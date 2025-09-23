VW führt im August 2025 Europas Elektroauto-Verkäufe an, Tesla folgt auf Platz zwei

Im August 2025 war die Marke Volkswagen erneut Spitzenreiter beim Verkauf von rein batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) in Europa. Mit 16.105 abgesetzten Einheiten konnte VW ein Wachstum von 45 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat verzeichnen. Damit übertraf das Unternehmen deutlich den allgemeinen BEV-Markt, der laut Zahlen des Marktforschungsunternehmens Dataforce um 26 Prozent zulegte.

Tesla belegte mit 14.345 Verkäufen den zweiten Platz, was einem Rückgang von 23 Prozent im Vergleich zu August 2024 entspricht. Dennoch konnte sich der US-Elektroautobauer im Vergleich zum Juli verbessern, als Tesla nur den siebten Platz belegte. Auf dem dritten Platz lag BMW mit 12.546 verkauften Elektroautos, ein Plus von 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Juli hatte BMW noch Platz zwei eingenommen.

Kia, im Juli auf Platz neun, schied im August aus den Top Ten aus. Ford rückte dafür nach und verzeichnete 6.619 BEV-Verkäufe.

Marke E-Auto-Absatz 8/25 % Veränderung gegenüber 8/24 VW 16.105 +45 Tesla 14.245 -23 BMW 12.546 +7 Skoda 11.223 +82 Audi 9.564 +54 Hyundai 8.229 +85 Mercedes 8.207 +7 Renault 7.501 +86 Ford 6.619 +123 BYD 6.465 +118

Insgesamt stiegen die BEV-Verkäufe im August um 26 Prozent auf 154.582 Fahrzeuge, was einem Marktanteil von 20 Prozent entspricht. Die Daten von Dataforce decken 97 Prozent der Verkäufe in der EU, dem Vereinigten Königreich sowie den EMEA-Ländern ab.

Auch im bisherigen Jahresverlauf bis August liegt das BEV-Wachstum bei 26 Prozent. Während volumenstarke Modelle ein Plus von 29 Prozent verzeichneten, stiegen die Verkäufe im Premiumsegment um 18 Prozent.

Das Mittelklasse-SUV Tesla Model Y war trotz eines Rückgangs von 39 Prozent mit 8.173 Einheiten das meistverkaufte BEV im August. Es bleibt auch über das bisherige Gesamtjahr hinweg das führende Modell mit 83.314 Verkäufen, was jedoch einem Rückgang von 34 Prozent entspricht. Der neue Skoda Elroq, ein kompaktes SUV, landete im August mit 6.205 Einheiten auf Platz zwei der BEV-Bestseller. Auf Platz drei folgte das Tesla Model 3 mit 6.134 Verkäufen. Dieses Modell verzeichnete ein Plus von 43 Prozent und widersetzte sich damit dem bisherigen Abwärtstrend der Tesla-Verkäufe.

PHEV-Verkäufe legen deutlich zu

Plug-in-Hybride (PHEV) konnten im August besonders stark zulegen: Die Verkäufe stiegen um 57 Prozent auf 79.367 Fahrzeuge, was einem Marktanteil von 10 Prozent entspricht. Spitzenreiter war der VW Tiguan mit 4.335 Einheiten – ein Anstieg von 328 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Es folgten die teilelektrischen Varianten des BYD Seal U mit 3.715 Verkäufen und des früheren Spitzenreiters Volvo XC60.

Bis einschließlich August stiegen die PHEV-Verkäufe um 28 Prozent auf 785.343 Fahrzeuge. Während volumenstarke Modelle um 85 Prozent zulegten, gingen die Verkäufe im Premiumsegment um 8,1 Prozent zurück. Gleichzeitig verloren konventionelle Antriebe weiter an Bedeutung: Diesel-Verkäufe sanken um 12 Prozent, Benziner-Verläufe um 7,5 Prozent.