Einführung des Toyota C HR+ und des Urban Cruiser erweitern wir konsequent unser Angebot an batterieelektrischen Fahrzeugen und setzen gleichzeitig unseren technologieoffenen Multi Path Ansatz zur Elektrifizierung fort“, sagt Till Conrad, Executive Vice President Sales, Toyota Motor Europe.
Toyota verkaufte zwischen Januar und März 2026 insgesamt 297.581 Fahrzeuge in Europa. Der kleine Yaris Cross war den Angaben zufolge mit einem Segmentanteil von 19 Prozent das meistverkaufte Modell im europäischen B‑SUV‑Segment. Zu den volumenstärksten Modellen zählten zudem die Yaris‑ und Corolla‑Baureihen, der C‑HR sowie der bZ4X. Der Elektrifizierungsanteil bei Toyota stieg auf 85 Prozent und lag damit neun Prozentpunkte über dem Vorjahresniveau. Der Absatz batterieelektrischer Toyota-Fahrzeuge erreichte 25.640 Einheiten und lag damit 85 Prozent über dem Vorjahreswert.
Toyota Professional setzte seinen Wachstumskurs fort. Besonders der Pick-up Hilux verzeichnete laut dem Hersteller mit 11.615 verkauften Fahrzeugen ein Plus von sieben Prozent. Die Transporter-Modellfamilie Proace legte um neun Prozent zu, wobei die Nachfrage nach den batterieelektrischen Varianten um 47 Prozent anstieg.
Die Edelmarke Lexus erzielte im ersten Quartal 2026 einen Absatz von 20.522 Fahrzeugen in Europa. In Westeuropa lag der Elektrifizierungsanteil bei 100 Prozent, europaweit bei 97 Prozent. Besonders dynamisch entwickelte sich das große SUV RX, dessen Absatz um 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr wuchs. Auch das Kompakt-SUV LBX trug mit 6215 verkauften Fahrzeugen wesentlich zum Ergebnis bei.
Kommentare
MK meint
Schön, wie man sich mit Formulierungen die Welt schön redet:
Bei dem Satz „Toyota behauptete mit einem Marktanteil von 6,6 Prozent seine Position als zweitstärkste Pkw-Marke in Europa.“ werden bei vielen die Schlagworte „behauptet Marktanteil“ übrig bleiben. Genau das steht da aber nicht. Dort steht, man hat Rang 2 behauptet mit diesem Marktanteil. Liest man aber alte Toyota-Pressemitteilungen im Vergleich, sieht es nicht so rosig aus: Dort wurde für 2024 noch ein Marktanteil in Europa von 7,7% bei den PKW vermeldet. 6,6% in 2025 sind also eher ein Grund für blanke Panik im europäischen Management und keiner zum Feiern…
MK meint
Kleine Korrektur: Die 6,6% beziehen sich natürlich auf Q1/2026…trotzdem bleibt ein massiver Marktanteilsverlust binnen kurzer Zeit.
Calimator meint
Wow, der einstige Hybrid-Pionier hat seine Zulassungen bei echten Elektroautos (BEV) von so gut wie nix auf sehr wenig gesteigert.
Weiter so!
Futureman meint
Spannend wären die echten Zahlen, denn von einem (bisher sehr) niedrigen Stand ist es relativ einfach hohe Steigerungsraten zu erreichen. Oder hat Toyota deshalb bewusst die entscheidenden Zahlen weggelassen?
MK meint
@Futureman:
Zitat aus dem Artikel zumindest zur Marke Toyota (PKW): „Der Absatz batterieelektrischer Toyota-Fahrzeuge erreichte 25.640 Einheiten und lag damit 85 Prozent über dem Vorjahreswert.“ Bei der Gesamtverkaufszahl der Marke Toyota ist das dann ein Anteil von rund 8,5%, was für Toyota gut, im Vergleich zum europäischen Markt insgesamt aber natürlich indiskutabel schlecht ist.
Spannend dazu: erst vor kurzem habe ich einen Bericht gelesen, in dem die Entwicklung bei der Autohauskette Weller aufgegriffen wird: Neben einigen BMW-Standorten für Kunden von „Premiumautos“ bediente man den Massenmarkt in über 40 Autohäusern ausschließlich mit Toyota. Mittlerweile bietet rund die Hälfte dieser Standorte BYD und/oder MG an. Wie heißt es so schön: Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit: Scheinbar warten immer weniger Händler darauf, dass Toyota vernünftige eAutos anbietet und suchen sich Alternativen…ähnliches ist auch bei Ford-Händlern zu beobachten, auch wenn das erstmal Investitionen in Umbaumaßnahmen, Schulungen usw. bedeutet. Letztendlich macht es das Versagen von Firmen wie Toyota damit erst möglich, dass sich Hersteller wie BYD in Deutschland etablieren: Wenn eine Mittelständler, der immer Toyota als Firmenwagen hatte, jetzt zum Autohaus seines Vertrauens geht und auf BEV wechseln will, bekommt er von diesem Autohaus auch weiterhin Angebote…nur sind es halt keine Toyota mehr…
eBikerin meint
Du solltest mal anfangen die Artikel auch zu lesen:
„Der Absatz batterieelektrischer Toyota-Fahrzeuge erreichte 25.640 Einheiten und lag damit 85 Prozent über dem Vorjahreswert.“
E.Korsar meint
Mit den Zahlen im Artikel kannst du dir alles ausrechnen.
„Toyota steigert Elektroauto-Absatz in Europa im ersten Quartal 2026 um 79 Prozent“ hört sich halt besser an als „Rund 11770 Fahrzeuge mehr im ersten Quartal 2026“.